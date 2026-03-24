Argentyna „zniknęła” 30 tys. ludzi, w tym niemowlęta. Pani Rosa latami szukała wnuka

24 marca przypada 50. rocznica zamachu stanu w Argentynie i ustanowienia dyktatury, która „zniknęła” 30 tys. przeciwników politycznych, a niektórym kradła niemowlęta. Oto jedna z takich historii.

Moja córka, Patrycja, urodziła w więzieniu chłopca. Wiem nawet, jakie mu dała imię: Rodolfo.

Córkę pani Rosy Roisinblit wzięli szóstego października siedemdziesiątego ósmego. Najpierw porwali męża córki, Manuela, potem córkę. Patrycja miała dwadzieścia sześć lat, studiowała medycynę, należała do montoneros. Piętnastomiesięczna córeczka Patrycji została u dziadków ze strony ojca.

Gdy ją zabrali, była w ósmym miesiącu.

Po dziesięciu dniach telefon: – Mamo, czuję się dobrze, nic mi nie jest, nie martw się. Potem odezwał się męski głos: – Zarzuty nie są poważne, pół roku, może rok więzienia, przygotuj ubranka dla dziecka, zadzwonimy.

Pani Rosa przygotowała ubranka. Nie zadzwonili.

Zaczęła chodzić z innymi babciami na plac Majowy, przed pałac prezydencki, w którym urzędował generał Videla. Gdzie jest moja córka? Gdzie jej dziecko?

Zniknięcia

W osiemdziesiątym pierwszym dwie babcie z Placu Majowego pojechały do Genewy, żeby w komisji praw człowieka ONZ opowiedzieć o „zniknięciach” i torturach. Tam spotkały kobiety zwolnione z ESMA, szkoły mechaniki marynarki wojennej w Buenos Aires, największego miejsca kaźni, w którym zakatowano ponad cztery tysiące osób. Dwie kobiety opowiedziały, że widziały w ESMA Partycję, asystowały przy porodzie.

Urodziła chłopca, Rodolfa. Był zdrowy, ważył trzy i pół kilo.

Potem powiedzieli, że zabierają ich do innego obozu. I ślad po nich zaginął.

Babcie i dziadkowie

Rosa Roisinblit poświęciła resztę życia, żeby odszukać córkę i wnuka. Co do córki nie miała wielkich nadziei. A jak odnaleźć jej dziecko? Jak szukać, od czego zacząć? W historii świata nie było precedensu, żeby mordować rodziców i przywłaszczać sobie ich potomstwo. Tak samo jak wnuka pani Rosy porwano w Argentynie około pięciuset niemowląt. Jak ustalić, gdzie są? Kto je ukradł?

DNA. Metoda nieprzydatna – biologiczni rodzice porwanych dzieci są „zniknięci”, nie ma jak porównać.

Po konsultacjach z naukowcami w Stanach Zjednoczonych uruchomiono program badawczy, który miał odpowiedzieć na jedno pytanie: czy na podstawie DNA dziadków można ustalić pokrewieństwo?

Odpowiedź przyszła w połowie lat osiemdziesiątych: tak, na 99,9 procent.

Po upadku dyktatury utworzono Narodowy Bank Danych Genetycznych. Babcie i dziadkowie „znikniętych” dzieci zostawiali w banku krew. I czekali: może któryś z wnuków, jak dorośnie, nabierze podejrzeń i zechce skonfrontować swoją mapę genetyczną z danymi zgromadzonymi w banku.

Dane w banku czekały, a babcie zamieniły się w detektywów, na własną rękę tropiły oficerów wojska i policji. Kto ma dzieci, w jakim wieku, gdzie i kiedy się urodziły? Czy przed pojawieniem się dziecka matka była w ciąży; może ktoś pamięta – sąsiad, kioskarz, koleżanka z pracy. Sprawdzanie w szpitalach, szukanie metryk, często na granicy prawa. Robienie zdjęć z ukrycia.

Gdy zbiegi okoliczności były pomyślne, babcie zwracały się do sądu o wszczęcie procedury.

Procedura: sędzia nakazuje rodzicom zgłoszenie się z dzieckiem do właściwego punktu, tam pobiera się krew, a następnie przekazuje do zbadania pod nadzorem wymiaru sprawiedliwości. Jeśli z badań wynika, że dziecko nie jest biologicznym dzieckiem rodziców i nie było legalnie adoptowane, rozpoczyna się następny etap weryfikacji: porównywanie informacji genetycznych dziecka z informacjami z Narodowego Banku Danych Genetycznych. Jeśli następuje skojarzenie map genetycznych dziecka i dziadków, sędzia informuje porwanego, kim jest, kim byli jego prawdziwi rodzice, jak się nazywa.

Następnie procedura przywracania prawdziwej tożsamości: imienia, nazwiska, przedstawienie dziecka prawdziwym dziadkom. I procedura kryminalna: wymierzenia sprawiedliwości porywaczom.

Odnaleziono w ten sposób siedemdziesięcioro pięcioro uprowadzonych dzieci [do pocz. 2026 już 140 – przyp. A.D]. Zdjęcia wszystkich wiszą na wielkiej ścianie w siedzibie fundacji Babć z Placu Majowego.

Część z nich dowiedziała się o prawdziwych rodzicach, o swoim pochodzeniu, będąc dorosłymi ludźmi.

Drugie narodziny

Różnie reagują. Każde inaczej. Każda historia jest inna. Pani Rosa unika zdań ogólnych. Jedni akceptują prawdziwą tożsamość; inni przeżywają szok, nie chcą, nie potrafią zaakceptować prawdy. Jeszcze inni zamykają się, a potem, z upływem czasu, krok po kroku, godzą się ze swoim losem. Są wreszcie tacy, którzy sami szukają, na własną rękę dochodzą, kim są, kim byli ich rodzice. I przychodzą do nas, i nam pomagają. Niektórzy potrzebują pomocy terapeuty – kilka dni, kilka tygodni, kilka lat. Różnie. Odzyskanie tożsamości to drugie narodziny.

Dzieci urodzone na wolności, porwane jako dwulatki, trzylatki, rozpoznawały po latach miejsca, twarze, zapachy.

„Ja to znam”, „ja już tu byłem”, „pamiętam ten szczegół”. O niepełnoletnich decydowali sędziowie – wracały do biologicznych rodzin, do dziadków. A czasami do rodzin zastępczych.

Dorosłym nie można niczego nakazać, jedynie przywrócić nazwisko prawdziwych rodziców wedle sądowej procedury. Co dalej – same wybierają. I wybierają różnie. Najgłośniejsza była historia bliźniaków Matíasa i Gonzala Reggiardo Tolosów, których rodziców zamordowano, a chłopców przywłaszczył sobie i wychowywał fachowiec od tortur, oficer policji Samuel Miara. Gdy zrobiło się gorąco, Miara wywiózł chłopców do Paragwaju. Tam go odnaleziono, doprowadzono do ekstradycji. Miara został skazany. Matías i Gonzalo poznali prawdę o swojej przeszłości, zaakceptowali swoje prawdziwe nazwisko… i zdecydowali, że pozostaną z przybranym ojcem oprawcą. Przyjęli do wiadomości prawdę – gdy w telewizyjnym talk show prowadzący zwrócił się do nich, po nazwisku Miara, odpowiedzieli, że nazywają się Reggiardo Tolosa; i zdecydowali zostać z przestępcą, który ich uprowadził i któremu sąd dowiódł winę. A potem, jak by nie dość było grozy, paradoksów i dylematów – przyjęli wysokie odszkodowanie wypłacane przez państwo dzieciom „znikniętych” rodziców. Z pieniędzy tych korzystał również torturador i porywacz Miara.

Andrea Rodríguez, która historię Matíasa i Gonzala opisała w książce „Nacidos en la sombra” (Urodzeni w cieniu), zadaje sobie pytania: Czy można kochać dzieci, które oszukiwało się przez tyle lat? Czy można za dnia torturować, a wieczorem czytać cudzemu – ukradzionemu – dziecku bajkę z taką samą miłością, z jaką ja czytam swojej córce?

Kiedyś nie miała wątpliwości.

Po latach ich nabrała. Może można?

Czy ludzie naprawdę znikali?

Najgłośniejszy w historii argentyńskiego kina obraz – „La historia oficial”, jedyny, który otrzymał Oscara dla najlepszego filmu zagranicznego. Roberto, człowiek elity finansowej, biznesmen, wychowuje razem z żoną Alicją, nauczycielką historii, adoptowaną córeczkę Gabi. Krąg ich znajomych i przyjaciół to finansiści, urzędnicy, wojskowi. Któregoś dnia Alicja spotyka na przyjęciu przyjaciółkę, której nie widziała od lat. Przyjaciółka wróciła z kilkuletniej emigracji. Alicja pyta ją, dlaczego nigdy nie przysłała listu, kartki, nie powiedziała, że wyjeżdża. W trakcie długiej nocnej rozmowy przy alkoholu dowiaduje się, że przed wyjazdem przyjaciółkę więziono, torturowano, gwałcono. „Dlaczego nie złożyłaś skargi?” – pyta naiwnie, choć szczerze. Gdy przyjaciółka opowiada o kobietach, które szły do więziennego szpitala rodzić i wracały same, Alicja wpada w irytację.

Od tamtej chwili nie zaznaje spokoju. Chodzi po szpitalach, szuka świadków narodzin adoptowanej córki, dokumentów poświadczających jej narodziny. Trafia na plac Majowy, gdzie manifestują babcie i matki „znikniętych”. Zaczyna pytać samą siebie: „Czy wszystko to, o czym dowiaduję się na ulicy, jest prawdą? Czy w moim kraju ludzie naprawdę znikali? Czy możliwe jest to, co opowiadała przyjaciółka?”.

Gdy dopytuje męża o szczegóły adopcji, ten odpowiada zniecierpliwieniem. Alicja trafia w końcu do fundacji Babć z Placu Majowego. Odkrywa prawdę; prawdziwą historię kraju, różną od tytułowej „historii oficjalnej”, której naucza w szkole.

Babcie z placu Majowego

– Opowieść filmowa jest fikcyjna, ale głęboko prawdziwa – mówi pani Rosa. Mąż Alicji wie, że prawdziwymi rodzicami adoptowanej córki byli „wywrotowcy” zamordowani w jednym z tajnych obozów koncentracyjnych. Alicja żyje w nieświadomości, prawdy dochodzi sama dzięki własnemu niepokojowi, wrażliwości.

Babcie z placu Majowego odnajdowały również i takie wnuczęta, które po zamordowaniu rodziców przekazano do normalnego ośrodka adopcyjnego, a następnie adoptowano w dobrej wierze – to znaczy adopcyjni rodzice nie wiedzieli, że przyjmują na wychowanie dzieci „znikniętych” więźniów politycznych. – Mamy czternaście takich przypadków.

W takich sytuacjach babcie nie uruchamiały sądowej procedury. Dzieci dobrowolnie, jeśli chciały – a gdy lata temu były niepełnoletnie, to jeśli godzili się na to ich adopcyjni rodzice – przesyłały krew do ośrodka w Seattle w USA, gdzie znajduje się kopia argentyńskiego banku danych genetycznych. Stamtąd nadchodziła odpowiedź, z ominięciem argentyńskiego wymiaru sprawiedliwości i medialnej wrzawy.

– Te dzieci pozostają z adopcyjnymi rodzicami, nadal ich kochają i wiedzą, kim są – mówi pani Rosa. – Potworną prawdę o losie biologicznych rodziców przyjmują z mieszaniną bólu i ulgi. Ulgi doznają wtedy, gdy wiedziały wcześniej, iż są dziećmi z adopcji. Dzięki odkryciu prawdy o losie „znikniętych” rodziców dowiadywały się czegoś niezwykle ważnego – że nie były niepotrzebne, porzucone.

Kochamy je wszystkie. Nie ujawniamy nazwisk, nie chcemy szumu wokół ich adopcyjnych rodzin, nie chcemy przydawać im cierpień.

Gdy żegnam się, gdy prawie już wychodzę, pani Rosa mówi nieśmiało, że chciałaby coś jeszcze powiedzieć, że wcześniej nie umiała, że to zbyt bolesne...

– Niedawno odnalazłam mojego wnuka.

Rodolfo to Rodolfo

Ma prawie tyle lat co Patrycja, gdy pani Rosa widziała ją ostatni raz. Rodolfo, który urodził się w katowni szkoły mechaniki marynarki wojennej, nie ma na imię Rodolfo. Pani Rosa nie powie, jak się nazywa, dopóki sąd nie przywróci mu nazwiska rodziców. Oswajają się ze sobą. Ale jest ciężko. Bardzo ciężko.

Rodolfa, tak go będę nazywał, uprowadził oficer lotnictwa. Gdy ktoś zadzwonił do pani Rosy z wiadomością, że chyba odnalazł syna Patrycji, i gdy potem okazało się, że Rodolfo to Rodolfo, były oficer i jego żona zostali aresztowani. Oskarżono ich o porwanie dziecka.

Rodolfo przeżył szok. Pani Rosa podejrzewa, że miał wcześniej kłopoty ze sobą. Nie wie jakie. Dorastał w „dobrej” rodzinie, a nie skończył szkoły średniej. Pracował w sklepie, sprzedawał buty. Ostatnio był pomocnikiem murarza.

Powiedział babci – nazywał ją „panią” — że marzy o pracy spikera w radiu. Obiecała pomóc. Przypadkiem ma znajomego, który prowadzi kursy dla prezenterów. Wszystko było domówione. Nie musiałby nic płacić, pełna dyskrecja, nikt by się nie dowiedział o jego tragedii.

Nie przyszedł. Potem powiedział pani Rosie, że nie chce pomocy.

(Fragment „Gorączki latynoamerykańskiej” Artura Domosławskiego, której piąte wydanie ukaże się na początku kwietnia w Wydawnictwie Poznańskim)

Post scriptum 2026

Rosa Roisinblit walczyła o uczucie odnalezionego wnuka piętnaście lat. Guillermo, tak dali mu na imię rodzice porywacze, długo nie chciał uznać, kim byli ci biologiczni ani skąd wziął się na świecie. Dom, w którym dorastał – wbrew początkowym wyobrażeniom pani Rosy – nie był „dobry”. Przemoc domowa doprowadziła do separacji ludzi, których uważał za rodziców, i Guillerma-Rodolfa wychowywała samotnie „adopcyjna” matka.

Wiele lat później, gdy ułożył się ze sobą, swoją historią i babcią Rosą, nawiązałem z nim kontakt. Przyjął obie tożsamości: zachował imię Guillermo i dodał drugie – Rodolfo, które nadała mu w ESMA, tuż po urodzeniu, jego mama.

Nie udało mi się z nim spotkać – zawsze znajdował się powód, by umówione spotkanie odwołać. W końcu usłyszałem, że trudno mu wciąż wracać do tej historii. Więcej nie nalegałem.

Rosa Roisinblit zmarła w 2025 r. w wieku 106 lat.