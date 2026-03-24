Trump wycofuje się z gróźb. Nawrocki wybucha. Nie żyje Lionel Jospin. 5 tematów na dziś

1. Donald Trump wycofał się z ultimatum

Donald Trump wycofał się z ultimatum wobec Iranu. Wstrzymał groźbę zbombardowania jego infrastruktury energetycznej mimo braku ustępstw Teheranu. Decyzja wpisuje się w taktykę brutalnie i prześmiewczo nazywaną TACO („Trump Always Chickens Out” – Trump zawsze tchórzy), czyli eskalowania i odwrotu pod presją realiów.

Na zmianę kursu mogły wpłynąć zarówno względy polityczne – rosnące ceny paliw i obawy przed reakcją wyborców – jak i wojskowe kalkulacje. Eksperci wskazują, że zniszczenie rozproszonej infrastruktury Iranu byłoby kosztowne, długotrwałe i ryzykowne, a także mogłoby wywołać sprzeciw opinii publicznej jako działanie wymierzone w ludność cywilną – analizuje Marek Świerczyński.

2. Prezydent krzyczy na dziennikarza

Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej w Budapeszcie wszedł w ostrą konfrontację z dziennikarzem TVN24, który pytał o relacje Viktora Orbána z Władimirem Putinem. Po spotkaniu Nawrocki podszedł do reportera i w agresywnym tonie zarzucił mu brak uwagi, mówiąc m.in., żeby się „ogarnął” i słuchał prezydenta.

„Czasami wydarzenia są po prostu tym, na co wyglądają, a w tym wypadku wygląda na to, że polski prezydent wyjątkowo łatwo traci nad sobą panowanie. Czym innym jest pozowanie na umięśnionego, twardego strongmana NowRocky’ego, który wszelkiemu lewactwu się nie kłania, czym innym jest okazanie mentalnej słabości i agresywne ochrzanianie dziennikarza przy włączonych kamerach. Wybuch Nawrockiego wygląda jednocześnie groźnie i karykaturalnie” – komentuje Michał Danielewski.

3. Nie żyje były premier Francji Lionel Jospin

Był jedną z kluczowych postaci francuskiej lewicy przełomu XX i XXI w. Miał 88 lat. Lionel Jospin kierował rządem w latach 1997–2002 w kohabitacji z prezydentem Jakiem Chirakiem. Jego gabinet wprowadził m.in. 35-godzinny tydzień pracy, jednocześnie prywatyzując więcej niż prawica. Za jego rządów Francja weszła do strefy euro i przyjęła regulacje dotyczące związków partnerskich.

Dwukrotnie ubiegał się o prezydenturę. W 2002 r. odpadł w pierwszej turze, wyprzedzony przez skrajnie prawicowego Jeana-Marie Le Pena. Był to dla francuskiej polityki moment przełomowy. Po tej porażce Jospin wycofał się z życia partyjnego.

4. Prawica atakuje episkopat za list o Żydach

Konferencja Episkopatu Polski przypomniała w okolicznościowym liście pierwszą w historii wizytę papieża Jana Pawła II w synagodze. Podkreśliła jej znaczenie, wartość dialogu międzyreligijnego, zwłaszcza z judaizmem, oraz postawiła granicę antysemityzmowi. Skrajna prawica odpowiedziała niespotykaną dotąd falą nienawiści.

„Antysemitom w Kościele trudniej będzie dawać Braunowi gaśnicę z prośbą o autograf, bo Kościół odrzucił gaśnicowy i każdy inny antysemityzm. Wezwał antysemitów, by się uwolnili od duchowego grzechu nienawiści i pogardy do narodu żydowskiego. Mogą to wezwanie zignorować, ale nie mogą się już zasłaniać brakiem stanowiska biskupów w sprawie nienawiści do Żydów” – komentuje Adam Szostkiewicz.

5. Iga Świątek rozstała się z trenerem

Iga Świątek poinformowała o zakończeniu współpracy z trenerem Wimem Fissettem po ponad roku wspólnej pracy. Decyzję ogłosiła po nieudanym występie w Miami, gdzie odpadła już w drugiej rundzie po trzysetowym starciu z Magdą Linette. To było jej najsłabsze wejście w turniej od 2021 r. Tenisistka podkreśliła, że wyciągnęła wnioski i chce „pójść inną drogą”.

Choć wraz z Fissettem odniosła sukcesy – w tym zwycięstwo na Wimbledonie – w grze Polki pojawił się chaos. Coraz częściej przegrywała. Na korcie widać było nerwowość i brak pewności, chaotyczna bywała także komunikacja w sztabie – z udziałem trenera i psycholożki Darii Abramowicz. Zmiana następuje w trudnym momencie, tuż przed sezonem na kortach ceglastych, na których Świątek wcześniej dominowała. Czy nowy trener zatrzyma spadek formy? Kto nim będzie? – pyta Aleksandra Żelazińska.