Marek Świerczyński, Polityka Insight
10 grudnia 2025
Świat

MEGA. Ameryka znów dzieli Europę. Czy Polska da z siebie zrobić „konia trojańskiego Trumpa”

Na wszelki wypadek Polska stara się tak lawirować, by Ameryki nie urazić, a jednocześnie podkreślać zakorzenienie w Europe. Na wszelki wypadek Polska stara się tak lawirować, by Ameryki nie urazić, a jednocześnie podkreślać zakorzenienie w Europe. Martijin Beekman / NATO
Niektórzy wciąż nie wyszli z szoku i niedowierzania, inni już adaptują się do nowej rzeczywistości. Są też tacy, którzy w dzielącej Europę doktrynie USA upatrują nadziei. Ta historia się przecież powtarza, tylko że na rympał, z właściwą Trumpowi bezceremonialnością.

„Trump chce zmiany reżimu w Europie” – usłyszałem w poniedziałek na konferencji w Kopenhadze od francuskiego eksperta z duńskiego sektora bezpieczeństwa. W tym przypadku pochodzenie i rodzima tradycja mogły przeważyć nad wymogami aktualnego miejsca pracy. Oceny formułowane przez Duńczyków nie były aż tak radykalne. Punkt widzenia Paryża zawsze był specyficzny. Bez wątpienia w ocenie Francji zawartość nowej strategii potwierdziła wszystkie najgorsze przypuszczenia wobec intencji Donalda Trumpa i kierunku przemian amerykańskiej „myśli strategicznej”.

„Amerykanie będą stosować wobec Europy wymuszanie, podstęp, szpiegostwo, kampanie dezinformacyjne i propagandę” – Francuz snuł czarny scenariusz „obalenia” europejskiego modelu integracji przez Amerykanów… przy udziale części Europejczyków. Niestety, nie jest to wyłącznie fantazja z gatunku noir. Niemal każdy dzień przynosi uzupełnienia planu Trumpa na Europę.

Czytaj także: Strategia Ameryki Trumpa. To nie był dobry tydzień dla Europy, a teraz jeszcze to

MEGA

Amerykański portal DefenceOne, jedno z czołowych mediów wyspecjalizowanych w obronności, twierdzi, że miał wgląd w szerszą od wersji opublikowanej w miniony piątek strategii bezpieczeństwa USA. Dziennikarze wyczytali między innymi, że Amerykanie zamierzają angażować się w działania zmierzające do „wyciągnięcia z Unii” Polski, Węgier, Włoch i Austrii. Wygląda to na uszczegółowienie, w niejawnej (a przynajmniej nieprzeznaczonej do publikacji) postaci zapisu, który znalazł się w upublicznionym dokumencie, o „wspieraniu oporu wobec obecnego kursu Europy, w krajach europejskich”.

Biały Dom w środę zaprzeczył, by istniała jakaś dłuższa, wewnętrzna wersja strategii.

Jednak strategia hodowania w Europie „koni trojańskich” nie jest Ameryce obca. Dwadzieścia lat temu próbowała tego, w łagodny z dzisiejszego punktu widzenia sposób, administracja George’a W. Busha, wówczas uznawanego gdzieniegdzie w Europie za jastrzębiego radykała. To jego sekretarz obrony Donald Rumsfeld ukuł termin „nowej Europy”, do której zaliczał wierne Ameryce kraje byłego bloku wschodniego, świeżo przyjęte do NATO i znajdujące się w poczekalni do UE.

Kontrastować z nimi miała stetryczała i niechętna amerykańskiej inwazji na Irak „stara Europa”, której uosobieniem była Francja, a rzecznikiem był ówczesny prezydent Jacques Chirac. To on, w reakcji na dobiegający z Polski głos wsparcia dla USA, skarcił Warszawę, mówiąc, iż „nie skorzystała z okazji, by siedzieć cicho”. Do Polski przylgnęła później karykaturalna łatka „konia trojańskiego” USA w Europie.

Wszystkie strony do dziś źle to pamiętają, bo często zamiast o koniu, pisano o ośle. Administracja Donalda Trumpa stawia jednak sprawy ostrzej niż za czasów Busha. Mówi wprost o podsycaniu w Europie nastrojów niechętnych integracji, a nawet „obecnej trajektorii” unijnej, która już pożegnała się z myślami o federalizacji wspólnoty czy uzyskaniu strategicznej autonomii. A jednak, mający awersję do Unii akolici Trumpa myślą o szarży na Brukselę – na grzbiecie między innymi Polski – pod hasłem MEGA, Make Europe Great Again.

W Polsce wciąż zwolenników Unii jest znacznie więcej niż przeciwników, ale poziom poparcia systematycznie spada. Wrześniowy Eurobarometr pokazywał poparcie dla Unii na poziomie 57 proc., oceny neutralne wyrażała jedna trzecia ankietowanych, a 10 proc. wypowiadało się o Unii negatywnie. Pod każdym względem były to wyniki lepsze od unijnej średniejj. Ale gdy na początku grudnia w sondażu Eurobazooka padło pytanie o Polexit, odsetek chętnych do jego wykonania wynosił 25 proc. – choć nadal 69 proc. ankietowanych wyrażało wolę pozostania.

Trzeba zastrzec, że ten sondaż był internetowy, a więc pozwalał na większą anonimowość odbiorców, która sprzyja radykalnym opiniom. Widać więc, że choć masowe obsadzanie Polaków w roli konia trojańskiego Trumpa będzie trudne, to da się grać na antyunijnych nastrojach, które stanowią istotny element rosnącej popularności partii na prawo od PiS.

Badanie EMI/Savanta z czerwca, opisywane przez Euractiv, przyniosło dane, że tylko 34 proc. pytanych w Polsce uważa, że członkostwo w Unii ma pozytywny wpływ na kraj jako całość – i był to najniższy wynik spośród wszystkich analizowanych krajów.

Nawet jeśli trumpiści nasilą kampanię, by rozwalić Unię od wewnątrz, to trudno sobie wyobrazić sojusz czterech wspomnianych państw. Z powodzeniem można sobie jednak wyobrazić hodowanie antyeuropejskich nastrojów, a jeszcze łatwiej – proamerykańskiej frakcji blokującej niekorzystne dla Waszyngtonu decyzje Brukseli czy bagatelizującej szkodliwe dla Europy decyzje USA. Symptomy już się pojawiają.

Czytaj też: Palec na spuście. Strzelać czy nie? Ochrona przestrzeni powietrznej NATO jest jak partia szachów

Co na to Polska

Podczas gdy europejscy przywódcy, w reakcji na wrogie zapisy amerykańskiej strategii bezpieczeństwa publicznie wyrażali oburzenie, niepokój czy niesmak – a w dyskusjach za zamkniętymi drzwiami pytali, czy to już koniec transatlantyckiego sojuszu – reakcje w Polsce były wyraźnie podzielone.

Premier Donald Tusk przypominał co prawda Amerykanom, że Europa pozostaje ich najważniejszym sojusznikiem, ale o dosadniejszą krytykę się nie pokusił. O relacje polsko-amerykańskie „nie obawiał się” szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, przynajmniej w radiowym wywiadzie.

Ostrzej prezentował się – jak zwykle – szef MSZ Radosław Sikorski, chętnie podając dalej na X-sie wpisy i teksty krytyczne wobec dokumentu z Waszyngtonu. Napiętnował, nie po raz pierwszy, Elona Muska, który wzywał do likwidacji UE w imię odzyskania pełni suwerenności przez państwa narodowe – z którymi wedle waszyngtońskiej strategii, Ameryka woli mieć relacje zamiast wspólnoty. Ostrożność rządu w krytyce USA nie dziwi. Polska w zbyt wielu obszarach wciąż zależy od Ameryki, by się narażać. Ale w jeszcze większym stopniu zależy od Europy, która jest jej domem.

Dlatego warto zwrócić uwagę na reakcje strony opozycyjnej i obozu prezydenckiego, bo to oni są prawdopodobnymi adresatami wezwania Trumpa do szarży na Brukselę. „Z ufnością i spokojem patrzę na przyszłość polsko-amerykańskich stosunków transatlantyckich” – tak szef BBN Sławomir Cenckiewicz zakończył wpis skierowany do jednego z autorów amerykańskiej strategii, Elbridge’a Colby’ego. Podkreślił, że BBN nie włącza się do chóru krytyków dokumentu, przeciwnie – widzi wynikające z niej „możliwości wzmocnienia swojej pozycji jako kluczowego sojusznika USA w regionie”.

Cenckiewicz wspomniał, bo nie wprost wytknął, że celem wzmocnienia obronnego musi być odstraszanie Rosji, głównego zagrożenia dla Polski i regionu, którego Ameryka nie uznała za zagrożenie dla siebie. Ludzie prezydenta mieli szczęście. Planowana od tygodni wizyta delegacji BBN w Waszyngtonie nastąpiła kilka dni po publikacji strategii – a Polacy byli zapewne pierwszymi rozmówcami Pentagonu w tej sprawie.

Jak relacjonował po rozmowach Nikodem Rachoń: „Amerykanie są otwarci na poszerzenie współpracy w zakresie bezpieczeństwa z Polską na zasadach bilateralnych” – co oznacza, że już wdrażają w życie wytyczne strategii, segregujące sojuszników. Ale zdaniem wysłanników prezydenta, nie ma się co martwić, a być może da się coś ugrać.

Pamięć pierwszej kadencji Trumpa jest na prawicy żywa, a wtedy – przy pogróżkach dotyczących wycofania się USA z NATO (sprawa ponoć miała stanąć na ostrzu noża w czasie szczytu w Brukseli w 2018 r.), Polska uzyskała zwiększenie obecności wojsk USA. „Ceną” były z jednej strony wielomiliardowe kontrakty zbrojeniowe, które po latach przyniosły istotne zdolności, jak samoloty F-35 czy systemy Patriot, a z drugiej sfinansowanie inwestycji pobytowych, przerzutowych i poligonowych na rzecz sił USA i innych sojuszników, co też ma dać Polsce wzmocnienie na wypadek kryzysu lub wojny.

Czy taki scenariusz jest do powtórzenia teraz? Trump na pewno powita z zadowoleniem kolejne zamówienia sprzętowe, ale pytanie, czy równie chętny będzie do rozmów o wojskach USA w Polsce, gdy tak zależy mu na „strategicznej stabilności” z Rosją. Na wszelki wypadek Polska stara się tak lawirować, by Ameryki nie urazić, a jednocześnie podkreślać zakorzenienie w Europie.

Czytaj też: Sensacja czy zmyłka? Politycy PiS mówią o obowiązkowej służbie wojskowej. Błaszczak milczy

Rosja to nasz kłopot

Ono się zresztą podkreśla samo. Kolejną misję w Polsce właśnie zaczęły niemieckie myśliwce Eurofighter, w ramach NATO-wskiej operacji wzmocnionego reagowania, zarządzonej po wtargnięciu rosyjskich dronów. Na lotnisku w Rzeszowie rozgościły się holenderskie wyrzutnie Patriot, zastępując kontyngent niemiecki. Przecieki z ustaleń dotyczących wykorzystania unijnego instrumentu pożyczkowego SAFE wskazują, że poza wzmocnieniem krajowego przemysłu przez zamówienia, będzie wykorzystany na zakup europejskiego sprzętu, który skutecznie konkuruje z amerykańskim: samolotów tankujących, maszyn wczesnego ostrzegania i śmigłowców szkoleniowo-bojowych, być może też transportowców.

Co ciekawe, na części tych zakupów skorzystać ma amerykański sojusznik – tyle że nie USA, a Kanada, jako producent samolotów będących platformami pod szwedzkie radary. Ottawa porozumiała się z Komisją Europejską, by wejść do programu SAFE jako zatwierdzony dostawca, mimo iż do UE nie należy. Amerykanie o taki status ubiegać by się nie byli w stanie – od początku chodziło przecież o to, by zmniejszyć europejską zależność od dostaw z USA. Ale nie zrobili też wiele, żeby „zeuropeizować” swoje produkty na tyle, by mogły uchodzić za „made in EU”.

Teraz wybrali konfrontację, być może też dostrzegając, że zwiększone – pod ich naciskiem – wydatki obronne Europy, w mniejszym niż do tej pory stopniu trafią do ich kieszeni. Tym niemniej zdołali wymusić sojusznicze finansowanie zakupów na rzecz Ukrainy – w tym roku za 5 miliardów dolarów, w przyszłym za miliard miesięcznie. Polska już dołożyła 100 mln dolarów i nie zrezygnuje z dalszych zakupów w USA.

Dlatego nowy amerykański ambasador Tom Rose tak nas chwali, a jednocześnie próbuje tłumaczyć postawę Waszyngtonu. „Potrzebujemy, aby Europejczycy trzymali się przykładu Polski i stali się pierwszymi strażnikami kontynentu” – mówił w wywiadzie w TVN, stacji będącej w amerykańskich rękach, choć mogącej zmienić właściciela. „Jesteście wiodącą siłą w Europie, najbardziej wpływowym krajem w zakresie obronności i zaangażowania w nią” – ciągnął pochlebstwa, tak chętnie przyjmowane w Warszawie jako ekwiwalent gwarancji bezpieczeństwa. Ale natychmiast tłumaczył, że to Chiny, a nie Rosja, są dla USA ważniejszym kłopotem.

Rosja jest kłopotem naszym – Europy i Polski – podkreślał, wskazując, że w kontrowersyjnej strategii Ameryka przestała karmić sojuszników iluzjami i wreszcie mówi szczerze, jak jest. Dlaczego jednak tę Europę chce jednocześnie rozbijać i osłabiać, z udziałem Polski – tego ambasador nie zdradził.

Szczerość ma jak widać swoje granice, nawet z wzorowymi sojusznikami.

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
