Agnieszka Zagner
Agnieszka Zagner
24 marca 2026
Świat

Liban: powtórka z Gazy? Izrael sięga po utarty schemat. Wiadomo, kto za to zapłaci

24 marca 2026
Izraelski atak na most niedaleko miejscowości Kamsmije w południowym Libanie, 22 marca 2026 r. Izraelski atak na most niedaleko miejscowości Kamsmije w południowym Libanie, 22 marca 2026 r. Amr Abdallah Dalsh / Reuters / Forum
Izraelscy politycy przestają ukrywać intencje wobec Libanu i wprost przyrównują go do Strefy Gazy. Rozprawienie się z Hezbollahem ma być powtórką z Hamasu. I nietrudno zgadnąć, kto za to zapłaci.

Oto dwie mocne i niepozostawiające złudzeń wypowiedzi izraelskich ministrów. W niedzielę szef resortu obrony Jisra’el Kac zapowiedział, że armia przyspieszy wyburzanie libańskich domów w przyfrontowych wioskach wzdłuż granicy „zgodnie z modelem zastosowanym w Rafah i Bajt Hanun w Strefie Gazy”. Ten „model” to zrównanie obu miast z ziemią i przepędzenie mieszkańców „gdzie indziej”.

Izraelskie nakazy ewakuacji obejmują już ok. 13 proc. terytorium Libanu. Wezwania otrzymali mieszkańcy obszarów na południe od rzeki Zahrani, ok. 40 km od granicy między krajami (przed wojną mieszkało tam ok. 1,8 mln osób).

I druga wypowiedź, jeszcze bardziej szokująca, ministra finansów Becalela Smotricza. W poniedziałkowym wywiadzie stwierdził, że rzeka Litani powinna być nową granicą Izraela, „tak jak żółta linia w Strefie Gazy i góra Hermon w Syrii”. Jak dodał, okupacja południowego Libanu zapewniłaby Izraelczykom niezbędną strefę bezpieczeństwa. Powtórzył przy okazji, że należy okupować Strefę Gazy, ustanowić tam rząd wojskowy i ją zasiedlić.

Żydowskie osiedla w Libanie?

Mimo że dla bazy wyborczej Smotricza czy ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira, czyli osadników, odtworzenie żydowskich osiedli w Gazie brzmi nęcąco, dla premiera Beniamina Netanjahu rozwiązanie to przynajmniej na razie nie wchodzi w grę. A jak mogłoby być w Libanie?

W Izraelu całkiem na poważnie działa i cieszy się coraz większym poparciem Uri Cafon, ruch na rzecz osadnictwa w południowym Libanie, którego celem jest „judeizacja Litani”. Opublikował nawet poglądową mapę z kilkudziesięcioma osiedlami na południe od Litani, z naniesionymi hebrajskimi nazwami, m.in. Migdal El (Wieża Boga), Bet Szemesz (Dom Słońca, nawiązanie do biblijnej miejscowości w Izraelu) czy Arca (Cedr).

Takie pomysły mogą paść na podatny grunt. Ale wielu Izraelczyków pamięta, jak armia ugrzęzła w Libanie w 1982 r. na długie 18 lat. Hezbollah tak naprawdę zbudował w tym czasie swoją potęgę. Dlaczego teraz miałoby być inaczej?

Izraelski rząd wydaje się zdeterminowany w walce ze starym wrogiem. Wojsko nie ukrywa, że chce przejąć kontrolę nad południowym Libanem, gdzie w teorii od porozumienia z listopada 2024 r. miało już nie być Hezbollahu. W zeszłym tygodniu Izrael rozpoczął szeroką operację lądową, konsekwentnie atakuje zarówno tutaj, jak i w Bejrucie.

„Idziemy na całość”

Dziś minister Kac ogłosił, że wszystkie mosty na Litani, które były wykorzystywane przez bojowników Hezbollahu, zostały wysadzone w powietrze. Wojsko będzie kontrolować pozostałe oraz utworzoną w ten sposób strefę bezpieczeństwa. „Siły Obronne Izraela będą wciąż z pełną mocą działać przeciwko Hezbollahowi. Setki tysięcy mieszkańców południowego Libanu, którzy ewakuowali się na północ, nie wróci na południe od rzeki Litani, dopóki nie zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo mieszkańcom północy Izraela”, stwierdził minister po naradzie z szefem sztabu. „Zasada jest jasna. Tam, gdzie są terror i rakiety, nie będzie domów ani mieszkańców, ale będzie izraelskie wojsko”, dodał.

Władze Libanu nie mają wątpliwości, że ataki na mosty i infrastrukturę na południu kraju to preludium do inwazji lądowej. Staje się to coraz wyraźniejsze. W najbliższym czasie ma zostać zatwierdzony plan mobilizacji aż 450 tys. rezerwistów (dotychczasowe plany zakładały 260 tys.).

Izraelskie wojsko zajmuje aktualnie pozycje na wzniesieniach między granicą a Litani, niewykluczone, że przesuwając się dalej na północ ku rzece, będzie musiało zejść na niżej położone tereny. I może ugrzęznąć na dłużej. – Idziemy na całość, musimy dokończyć dzieła – mówi żołnierz służący na północnym froncie.

Wielu ekspertów od dawna powtarza, że całkowite pozbycie się Hezbollahu (podobnie jak Hamasu) może być zadaniem po prostu niewykonalnym. A jeśli potraktować zapowiedzi izraelskich ministrów jako prognozę na przyszłość, wystarczy spojrzeć na dzisiejszą Gazę, by zrozumieć, czym to może się zakończyć.

Agnieszka Zagner

Agnieszka Zagner

Absolwentka nauk politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W „Polityce” od 1999 r., początkowo w dziale politycznym, dziś redaktorka serwisu Polityka.pl, gdzie odpowiada za sprawy międzynarodowe. Autorka bloga Orient Express poświęconego sprawom Bliskiego Wschodu. Jej wywiady, reportaże i analizy dotyczą głównie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a także skutków wojen w regionie. Jej rozmówcami są znani politycy i eksperci, ale i zwykli ludzie żyjący w strefach ogarniętych konfliktem. W przeszłości współpracowała ze „Słowem Żydowskim”. Prywatnie miłośniczka kotów i dobrych filmów. Zwłaszcza o kotach.
Społeczeństwo

Czynsze grozy. Są takie bloki, które zamieniły się w miejsca walk. Podwyżki, straszenie sądem, finansowa panika

Wspólnoty mieszkaniowe zaczęły masowo powstawać w Polsce 30 lat temu. Były jak powiew wolności: małe środowiska rządzące się przejrzystymi, demokratycznymi zasadami. Dziś to tylko wspomnienie. Demokracja wynaturzona, zarząd jak dyktatura, kontroli państwa brak.

Marcin Kołodziejczyk
06.03.2026
Społeczeństwo

Groźna moda w psychoterapii: młodzi „zrywają” relacje. Bo rodzice podobno są toksyczni

Rzesza nieodpowiedzialnych psychoterapeutów urządza młodym ludziom kąpiel, wraz z którą z ich życia zostają wylani rodzice. Bo podobno są toksyczni. Te „zerwania relacji” przybierają rozmiary absurdalnego i niebezpiecznego zjawiska.

Ewa Wilk
05.02.2025
Rynek

Koniec raju w Dubaju, koniec bajki. Wojna w Iranie uderzyła w światowy rynek paliw i turystykę

Na atak Izraela i USA Iran odpowiedział tak, by cały świat zabolało. Ostrzeliwując bliskowschodnich sąsiadów rakietami i dronami, sparaliżował dwa kluczowe przemysły – paliwowy i turystyczny. Firmy naftowe myślą teraz, czym zastąpić ropę i gaz z Zatoki Perskiej, a biura podróży – jak wywieźć turystów z Dubaju. No i co będzie z tegorocznymi wakacjami?

Adam Grzeszak
12.03.2026
Społeczeństwo

FAFO, czyli zimny chów. „Jak coś spieprzysz, to się przekonasz”. Tak w USA wychowują dzieci

Jak coś spieprzysz, to się przekonasz – to definicja FAFO, najmodniejszej dziś w USA „filozofii wychowania”, która dociera też do Polski. I udziela głupich odpowiedzi na mądre pytania.

Łukasz Wójcik
08.03.2026
Społeczeństwo

Ostro i szczerze o porno. Jak wyjść z tego uzależnienia? „Ta rozmowa to jest taka moja pokuta”

Zacząłem się bać samego siebie w tym wszystkim. Wchodzisz w to, tarzasz się w tym, masz z tego jakąś frajdę. Ale w tym samym momencie czujesz się brudny, czujesz się jak szmata – mówi Dominik Mądrachowski, muzyk, menedżer studia tatuażu.

Juliusz Ćwieluch
22.03.2026
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
Społeczeństwo

Między dżumą a cholerą. Czy prace domowe wrócą do szkół? Na razie zastąpiły je kartkówki

Choć zakaz prac domowych miał ulżyć dzieciom w nauce, w rzeczywistości tylko zmienił charakter tych obciążeń. Dzieci pozornie mniej pracują w domu.

Dariusz Chętkowski
09.03.2026
Kraj

Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

Pierwsza dama Marta Nawrocka i niedoszła pierwsza dama Urszula Brzezińska-Hołownia, obie przed czterdziestką, zostały mundurowymi emerytkami. Armia młodych pobierających do końca życia emerytury mundurowe rośnie szybciej niż tych, którzy mają nas bronić. Każdego roku państwo wydaje na nie ponad 30 mld zł. Ten system to tabu.

Joanna Solska
24.02.2026
Historia

Szalone lata 90. Za czym tak tęsknimy? Wywołujemy duchy epoki, ale demonów już nie

Końcówka ubiegłego wieku szybko doczekała się renesansu. Moda, popkultura czy przemysł próbują wykorzystać ten trend. Ale skąd w ogóle wziął się sentyment za tamtymi czasami? I za czym tak naprawdę tęsknimy?

Malwina Dziedzic, Aleksandra Żelazińska
01.03.2026
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
