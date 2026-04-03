Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
3 kwietnia 2026
Świat

1500. dzień wojny. Ten atak był pewnym zaskoczeniem. Ukraina wywróciła wszystko do góry nogami

Pokaz rosyjskich Su-27 w Dubaju, listopad 2021 r. Pokaz rosyjskich Su-27 w Dubaju, listopad 2021 r. Giuseppe Cacace / AFP / East News
Często jesteśmy pytani o to, czy ten albo tamten myśliwiec to dobra maszyna bojowa. Czy mielibyśmy z niej pożytek? Nie wiadomo, co odpowiedzieć, bo Ukraina wywróciła wszystko do góry nogami.

Rosjanie przeprowadzili dziś zmasowany atak dronowo-rakietowy z użyciem kilkuset środków napadu powietrznego. Ostatnio ukraińska obrona powietrzna zestrzeliwuje ok. 90 proc. takich obiektów. Atak był pewnym zaskoczeniem, Ukraińcy jechali akurat do pracy. Rosjanie chcieli zwiększyć straty wśród ludności cywilnej.

Na Krymie rozbił się dziś rosyjski myśliwiec Su-30SM, załoga się katapultowała. Oficjalnie przyczyna była techniczna, a maszyna wykonywała lot szkolny bez uzbrojenia. Z kolei 31 marca spadły tu (z załogą) bombowiec taktyczny Su-34 i średni samolot transportowy An-26. Zginął m.in. gen. por. Aleksandr Otroszczenko, dowódca Mieszanego Korpusu Lotniczego Floty Północnej.

W obwodzie ulianowskim w Rosji, w pobliżu stacji Briandino, wykoleił się pociąg pasażerski relacji Czelabińsk–Moskwa, którym podróżowało ok. 415 osób. Siedem wagonów się przewróciło.

Już wiadomo, że w marcu pierwszy raz od kilkunastu miesięcy Rosjanie nie tylko nie posunęli się wyraźnie naprzód, ale wręcz stracili 9 km kw. Obie strony zajęły jakieś tereny, ale łączny bilans to właśnie 9 km kw. na korzyść Ukrainy.

Ukraińcy ostatniej doby znów rozbili wrogie natarcia w rejonie Konstantynówki i Łymania. Linia frontu w zasadzie się nie zmienia.

Minister rozwoju cyfrowego Maksut Szadajew spotkał się z czołowymi dostawcami rosyjskiego internetu. Od 15 kwietnia największe platformy (m.in. Yandex, VK, Sberbank, Ozon) mają blokować dostęp do sieci użytkownikom z aktywnym połączeniem VPN.

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
