Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Marek Świerczyński, Polityka Insight
6 kwietnia 2026
Świat

Combat SAR. Jak Amerykanie uratowali w Iranie pilota. A my? Bez Caracali nie bardzo jest czym i kim

Akcja amerykańskich sił specjalnych 100 km w głębi Iranu, zorganizowana, by odnaleźć i ewakuować oficera uzbrojenia samolotu uderzeniowego F-15E, była demonstracją skuteczności, z którą nikt inny na świecie nie może się równać.
Ryzykowna, kosztowna, ale skuteczna akcja uratowania z Iranu amerykańskiego oficera pokazuje znaczenie zdolności u nas niemal zmarginalizowanych – do ewakuacji poza liniami wroga. Choć jesteśmy państwem frontowym, nie za bardzo mamy czym, kim i jak to robić.

To było zadanie dużo trudniejsze niż zabicie kilku najwyższych przywódców Iranu w jednym nalocie 28 lutego i eliminacja wielu innych w precyzyjnych uderzeniach sił powietrznych. To było coś znacznie bardziej wymagającego niż porwanie i wywiezienie Nicolása Maduro z prezydenckiej sypialni w Caracas. Dwie akcje amerykańskich sił specjalnych 100 kilometrów w głębi Iranu, zorganizowane po to, by odszukać i ewakuować pilota oraz oficera uzbrojenia samolotu uderzeniowego F-15E (pierwszego i drugiego w kabinie), były demonstracją skuteczności, z którą nikt inny na świecie nie może się równać.

Siły zbrojne USA podejmowały w ostatnich dekadach podobne misje na Bałkanach i w somalijskim Mogadiszu, udokumentowane w popkulturowym przekazie książkowym i filmowym. Stąd wzięły się hasła klucze „za linią wroga” czy „Black Hawk down”, przywoływane w komentarzach do niedawnych zdarzeń. Historia domaga się przypomnienia, że gdy w maju 1960 r. nad ZSRR zestrzelony został w samolocie U-2 kpt. Gary Powers, Amerykanie nie byli w stanie wydobyć go inaczej, niż negocjując z Sowietami.

Działania nad Iranem pozostawały ograniczone przez bezlitosny dyktat odległości i niepewności, co kryje się w górach, dolinach, jaskiniach i wioskach Iranu. Ten dyktat agresorzy pokonali przy dotkliwych kosztach i z wielkim poświęceniem m.in. pilota samolotu A-10, który miał za zadanie odizolować siły nieprzyjacielskie od zespołu ratunkowego. Został przy tym ostrzelany, co zmusiło go do powrotu do Kuwejtu.

    Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
    Reklama