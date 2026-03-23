Kosiarz Trump. USA kopiują w Iranie strategię Izraela. Tak się doprowadza do „wiecznych wojen”

Stany Zjednoczone Donalda Trumpa coraz bardziej przypominają Izrael. Nie tylko na poziomie technologii politycznej, bliskości ideologicznej czy narodowej mitologii. Ameryka przejmuje właśnie jego strategię wojenną, a w zasadzie jej brak.

W latach 2016–17 dwóch izraelskich politologów, Efraim Inbar i Eitan Szamir, zaczęło opisywać działania własnego państwa wobec Palestyńczyków w Strefie Gazy jako „koszenie trawy”. W skrócie: chodzi o zastąpienie jakiejkolwiek strategii politycznej wobec grup bliskich geograficznie, które mogą stanowić zagrożenie dla Izraela, regularnymi działaniami zbrojnymi po prostu. Izrael mimo traumy ataku Hamasu z października 2023 r. wciąż wychodzi z założenia, że polityka jako taka wobec Palestyńczyków nie ma sensu. Bo albo chcą oni za wiele, albo (i) nie ma szans, że dotrzymają uzgodnionej umowy.

Ameryka: naród „załatwiaczy”

Izrael nie zamierza też mieszać się w bezpośrednie zarządzanie Palestyńczykami – z góry zakłada, że ich niezadowolenie z narzuconego im siłowo status quo będzie rosło i czasem wykipi. W metaforze Inbara i Eitana trawa będzie rosnąć do poziomu niewygodnego – wtedy wystarczy ją raz na jakiś czas przyciąć. Cena kosiarki jest wliczona w koszty, tak samo jak kolejne interwencje zbrojne w Stefie Gazy czy w południowym Libanie. Z izraelskiej perspektywy owe koszty i tak są mniejsze niż cena jakichś układów politycznych, mających na celu ucywilizowanie układów z sąsiadami.

Stany Zjednoczone miały do tej pory zupełnie inną tradycję strategiczną. Amerykanie są narodem „załatwiaczy” – do skutku próbują rozwiązać jakiś problem, zanim zajmą się następnym. Oczywiście, w polityce międzynarodowej różnie im to wychodziło (Irak, Afganistan), ale przynajmniej starali się zidentyfikować źródło problemu (dlaczego trawa rośnie), a potem dobierać odpowiednie środki, aby go rozwiązać. Strategia określała taktykę, a nie odwrotnie. Ale przyszedł Trump i zaczął nieudolnie kopiować izraelskich kosiarzy.

Jak uniknąć „wiecznych wojen”

Niemal miesiąc po ataku na Iran wciąż nie jest jasne, jakie było uzasadnienie rozpoczęcia wojny, nie ma planu jej kontynuowania ani celów, których osiągnięcie będzie oznaczać zwycięstwo (zmiana reżimu? likwidacja programu nuklearnego?). Nie mówiąc już o tym, że prezydent USA nie próbował nawet zalegalizować tej wojny w Kongresie. Administracja Trumpa uważa, że w ten sposób właśnie rozwiązała pułapkę „wiecznych wojen”, które prowadzili poprzedni prezydenci.

Trumpowi udało się, w swoim mniemaniu, magicznie oddzielić wojnę od celów politycznych – wcześniej choćby w Jemenie, potem w Wenezueli, a dziś w Iranie. Wystarczy wysadzić wszystko w powietrze, aby wzmocnić geopolityczną rolę USA, uniknąć „wiecznych wojen” i bagna polityki, kompromisów itd.

Bardzo to przypomina izraelskie „koszenie trawy” – okresowe kampanie wojskowe zastępują tu strategię polityczną. Tym bardziej że – zdaniem sekretarza wojny Pete’a Hegsetha i kilku innych przedstawicieli obecnej administracji – strategia polityczna ogranicza militarną potęgę USA i np. w wojnie z terroryzmem przyniosła jej porażkę.

W tym przypadku Trump dał się przekonać Netanjahu, że siła zbrojna to argument pierwszego użycia, a nie ostateczność. I jasne, kolejne precyzyjne uderzenia amerykańskiego lotnictwa robią wrażenie, tak jak chirurgiczne ataki Izraela na elitę irańskiej władzy. Ale założenie, że nieskoordynowane sukcesy taktyczne ostatecznie zsumują się w strategiczne zwycięstwo, jest nieporozumieniem. Niszczenie irańskiej obrony przeciwlotniczej i zabójstwo Najwyższego Przywódcy Alego Chameneiego nie są strategią, ale taktyką. Takie właśnie podejście prowadzi do „wiecznych wojen”.

Bo jak wyszedł na tym Izrael w relacjach z Palestyńczykami czy Libańczykami? Przecież bombardowanie nie załatwia żadnego problemu, który jest źródłem wrogości tych sąsiadów wobec Izraela, wręcz przeciwnie. Przygasza go na kilka lat, po czym wybucha on w twarz Izraelczykom – i tu najważniejsze – z coraz większą siłą, czego ostatnim przykładem był atak Hamasu w 2023 r., a najnowszym może być kolejna interwencja lądowa w Libanie.

Trawa rośnie szybciej

W zasadzie należałoby mówić nie o koszeniu trawy, tylko o strzyżeniu zarostu – im częściej go przycinasz, tym szybciej rośnie. I w pewnym momencie możesz już nie nadążyć. Byłaby to może zabawna metafora, gdyby nie chodziło po prostu o mordowanie ludzi.

Tak samo jest z Iranem. Kolejne interwencje odsuwają tylko problem na coraz bliższą przyszłość. Atak w czerwcu, atak w lutym. Interweniujemy, bo nas nienawidzą i na pewno coś knują. Czy gdy zabijemy ich dwa tysiące, w tym przywódcę, przestaną nas nienawidzić i knuć? Zapewnimy sobie spokój na rok, dwa. A potem syn zabitego przywódcy, który w izraelskim ataku stracił wszystkich najbliższych, w końcu dojdzie do wniosku, że Iran rzeczywiście potrzebuje bomby atomowej.

W tej optyce świat zewnętrzny staje się tylko spektaklem dla widzów wewnętrznych. Polityka zagraniczna wymaga planowania, przekonywania wyborców do kompromisów, ustępstw. Tylko po co? – zapytałby Trump. Ostatnie wojny Izraela i Stanów Zjednoczonych są celem samym w sobie, a nie środkiem do celu. Pozwalają na łatwą mobilizację wyborców u siebie w kraju, czasem dają jakieś taktyczne zwycięstwo, szybki sukces w postaci zabójstwa głowy wrogiego państwa. Ale trawa rośnie coraz szybciej.