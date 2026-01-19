Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Tomasz Bielecki z Brukseli, Polityka Insight
Tomasz Bielecki z Brukseli, Polityka Insight
19 stycznia 2026
Świat

Ameryka Trumpa kontra Europa. Taktyka ugłaskiwania przegrywa, a Polska jest w kropce

19 stycznia 2026
W najnowszej odsłonie sporu o Grenlandię prezydent Trump zapowiedział, że nałoży od lutego cła karne o stawce 10 proc. na Danię, Francję, Niemcy, Finlandię, Holandię, Szwecję oraz Wielką Brytanię i Norwegię. W najnowszej odsłonie sporu o Grenlandię prezydent Trump zapowiedział, że nałoży od lutego cła karne o stawce 10 proc. na Danię, Francję, Niemcy, Finlandię, Holandię, Szwecję oraz Wielką Brytanię i Norwegię. Shutterstock
Coraz agresywniejsze działania Donalda Trumpa w sprawie Grenlandii zmuszają Europejczyków do korekty dotychczasowej polityki ustępliwości wobec USA. Polska, jak większość krajów flanki wschodniej, jest w trudnej sytuacji.

Europejczycy są mocno uzależnieni od Ameryki w kwestiach bezpieczeństwa i nie są w stanie tego zmienić w ciągu najbliższych kilku lat – nawet w razie ogromnej mobilizacji finansowej. I choć Donald Trump nie stawiał publicznie alternatywy „ustępstwa albo Ameryka gwałtownie osłabia gwarancje bezpieczeństwa dla Europy”, to świadomi tego dylematu Europejczycy w ciągu ostatniego roku stawiali na ugłaskiwanie prezydenta USA pochlebstwami i potakiwaniami. A także kosztownymi upokorzeniami, jak zeszłoroczna ugoda celna UE–USA uprzywilejowująca biznes amerykański.

Jednak zakusy Trumpa wobec Grenlandii podważają przydatność taktyki appeasementu wobec Ameryki. Grożenie inwazją, kuszenie „pokojowym zakupem”, presja gospodarcza ze strony USA już dawno byłyby – gdyby chodziło nie o Amerykę, lecz np. o Rosję – nazwane atakiem hybrydowym. Pomimo to sformułowanie wspólnej odpowiedzi Europy na roszczenia USA wobec Grenlandii może okazać się nieprostym testem jedności krajów UE oraz europejskiej części NATO.

Czytaj też: Misja Europy. Czy scenariusz „bitwy o Grenlandię” jest całkowicie nie do wyobrażenia?

Wojna czy kaprys?

W najnowszej odsłonie sporu o Grenlandię prezydent Trump zapowiedział przedwczoraj, że nałoży od lutego cła karne o stawce 10 proc. na Danię, Francję, Niemcy, Finlandię, Holandię, Szwecję, Wielką Brytanię i Norwegię – czyli państwa, które w ostatnich dniach zdecydowały się na wysłanie żołnierzy na Grenlandię w ramach niewielkich ćwiczeń Arctic Endurance. Ich deklarowany cel to wzmacnianie bezpieczeństwa wyspy wobec zagrożeń wskazywanych przez Trumpa (Rosja, Chiny), a nie przeciwstawianie się inwazji USA. Dania zabiegała, by odbywały się pod egidą NATO, ale Trump najwyraźniej uznał ćwiczenia za działania wspierające integralność terytorialną Królestwa Danii, a zatem wrogie wobec Ameryki. Karne cła mają wzrosnąć do 25 proc. od czerwca i obowiązywać aż do sfinalizowania zakupu Grenlandii przez USA.

Zapowiedzi Trumpa w sprawie ceł pokazują, że jego wypowiedzi na temat duńskiej wyspy nie są zaledwie krótkotrwałą prowokacją w jego stylu, lecz mogą wynikać z rzeczywistego planu aneksji, który zagraża spójności NATO.

Z drugiej strony ujawnione w poniedziałek pismo Trumpa do premiera Norwegii, kraju podpadającego po karne cła, w którym prezydent USA wiąże sprawę Grenlandii z nieotrzymaniem pokojowego Nobla, daje – mimo groteskowości całej sytuacji – światełko nadziei, że może jednak chodzi „tylko” o przejściowy kaprys wykorzystywany przez jastrzębi w Białym Domu, lecz do przezwyciężenia przez bardziej umiarkowane skrzydło trumpistów. „Biorąc pod uwagę, że Państwa kraj postanowił nie przyznać mi Pokojowej Nagrody Nobla za powstrzymanie ośmiu wojen PLUS, nie czuję już obowiązku myślenia wyłącznie o pokoju” – napisał Trump do Jonasa Gahra Store.

Pierwszą okazją do bezpośrednich rozmów prezydenta USA z liderami europejskimi może stać się w najbliższych dniach Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Następnie w czwartek wieczorem uczestnicy nadzwyczajnego szczytu UE będą zajmować się wspólną odpowiedzią na działania USA. Nałożenie karnych ceł na sześć krajów UE byłoby sprzeczne z logiką unii celnej wspólnego rynku, ale zarazem technicznie możliwe do wdrożenia przez USA. Odwet handlowy musi być natomiast wbudowany w mechanizmy unijne.

Obecnie najszybszym i najbardziej prawdopodobnym działaniem UE jest reaktywowanie pakietu ceł odwetowych (na import z USA o wartości 93 mld euro rocznie), który Bruksela opracowała w zeszłym roku. Używała go jako środka nacisku w negocjacjach handlowych ze Stanami, lecz ostatecznie nigdy nie wdrożyła wskutek ugody z lipca 2025 r. Formalnie pakiet jest zamrożony do 6 lutego, więc – jeśli Trump nie odpuści pomysłu z karnymi cłami – wystarczy brak działań ze strony Komisji Europejskiej, by został automatycznie wdrożony. Gdyby Bruksela chciała zrobić to jeszcze szybciej, wystarczy wniosek KE, do którego zawetowania trzeba by 15 krajów UE z 65 proc. ludności. To najprawdopodobniej byłoby jednoznaczne z wszczęciem obustronnie bardzo kosztownej wojny handlowej Europy z Ameryką. Europosłowie już wstrzymali prace nad przepisami potwierdzającymi zerowe stawki celne na amerykańskie dobra przemysłowe – był to element zeszłorocznej umowy z USA.

Czytaj też: Świat na zakręcie. USA i Rosja negocjują „tajny protokół”. Byłby to cios dla Ukrainy i Europy

Warszawa w kropce

Francja podczas niedzielnych kryzysowych obrad ambasadorów państw UE w Brukseli była główną orędowniczką sięgnięcia po instrument antywymuszeniowy (ACI), za którego pomocą można np. wykluczyć amerykańskie firmy z zamówień publicznych w UE, ograniczyć dostęp do wspólnego rynku usług cyfrowych, limitować eksport do Stanów produktów ważnych dla branży farmaceutycznej. To rozwiązanie radykalne, ale zarazem czasochłonne, co pozwala na stopniową eskalację w odpowiedzi na kolejne działania Ameryki.

Unia do podjęcia działań sankcyjnych w ramach ACI potrzebuje bowiem uprzedniego stwierdzenia sytuacji „wymuszenia gospodarczego” na wniosek Komisji Europejskiej za zgodą 15 z 27 krajów obejmujących 65 proc. ludności Unii. Jeśli Trump nie sięgnie po zbrojną inwazję na Grenlandię, uzyskanie takiej większości nie będzie proste.

Ale szybkim krokiem Brukseli może być uruchomienie procesu oceny, czy zachodzi „wymuszenie”, co stanowiłoby środek odstraszający – rodziłoby presję polityczną i prognozowaną niestabilność dla amerykańskiego biznesu w Europie, choć jeszcze bez konkretów w praktyce.

Cła odwetowe i odstraszające uruchomienie ACI oznaczałoby przejście przez Unię od ustępliwości do taktyki nakładania kosztów na USA w nadziei, że to zmusi Trumpa do powściągania swych działań. Europejczycy mogą liczyć na wzrost sprzeciwu amerykańskiego Kongresu wobec planów aneksji Grenlandii, a w dłuższej perspektywie na lęk republikanów, obawiających się, że spór z Europą wpłynie na wynik wyborów połówkowych w listopadzie 2026 r.

Z drugiej strony taka eskalacja gospodarcza wymagałaby – bardzo trudnej m.in. dla Polski – zgody na podjęcie ryzyka, że Trump może zagrać jeszcze ostrzej poprzez gwałtowne osłabienie zaangażowania USA w NATO i w Ukrainie. Warszawa na forum unijnym na razie nie wychyla się w debatach o środkach odwetowych, prowadzi zakulisowe konsultacje i zapewne w najbliższych dniach nie będzie orędować za szybkim wdrożeniem działań radykalnych. Choć na Zachodzie już same plany przejęcia Grenlandii bywają interpretowane jako „koniec NATO”, to państwa Europy Środkowo-Wschodniej chcą jak najdłuższego utrzymania obecności sił USA w regionie, nawet jeśli Ameryka grozi – na razie niezbrojną – aneksją Grenlandii.

Tomasz Bielecki z Brukseli, Polityka Insight

Tomasz Bielecki z Brukseli, Polityka Insight

Korespondent w Brukseli od 2009 r. (obecnie dla „Polityki” i Polityki Insight) z przerwami na relacjonowanie Arabskiej Wiosny z Kairu i Bengazi, rewolucji na Majdanie w latach 2013-14, czasem wydarzeń we Włoszech i Watykanie. Nominowany do nagrody Grand Press w 2017 r. w kategorii news za artykuł „Fortel PiS w walucie euro” (wspólnie z Agatą Kondzińską) w „Gazecie Wyborczej”. Wcześniej przez cztery lata korespondent w Moskwie. A jeszcze wcześniej zawodowy starożytnik od Izraela i Biblii Hebrajskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor „Krótkiej historii mafii sycylijskiej”.

Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

    Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

  2. „Świat na zakręcie”: USA i Rosja negocjują „tajny protokół”. Byłby to cios dla Ukrainy i Europy

    Mateusz Mazzini

  3. Co z NATO po kłótni o Grenlandię? To się wymyka spod kontroli, a czarne scenariusze są w grze

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  4. 1419. dzień wojny. Jak się bronić przed tak małą niszczycielską głowicą? Kraków można odpuścić

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  5. Afryka szuka dla siebie trzeciej drogi. Kiedy Trump się wydziera, Europa może skorzystać

    Mateusz Mazzini

Czytaj także

null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
null
Kraj

Polska jak Australia? Co o zakazie social mediów dla dzieci sądzą politycy różnych opcji

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych w Polsce nie jest fikcją. Za jakąś formą regulacji opowiadają się politycy wszystkich partii w Sejmie. Pytanie, czy wystarczy im determinacji, żeby przegłosować odpowiednie przepisy.

Michał Tomasik
08.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Wstydzimy się ginekologa. Zwłaszcza zetki badają się rzadko. „To jest nasza wielka klęska”

Coraz większą barierą na drodze do regularnych wizyt i badań są ich koszty. Z ginekologa na NFZ skorzystać się boimy, na prywatnego coraz rzadziej Polki stać.

Agata Szczerbiak
11.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną