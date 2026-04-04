Marek Świerczyński, Polityka Insight
Marek Świerczyński, Polityka Insight
4 kwietnia 2026
Spadają gwiazdy USA. Iran zadał bolesne ciosy amerykańskiej dominacji na niebie

4 kwietnia 2026
3 kwietnia 2026 r. spadły czwarty w operacji irańskiej amerykański F-15E i pierwszy A-10.
Utrata dwóch samolotów w jeden dzień i zaginięcie na wrogim terytorium własnego żołnierza to jak do tej pory najgorszy dzień operacji „Epic Fury” i być może jej moment przełomowy.

W piątek spadł czwarty w operacji irańskiej amerykański F-15E i pierwszy A-10. Oba tym razem od ognia nieprzyjacielskiego nad terytorium przeciwnika, co warto podkreślić, bo wcześniejsze – liczne – straty w siłach powietrznych USA brały się z ostrzału regionalnych baz lub z błędów (własnych i sojuszniczych). Nadal największe straty w sprzęcie przyniósł kuwejcki incydent z omyłkowym zestrzeleniem trzech F-15E, a w ludziach – niewyjaśnione wciąż zderzenie nad Irakiem tankowców KC-135, po którym jedna z maszyn runęła na ziemię z całą sześcioosobową załogą.

Iran w praktyce nie ma lotnictwa bojowego, i aktywnie bronić się przed powietrzną inwazją USA oraz Izraela nie ma sposobu. Ale zachował znaczne siły uderzeniowe, które co jakiś czas zaskakują agresorów na ich lotniskach stałego bazowania. Rakiety balistyczne i drony potrafią niszczyć „zaparkowane” samoloty. Przy czym Irańczycy świadomie wybierają za cel nie myśliwce i bombowce taktyczne, a tzw. strategiczne wsparcie, czyli maszyny powietrznego tankowania lub – jeszcze cenniejsze – wczesnego ostrzegania i dowodzenia.

Dlatego do obrazkowej legendy tej trwającej zaledwie od pięciu tygodni wojny już przeszedł zniszczony w Arabii Saudyjskiej AWACS E-3 Sentry – „stary, ale jary” Boeing 707 z charakterystycznym talerzem radarowym nad kadłubem, od dekad jedna z ikon zachodniej przewagi powietrznej. Tym razem poległ trafiony dronem lub rakietą wymierzonymi w tę samą bazę.

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
