Liban: powtórka z Gazy? Izrael sięga po utarty schemat. Wiadomo, kto za to zapłaci

Izraelscy politycy przestają ukrywać intencje wobec Libanu i wprost przyrównują go do Strefy Gazy. Rozprawienie się z Hezbollahem ma być powtórką z Hamasu. I nietrudno zgadnąć, kto za to zapłaci.

Oto dwie mocne i niepozostawiające złudzeń wypowiedzi izraelskich ministrów. W niedzielę szef resortu obrony Jisra’el Kac zapowiedział, że armia przyspieszy wyburzanie libańskich domów w przyfrontowych wioskach wzdłuż granicy „zgodnie z modelem zastosowanym w Rafah i Bajt Hanun w Strefie Gazy”. Ten „model” to zrównanie obu miast z ziemią i przepędzenie mieszkańców „gdzie indziej”.

Izraelskie nakazy ewakuacji obejmują już ok. 13 proc. terytorium Libanu. Wezwania otrzymali mieszkańcy obszarów na południe od rzeki Zahrani, ok. 40 km od granicy między krajami (przed wojną mieszkało tam ok. 1,8 mln osób).

I druga wypowiedź, jeszcze bardziej szokująca, ministra finansów Becalela Smotricza. W poniedziałkowym wywiadzie stwierdził, że rzeka Litani powinna być nową granicą Izraela, „tak jak żółta linia w Strefie Gazy i góra Hermon w Syrii”. Jak dodał, okupacja południowego Libanu zapewniłaby Izraelczykom niezbędną strefę bezpieczeństwa. Powtórzył przy okazji, że należy okupować Strefę Gazy, ustanowić tam rząd wojskowy i ją zasiedlić.

Czytaj też: Kosiarz Trump. USA kopiują w Iranie strategię Izraela. Tak się doprowadza do „wiecznych wojen”

Żydowskie osiedla w Libanie?

Mimo że dla bazy wyborczej Smotricza czy ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira, czyli osadników, odtworzenie żydowskich osiedli w Gazie brzmi nęcąco, dla premiera Beniamina Netanjahu rozwiązanie to przynajmniej na razie nie wchodzi w grę. A jak mogłoby być w Libanie?

W Izraelu całkiem na poważnie działa i cieszy się coraz większym poparciem Uri Cafon, ruch na rzecz osadnictwa w południowym Libanie, którego celem jest „judeizacja Litani”. Opublikował nawet poglądową mapę z kilkudziesięcioma osiedlami na południe od Litani, z naniesionymi hebrajskimi nazwami, m.in. Migdal El (Wieża Boga), Bet Szemesz (Dom Słońca, nawiązanie do biblijnej miejscowości w Izraelu) czy Arca (Cedr).

Takie pomysły mogą paść na podatny grunt. Ale wielu Izraelczyków pamięta, jak armia ugrzęzła w Libanie w 1982 r. na długie 18 lat. Hezbollah tak naprawdę zbudował w tym czasie swoją potęgę. Dlaczego teraz miałoby być inaczej?

Izraelski rząd wydaje się zdeterminowany w walce ze starym wrogiem. Wojsko nie ukrywa, że chce przejąć kontrolę nad południowym Libanem, gdzie w teorii od porozumienia z listopada 2024 r. miało już nie być Hezbollahu. W zeszłym tygodniu Izrael rozpoczął szeroką operację lądową, konsekwentnie atakuje zarówno tutaj, jak i w Bejrucie.

„Idziemy na całość”

Dziś minister Kac ogłosił, że wszystkie mosty na Litani, które były wykorzystywane przez bojowników Hezbollahu, zostały wysadzone w powietrze. Wojsko będzie kontrolować pozostałe oraz utworzoną w ten sposób strefę bezpieczeństwa. „Siły Obronne Izraela będą wciąż z pełną mocą działać przeciwko Hezbollahowi. Setki tysięcy mieszkańców południowego Libanu, którzy ewakuowali się na północ, nie wróci na południe od rzeki Litani, dopóki nie zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo mieszkańcom północy Izraela”, stwierdził minister po naradzie z szefem sztabu. „Zasada jest jasna. Tam, gdzie są terror i rakiety, nie będzie domów ani mieszkańców, ale będzie izraelskie wojsko”, dodał.

Władze Libanu nie mają wątpliwości, że ataki na mosty i infrastrukturę na południu kraju to preludium do inwazji lądowej. Staje się to coraz wyraźniejsze. W najbliższym czasie ma zostać zatwierdzony plan mobilizacji aż 450 tys. rezerwistów (dotychczasowe plany zakładały 260 tys.).

Izraelskie wojsko zajmuje aktualnie pozycje na wzniesieniach między granicą a Litani, niewykluczone, że przesuwając się dalej na północ ku rzece, będzie musiało zejść na niżej położone tereny. I może ugrzęznąć na dłużej. – Idziemy na całość, musimy dokończyć dzieła – mówi żołnierz służący na północnym froncie.

Wielu ekspertów od dawna powtarza, że całkowite pozbycie się Hezbollahu (podobnie jak Hamasu) może być zadaniem po prostu niewykonalnym. A jeśli potraktować zapowiedzi izraelskich ministrów jako prognozę na przyszłość, wystarczy spojrzeć na dzisiejszą Gazę, by zrozumieć, czym to może się zakończyć.