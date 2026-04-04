1501. dzień wojny. Czy sytuacja Ukrainy jest lepsza niż kiedykolwiek? Studzimy entuzjazm

Komentatorzy wpadli w entuzjazm: Ukraina skutecznie spycha Rosjan, wyzwolono Kupiańsk i odbito całkiem sporo terenu na południu. Niestety, musimy ten entuzjazm nieco ostudzić.

W dwóch zmasowanych atakach dronowych i rakietowych na Ukrainę przez dwie ostatnie doby zginęło łącznie 24 cywilów, a 122 osoby zostały ranne. Rosyjskie ataki spowodowały też wiele zniszczeń w infrastrukturze.

Ukraińskie drony typu FPV-2 zaatakowały skutecznie Ałczewskie Zakłady Metalurgiczne w obwodzie donieckim. Kolejne ataki na hutę w Ałczewsku prowadzone 20 marca, 30 marca i 4 kwietnia (nad ranem) spowodowały ostateczne zatrzymanie produkcji. Nie wiadomo, czy Rosjanie będą odbudowywać zakład znajdujący się relatywnie blisko kontrolowanego przez Ukrainę terytorium. Drony dalekiego zasięgu zaatakowały miasto Togliatti, koło Samary nad Wołgą. Jest ono znane z tego, że mieszczą się tam zakłady AwtoWAZ (dawniej WAZ), produkujące znaną linię samochodów Żiguli, eksportowanych jako Łada. Tym razem jednak celem ataku były zakłady petrochemiczne „Togliattikauczuk”, produkujące wielką ilość gumy syntetycznej na potrzeby rosyjskich pojazdów (opony, uszczelki) i do innych celów. Trafiono też zakłady chemiczne KujbyszewAzot, które poza nawozami sztucznymi produkują składniki materiałów wybuchowych.

Szwedzka Straż Przybrzeżna zatrzymała na wschód od Gotlandii tankowiec „Flora 1” – na podstawie podejrzenia, że z jednostki tej wycieka ropa naftowa. Tankowiec jest częścią rosyjskiej floty cieni, znajduje się na liście sankcyjnej Unii Europejskiej. Dane z platformy monitorującej ruch statków Starboard Maritime Intelligence wskazują, że Flora 1 płynęła pod banderą Kamerunu. System automatycznej identyfikacji (AIS) wykazał, że tankowiec dotarł do Petersburga 15 marca, wtedy system został wyłączony i pozostał nieaktywny aż do opuszczenia portu 1 kwietnia.