Jednak TACO? Zawieszenie broni w Iranie na dwa tygodnie. Obie strony twierdzą, że wygrały

Donald Trump tak bardzo chce zakończyć irańską eskapadę, że zdaje się być gotowy do ustępstw wobec islamskiego reżimu. Ustępstw sprowadzających się do porażki, którą swoim zwyczajem będzie przedstawiał jako sukces.

Donald Trump zgodził się na wstrzymanie na dwa tygodnie bombardowań Iranu w zamian za obietnicę odblokowania cieśniny Ormuz, której dalsze zamknięcie groziło światowym kryzysem na rynku ropy naftowej. Na wieść o tej decyzji ceny surowca spadły. Nie jest jednak jasne, czy Teheran rzeczywiście pozwoli teraz na swobodny przepływ tankowców przez tę strategiczną cieśninę oraz czy zawieszenie broni się utrzyma i doprowadzi do zakończenia wojny. Obie strony twierdzą, że wygrały „chicken game”, czyli grę, w której chodzi o to, kto pierwszy ustąpi.

Zawieszenie broni z Iranem

Amerykański prezydent w poniedziałek zagroził, że jeżeli Iran nie zawrze porozumienia otwierającego cieśninę Ormuz do godz. 20 we wtorek (czasu USA), jego siły zbombardują wszystkie elektrownie i infrastrukturę transportową w tym kraju. Przez cieśninę przepływa 20 procent światowej ropy. W sieci Truth Social Trump wezwał władze Republiki Islamskiej w wulgarnych słowach: „Otwórzcie pier…ą cieśninę, s…syny” – a następnego dnia ponowił groźbę, pisząc, że jeśli Irańczycy nie ustąpią, ich „cała cywilizacja dziś wieczorem umrze”. Retoryka Trumpa wywołała panikę w USA i na całym świecie.



Zapowiadane zawieszenie broni jest efektem rozmów USA z Iranem toczących się za pośrednictwem Pakistanu. We wtorek, na niespełna dwie godziny przed terminem swego złowrogiego ultimatum, Trump ogłosił, że zgadza się na propozycję pakistańskiego premiera Shehbaza Sharifa, by zawiesić na dwa tygodnie zapowiadane bombardowania, jeśli Iran zgodzi się na odblokowanie cieśniny, gdzie od kilku tygodni układał miny i ostrzeliwał tankowce. Dodał, że otrzymał od władz w Teheranie „10-punktowy plan”, który jest „podstawą do negocjacji” na temat trwałego pokoju.

Wkrótce potem irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi oświadczył, że „jeśli ataki na Iran zostaną wstrzymane”, jego siły „zaprzestaną swych defensywnych operacji” i „przez dwa tygodnie bezpieczny przejazd przez cieśninę Ormuz będzie możliwy poprzez koordynację z siłami zbrojnymi Iranu i należytym uwzględnieniem technicznych ograniczeń”.



Fragment o „koordynacji” i „technicznych ograniczeniach”, jak zauważyli komentatorzy w USA, każe podejrzewać, że reżim ajatollahów będzie próbował nadal kontrolować, jakie statki przepływają przez cieśninę. Oznaczałoby to, że sytuacja nie powróci nawet do status quo ante, kiedy żegluga przez Ormuz, była swobodna, tylko ograniczałoby ją widzimisię Teheranu.

Trump skory do ustępstw

Z komunikatów władz w Teheranie wynika, że w 10-punktowym planie domagają się m.in. reparacji za wyrządzone przez USA i Izrael zniszczenia, zgody Amerykanów na dalsze wzbogacanie uranu – paliwa do produkcji broni atomowej – oraz zniesienia wszystkich sankcji. Teheran chce również „irańskiej kontroli nad cieśniną Ormuz”. Gdyby choćby część z tych postulatów została przyjęta przez Waszyngton, oznaczałoby to zwycięstwo Republiki Islamskiej i obnażyłoby bezsens wojny.

Trump oświadczył, że „osiągnęliśmy wszystkie nasze cele militarne” i w toku wspomnianych rozmów „niemal wszystkie sporne kwestie między USA a Iranem zostały uzgodnione, ale dwutygodniowy okres (zawieszenia broni) pozwoli na sfinalizowanie porozumienia”.

Ogólnikowe określenia, z sakramentalnym „niemal”, są identyczne jak w oświadczeniach Trumpa dotyczących rozmów z Rosją o wojnie w Ukrainie, która też już, już ma się zakończyć – ale trwa, bo to, czego w porozumieniu brakuje, to widocznie najważniejsze, kluczowe punkty sporne. Wojna z Iranem nie będzie zapewne ciągnąć się tak długo jak Rosji z Ukrainą, ale propagandowa ekwilibrystyka amerykańskiego prezydenta jest taka sama w obu przypadkach. Bo tak bardzo chce zakończyć irańską eskapadę, że zdaje się gotowy do ustępstw wobec tego reżimu – ustępstw sprowadzających się do porażki, którą swoim zwyczajem będzie próbował przedstawić jako sukces.

Co na to Izrael?

Nie jest poza tym do końca jasne, czy zawieszenie broni uznaje także Izrael. Pytany o to premier Benjamin Netanjahu odpowiedział nie wprost, dając do zrozumienia, że podporządkuje się tu decyzjom Waszyngtonu.

Już po oświadczeniach Trumpa na Izrael spadły jednak kolejne rakiety i nie wiadomo, jak odpowiedzą na to jego siły zbrojne.