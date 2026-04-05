1502. dzień wojny. Rosjanie coś szykują w obwodzie kurskim. Ukraińcy grają w tę grę, robi się ciekawie
Kremlowski ośrodek badania opinii publicznej Fond Obszcziestwiennoje Mnienije (Forum Opinii Publicznej) podał, że zaufanie do Władimira Putina spadło z 76 proc. w marcu 2022 r. do 71 proc. To największy spadek od 2019, w dodatku ogłoszony przez agencje podległe władzy.
Tymczasem okazało się, że blokada VPN sparaliżowała rosyjskie operacje bankowe. Banki po wyłączeniu IBAN i innych międzynarodowych platform do transakcji z przewalutowaniem korzystały z VPN, podszywając się pod użytkowników z innych krajów. Resort rozwoju cyfrowego najwyraźniej o tym nie wiedział. VPN bankom w końcu odblokowano, bo nie było wyjścia. Czyli cyrk po rosyjsku.
Ukraińskie drony znów zaatakowały Primorsk i Ust-Ługę. Jeszcze trochę, a Rosjanie całkowicie stracą tu możliwość załadunku tankowców. Drony uderzyły też w rafinerię Łukoil-Niżegorodnieftieorgsintez w miasteczku Kstowo koło Niżnego Nowogrodu, ponad tysiąc kilometrów od terenów kontrolowanych przez Ukrainę. Czwarta co do wielkości rafineria w Rosji pali się teraz dość solidnie.
Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy mjr Robert „Madziar” Browdi poinformował, że 4 kwietnia oberwały dwa rosyjskie centra przygotowania i wyrzutni dronów Shahed: w bazie lotniczej Chalino pod Kurskiem (ok. 100 km od linii frontu) i w Nawli w obwodzie briańskim (ok. 70 km od linii frontu). Ukraińskie wojska atakowały też w okupowanym obwodzie ługańskim, m.