1500. dzień wojny. Ten atak był pewnym zaskoczeniem. Ukraina wywróciła wszystko do góry nogami

Często jesteśmy pytani o to, czy ten albo tamten myśliwiec to dobra maszyna bojowa. Czy mielibyśmy z niej pożytek? Nie wiadomo, co odpowiedzieć, bo Ukraina wywróciła wszystko do góry nogami.

Rosjanie przeprowadzili dziś zmasowany atak dronowo-rakietowy z użyciem kilkuset środków napadu powietrznego. Ostatnio ukraińska obrona powietrzna zestrzeliwuje ok. 90 proc. takich obiektów. Atak był pewnym zaskoczeniem, Ukraińcy jechali akurat do pracy. Rosjanie chcieli zwiększyć straty wśród ludności cywilnej.

Na Krymie rozbił się dziś rosyjski myśliwiec Su-30SM, załoga się katapultowała. Oficjalnie przyczyna była techniczna, a maszyna wykonywała lot szkolny bez uzbrojenia. Z kolei 31 marca spadły tu (z załogą) bombowiec taktyczny Su-34 i średni samolot transportowy An-26. Zginął m.in. gen. por. Aleksandr Otroszczenko, dowódca Mieszanego Korpusu Lotniczego Floty Północnej.

W obwodzie ulianowskim w Rosji, w pobliżu stacji Briandino, wykoleił się pociąg pasażerski relacji Czelabińsk–Moskwa, którym podróżowało ok. 415 osób. Siedem wagonów się przewróciło.

Już wiadomo, że w marcu pierwszy raz od kilkunastu miesięcy Rosjanie nie tylko nie posunęli się wyraźnie naprzód, ale wręcz stracili 9 km kw. Obie strony zajęły jakieś tereny, ale łączny bilans to właśnie 9 km kw. na korzyść Ukrainy.

Ukraińcy ostatniej doby znów rozbili wrogie natarcia w rejonie Konstantynówki i Łymania. Linia frontu w zasadzie się nie zmienia.

Minister rozwoju cyfrowego Maksut Szadajew spotkał się z czołowymi dostawcami rosyjskiego internetu. Od 15 kwietnia największe platformy (m.in. Yandex, VK, Sberbank, Ozon) mają blokować dostęp do sieci użytkownikom z aktywnym połączeniem VPN.