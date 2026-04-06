Combat SAR. Jak Amerykanie uratowali w Iranie pilota. A my? Bez Caracali nie bardzo jest czym i kim

Ryzykowna, kosztowna, ale skuteczna akcja uratowania z Iranu amerykańskiego oficera pokazuje znaczenie zdolności u nas niemal zmarginalizowanych – do ewakuacji poza liniami wroga. Choć jesteśmy państwem frontowym, nie za bardzo mamy czym, kim i jak to robić.

To było zadanie dużo trudniejsze niż zabicie kilku najwyższych przywódców Iranu w jednym nalocie 28 lutego i eliminacja wielu innych w precyzyjnych uderzeniach sił powietrznych. To było coś znacznie bardziej wymagającego niż porwanie i wywiezienie Nicolása Maduro z prezydenckiej sypialni w Caracas. Dwie akcje amerykańskich sił specjalnych 100 kilometrów w głębi Iranu, zorganizowane po to, by odszukać i ewakuować pilota oraz oficera uzbrojenia samolotu uderzeniowego F-15E (pierwszego i drugiego w kabinie), były demonstracją skuteczności, z którą nikt inny na świecie nie może się równać.

Siły zbrojne USA podejmowały w ostatnich dekadach podobne misje na Bałkanach i w somalijskim Mogadiszu, udokumentowane w popkulturowym przekazie książkowym i filmowym. Stąd wzięły się hasła klucze „za linią wroga” czy „Black Hawk down”, przywoływane w komentarzach do niedawnych zdarzeń. Historia domaga się przypomnienia, że gdy w maju 1960 r. nad ZSRR zestrzelony został w samolocie U-2 kpt. Gary Powers, Amerykanie nie byli w stanie wydobyć go inaczej, niż negocjując z Sowietami.

Działania nad Iranem pozostawały ograniczone przez bezlitosny dyktat odległości i niepewności, co kryje się w górach, dolinach, jaskiniach i wioskach Iranu. Ten dyktat agresorzy pokonali przy dotkliwych kosztach i z wielkim poświęceniem m.in. pilota samolotu A-10, który miał za zadanie odizolować siły nieprzyjacielskie od zespołu ratunkowego. Został przy tym ostrzelany, co zmusiło go do powrotu do Kuwejtu.