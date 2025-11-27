Przejdź do treści
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
27 listopada 2025
Świat

Atak na Gwardię Narodową: koszmarny prezent dla Ameryki. Trump już to wykorzystuje

Gwardia Narodowa Gwardia Narodowa Nathan Howard / Forum
Atak na gwardzistów w Waszyngtonie Donald Trump będzie wykorzystywał do podsycania lęków przed imigrantami z krajów ubogiego Południa. Lęków, które powoli wygasały.

Koszmarny prezent dostali Amerykanie na Thanksgiving, najważniejsze obok Dnia Niepodległości 4 lipca święto w Ameryce. Strzelanina na amerykańskich ulicach to prawie codzienność, ale atak na żołnierzy Gwardii Narodowej w przeddzień narodowego święta, i to w pobliżu Białego Domu, to już ewenement. Jest jeszcze wiele znaków zapytania co do tego wydarzenia, ale na pewno będzie ono miało poważne konsekwencje polityczne. Donald Trump już wykorzystuje je do swoich celów.

Ciężko postrzeleni żołnierze Gwardii

Wiadomo, że do żołnierzy strzelał w środę 29-letni imigrant z Afganistanu Rahmanullah Lakanwal, który przyjechał do stolicy USA samochodem z odległego o tysiące mil stanu Waszyngton, gdzie mieszka z żoną i czworgiem dzieci. Do Ameryki przybył w 2021 r. w ramach programu Operation Allies Welcome (OAW), zgodnie z którym ówczesna administracja Joe Bidena przyjęła ok. 80 tys. Afgańczyków, którzy wybrali ucieczkę z kraju po chaotycznym wycofaniu się z Afganistanu wojsk amerykańskich i objęciu władzy przez talibów. Oprócz cywilów byli wśród nich członkowie afgańskich sił rządowych współpracujących z Amerykanami – jak Lakanwal. Program OAW umożliwiał Afgańczykom staranie się o azyl polityczny, który przyznawano po lustracji kandydatów. Sprawca ataku dostał go po kilku latach, w kwietniu tego roku.

Ciężko postrzeleni żołnierze Gwardii, mężczyzna i kobieta, w chwili pisania tego tekstu byli w stanie krytycznym. Jeżeli nie przeżyją, zabójcy będzie grozić kara śmierci z federalnego paragrafu o terroryzm. Nie jest na razie jasne, co kierowało sprawcą ataku, który został schwytany i – jak podano – „nie współpracuje” z władzami. Umożliwienie Afgańczykom starań o status uchodźcy było moralnym obowiązkiem Ameryki, zwłaszcza w odniesieniu do tych, którzy współpracowali z siłami USA (Lankawal ze zmilitaryzowaną jednostką CIA). Przyznano go ponad 70 tys. ludzi, ale Trump zapowiedział rewizję niektórych decyzji w tej sprawie. Lankawal był podobno bardzo przygnębiony po śmierci w tym roku przyjaciela z wojsk afgańskich, któremu azylu w USA odmówiono.

Lustracja uchodźców w USA

Chociaż motywy napastnika nie są znane, media spekulują na ten temat, sugerując np., że Lankawal z niejasnych przyczyn „zradykalizował się”, został dżihadystą i postanowił wyładować swoją nienawiść na bezbożnej Ameryce. Dlaczego zaatakował żołnierzy Gwardii Narodowej? Zostali oni wyprowadzeni przez Trumpa na ulice Waszyngtonu i kilku innych wielkich miast, aby, jak twierdzi prezydent, pomagać w walce z przestępczością. Eksperci zauważają jednak, że wojsko nie jest szkolone do tego celu i jego obecność na ulicach, zamiast uspokajać, podsyca raczej napięcie, nastrój zagrożenia, chociaż przestępczość w stolicy w ostatnich latach stopniowo spadała.

Zdaniem wielu komentatorów wysłanie wojska (stanowa Gwardia Narodowa to rezerwy) przez Trumpa miało na celu ostrzeżenie demokratycznej opozycji przed eskalacją protestów przeciw jego polityce. Nie znaczy to oczywiście, że sprawcę ataku należy zaliczać do tej opozycji.

Strzelanina w Waszyngtonie wywołała przede wszystkim komentarze na temat lustracji afgańskich kandydatów do statusu uchodźcy. W wypadku Lakanwala popełniono może jakieś błędy, ale z drugiej strony – zwracają uwagę eksperci ds. bezpieczeństwa – procedury tego rodzaju nigdy nie będą doskonałe. Nie można przewidzieć, czy wszyscy pozytywnie zlustrowani imigranci okażą się lojalnymi obywatelami USA, nie zmienią się w terrorystów i nie skierują się przeciw krajowi, który udzielił im gościny i azylu. Natura ludzka bywa nieobliczalna.

Trump natychmiast po ataku wygłosił przemówienie będące frontalnym oskarżeniem Bidena i programu przyjęcia afgańskich uchodźców. Zapowiedział rewizję statusu wszystkich Afgańczyków, którym azyl już przyznano, a więc ponad 70 tys. imigrantów. Tymczasem ostateczną decyzję o statusie uchodźcy dla Lakanwala wydała w tym roku jego własna administracja, a ściślej Departament Bezpieczeństwa Kraju kierowany przez Kristi Noem! Od dawna krytykowaną za niekompetencję, podobnie jak szefowie paru innych resortów w gabinecie Trumpa.

Apokalipsa Donalda Trumpa

Tragedię na ulicach Waszyngtonu prezydent przedstawia jako efekt prowadzonej przez Bidena polityki nieszczelnych granic, przez które – jak powiedział – przedostało się za jego rządów „20 mln” nielegalnych imigrantów, w tym mnóstwo przestępców szalejących w amerykańskich miastach, mordujących ludzi, porywających dzieci i gwałcących kobiety. Biden na pewno popełnił ogromny błąd, uchylając restrykcje na granicach, pozwalając wielu imigrantom wnioskującym o azyl, często bezpodstawnie, na swobodne poruszanie się po kraju i zniknięcie z radaru. Obraz imigracyjnej apokalipsy roztaczany przez Trumpa jest jednak nonsensem, służącym tylko potwierdzeniu polityki zamykania granic w celu zaspokojenia fobii jego fanów z MAGA i America First.

Dotyczy to także imigrantów z Afganistanu. Przeważająca większość z ponad 70 tys. osób z tego kraju to najprawdopodobniej ludzie przestrzegający prawa, lojalni mieszkańcy USA, których dzieci zostaną zapewne Amerykanami, jak niemal wszyscy ich odpowiednicy w przeszłości i przybysze z innych stron świata.

Atak na gwardzistów w Waszyngtonie Trump będzie teraz wykorzystywał do podsycania lęków przed imigrantami z krajów ubogiego Południa. Lęków, które wygasały w miarę uszczelniania granic i deportacji nielegalnych. Rozniecanie natywistycznych fobii jest mu jednak potrzebne w sytuacji, gdy mnożą się problemy – rosnąca inflacja, drożyzna, eksplodujące koszty ochrony zdrowia pogrążają prezydenta w sondażach. Już od dłuższego czasu Biały Dom lansuje idiotyczną tezę, że za materialne niedostatki Amerykanów winni są utrzymywani z budżetu imigranci.

Korespondent „Polityki” z USA. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął pod koniec lat 70. w tygodniku „Literatura”. W latach 1987–93 pracował w nowojorskim „Nowym Dzienniku”, był korespondentem PAP. Z „Polityką” związany od 1997 r. Za reportaż „Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień”, napisany z Małgorzatą Szejnert, otrzymał w 1985 r. Nagrodę Solidarności. Autor czterech książek będących plonem jego wieloletniej pracy w Ameryce: „Inne stany”, „Harlem”, „Hillary Clinton” i „Żydowska Ameryka”. W USA spędził ok. 30 lat.
