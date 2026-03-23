Viktor Orbán, przyjaciel Putina. To jest kontekst wizyty Nawrockiego na Węgrzech

Po raz pierwszy od 16 lat Viktor Orbán stoi przed realnym ryzykiem utraty władzy. Żeby ją utrzymać, sięga po wsparcie z Moskwy, a polski prezydent firmuje ten układ własnym nazwiskiem.

Nie da się jednoznacznie przewidzieć wyników wyborów parlamentarnych, które odbędą się 12 kwietnia. Media tradycyjne są w całości zdominowane przez bliskich Orbánowi oligarchów, a premier zmienił na swoją korzyść ordynację wyborczą i konstytucję, zawłaszczył sądy i trybunał konstytucyjny. Mimo to opozycyjna TISZA wydaje się faworytem – niektóre matematyczne symulacje dają partii Petera Magyara nawet 70 proc. szans na samodzielną większość. Trzeba je jednak traktować z przymrużeniem oka, bo opierają się na niereprezentatywnych przy tej polaryzacji sondażach.

Notatki dla Putina

Co jednak nie zmienia faktu, że Orbán zaczyna panikować. „The Washington Post” opisał historię, z której wynika, że rzekomo przysłani na Węgry rosyjscy propagandziści i spin-doktorzy stwierdzili, że sytuacja premiera jest na tyle ciężka, iż wymaga radykalnych działań. Zaproponowali, że „zmienią narrację całej kampanii” poprzez sfingowanie zamachu na jego życie. Dzięki publikacjom platformy śledczej VSquare wiadomo też, że po stronie rosyjskiej operacją dowodzi Siergiej Kirijenko, wiceszef personelu na Kremlu. Co więcej, „The Washington Post” alarmuje, że Węgry de facto są reprezentantem i adwokatem rosyjskich interesów na forum Unii Europejskiej. Przedstawiciele rządu w Budapeszcie, na czele z szefem tamtejszego MSZ Péterem Szijjártó, mieli przekazywać ludziom Putina ustalenia ze szczytów Rady Europejskiej i spotkań ministrów państw członkowskich.



Historię opublikowaną przez amerykański dziennik opisaliśmy w „Polityce” w kwietniu ubiegłego roku, powołując się na świadków tych działań z dwóch krajów unijnych. Nasi rozmówcy wskazywali, że Szijjártó w trakcie zebrań ministrów spraw zagranicznych ręcznie spisuje w notatniku słowa swoich odpowiedników z innych państw, po czym z Brukseli leci prosto do Rosji.

Orbán, partner MAGA

Przykład Orbána to klasyczna historia politycznego klientelizmu – żeby zachować władzę w kraju, będzie realizować interesy każdego zewnętrznego gracza, który mu to zapewni, nawet za cenę działania na szkodę własnego narodu. Coraz trudniej mu ukrywać, że pod rządami Fideszu sytuacja gospodarcza Węgier jest coraz gorsza. Z jednego z najprężniej rozwijających się krajów we Wspólnocie Węgry stały się państwem zubożałym, rozkradzionym przez oligarchów, trudnym jako przestrzeń inwestycyjna dla zachodnich firm. Węgierscy biznesmeni coraz częściej mówią to wprost na różnego rodzaju spotkaniach i konferencjach branżowych. Dalsze rządy Orbána przestają im się opłacać.

Premier Węgier jest jednak kluczowym elementem kilku antyunijnych układanek jednocześnie. Dla Amerykanów spod znaku MAGA stanowi nie tylko przyczółek dla konserwatywnych think tanków i pieniędzy zza oceanu, ale też platformę do blokowania ogólnounijnych inicjatyw, takich jak regulacje technologiczne, rozszerzenie na nowe państwa czy sankcje na Rosję. Dla Kremla Orbán to najważniejszy współpracownik pozwalający osłabiać wsparcie dla Ukrainy, zwiększający zależność Wspólnoty od rosyjskich paliw, rozdający wizy Schengen rosyjskim pseudodyplomatom, którzy w praktyce są szpiegami.

To nie przypadek, że amerykański sekretarz stanu Marco Rubio nazywał Orbána „absolutnie fundamentalnym partnerem” dla MAGA, Donald Trump udzielił mu poparcia na weekendowej konferencji CPAC, a J.D. Vance może go jeszcze przed wyborami odwiedzić osobiście. Bez niego u steru plany wykastrowania Unii Europejskiej z wszelkiej sprawczości mogą nigdy nie przejść z teorii w praktykę.

Morawiecki i Nawrocki w Budapeszcie

Niestety całą tę jawnie prorosyjską kampanię swoimi nazwiskami zaczynają firmować polscy politycy – i to nie tylko zredukowani do roli postaci kabaretowych, ukrywający się na Węgrzech Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro. Na CPAC w sobotę był też Mateusz Morawiecki, który chyba sam pogubił się w swojej retoryce, mówiąc, że Europę „czeka piekło” za wpuszczanie imigrantów, deindustrializację i Zielony Ład, za którym on i jego rząd głosowali.

Dzisiaj do Budapesztu przyjechał też prezydent Karol Nawrocki, który spotka się z Orbánem, za co krytykują go premier Donald Tusk i szef MSZ Radosław Sikorski. W PiS nie ukrywają, że jest to gest poparcia na ostatniej prostej kampanii wyborczej. Spin-doktorzy Fideszu pomagali partii Jarosława Kaczyńskiego w organizacji kampanii parlamentarnej w 2023 r., choć nie przyniosło to sukcesów.

Trudno się spodziewać, by Pałac Prezydencki liczył na realne korzyści z relacji z Orbánem. Jarosław Kaczyński od lat marzy o przywództwie w europejskiej prawicy narodowo-populistycznej, co wymagałoby podporządkowania szefa Fideszu. Problem w tym, że Orbán wielokrotnie pokazywał większą sprawność taktyczną niż politycy z większych państw, w tym Morawiecki czy Kaczyński. Nic nie wskazuje, by tym razem miał ulec polskiej prawicy.

Bardziej prawdopodobna wydaje się nadzieja na zapunktowanie u Trumpa. Otoczenie prezydenta chce raczej pokazać w Waszyngtonie, że Nawrocki funkcjonuje w tym obozie politycznym. Może co najwyżej próbować pokazać – a raczej Orbán za jego pomocą – że Fidesz nie jest wcale odizolowany od reszty świata na arenie międzynarodowej, ale skuteczniej mogą zrobić to obecni dzisiaj w Budapeszcie politycy z europarlamentarnej frakcji Patriotów dla Europy, na czele z Marine Le Pen czy Matteo Salvini.

A Nawrocki jest prędzej sojusznikiem niż wrogiem Orbána. Nawet jeśli nie zawsze może to powiedzieć wprost, bo węgierski premier uchodzi za polityka prorosyjskiego, co dla części polskiego elektoratu prawicowego jest nie do przyjęcia.

Na szkodę Polski

Ewidentnie więc na europejskiej prawicy trwa wyścig na zasługi w oczach Trumpa. Kolejni europejscy politycy chcą zyskać przychylność MAGA, bo Amerykanie są w tej chwili w stanie zapewnić patronat i infrastrukturę potrzebną do wygrania wyborów właściwie wszędzie. Lobby zbrojeniowe, kontrola nad algorytmami mediów społecznościowych, przekaz propagandowy – to wszystko bez większego problemu Waszyngton gotów jest zaoferować jako wsparcie kampanijne.

Coraz więcej europejskich polityków widzi w takim układzie idealną szansę na przejęcie władzy we własnych krajach. Nie ma większego znaczenia, że przy okazji osłabiają bezpieczeństwo militarne i ekonomiczne swoich obywateli – bo wsparcie Orbána to bezpośrednie wsparcie Putina.

Z powodu weta węgierskiego premiera Unia decyduje się teraz naprawiać rurociąg Drużba. Rosjanie zbombardowali go, żeby ropa mogła dalej płynąć do kraju Wspólnoty, choć to z handlu nią bierze pieniądze na mordowanie Ukraińców i grożenie Europie. Popieranie Orbána to działanie na szkodę Polski tu i teraz. Inaczej nie da się tego określić.