Mateusz Mazzini z Budapesztu
9 kwietnia 2026
Orbán przed wyborami traci tlen. Ordynarna propaganda przestaje działać na Węgrzech

Antyukraińskie billboardy na Węgrzech, marzec 2026 r. Antyukraińskie billboardy na Węgrzech, marzec 2026 r. Attila Kisbenedek/AFP / East News
Ostatnie sondaże jednoznacznie wskazują, że faworytem niedzielnych wyborów jest opozycyjna TISZA. Péter Magyar może nawet sięgnąć po większość konstytucyjną. Tymczasem ruchy Fideszu wydają się coraz bardziej bezsensowne.

Na cztery dni przed głosowaniem do parlamentu, które może pierwszy raz od 16 lat pozbawić władzy nacjonalistycznych populistów, stolica Węgier wygląda jak wyborcze pole bitwy. Plakaty wszystkich komitetów, również tych, które nie mają najmniejszych szans na przekroczenie pięcioprocentowego progu wyborczego, wiszą dosłownie wszędzie: na podwórkach kamienic, na strzeżonych parkingach, wewnątrz rzadko uczęszczanych kompleksów poprzemysłowych.

Im dalej od Budapesztu, tym więcej koloru pomarańczowego – barw rządzącego od 2010 r. Fideszu. Nie jest tajemnicą, że już od poprzednich wyborów (2022 r.) populiści utrzymują się u władzy głównie dzięki poparciu starszych wyborców na wsiach i w małych miasteczkach. Często głosy oddawane tam na partię rządzącą były wynikiem nie tyle rzeczywistej popularności Viktora Orbána, co wyborczej korupcji, zastraszania oraz systemu patronatu i klientelizmu politycznego.

Albo Orbán, albo Magyar

– Wyjazd z Budapesztu na prowincję był dla Pétera Magyara najważniejszym testem. Nie da się przejąć władzy na Węgrzech bez odbicia przynajmniej części elektoratu ze wsi i małych miast. Tutaj, w stolicy, sprawa rozstrzygnęła się już wiele lat temu. W 2022 r. na 18 okręgów w całej aglomeracji Fidesz triumfował raptem w dwóch. Teraz TISZA zdaje egzamin na prowincji. Mnóstwo jest tam plakatów Magyara, widoczni są też jego wolontariusze. Ludzie zorientowali się, że tym razem naprawdę jest szansa na zmianę – mówi András Léderer, węgierski polityk i aktywista, obecnie kierujący działem aktywizmu i wsparcia publicznego w Węgierskim Komitecie Helsińskim.

W Budapeszcie plakaty z Orbánem i Magyarem są dosłownie wszędzie. Lider opozycji zdaje się stosować taktykę „na Wałęsę” – politycy jego partii zawsze występują na plakatach razem z nim.

Z kolei premier prowadzi kampanię dwutorową, przynajmniej jeśli chodzi o wizerunek publiczny. Z jednej strony na plakatach Fideszu występuje sam, najczęściej z bardzo groźną miną, a jego profil otoczony jest podpisem „wszyscy zjednoczeni przeciwko wojnie”. Równolegle, za rządowe pieniądze, jego partia prowadzi szeroko zakrojoną kampanię oczerniania przeciwnika.

To już nie działa

Na innych plakatach, już nieoznaczonych pomarańczowymi napisami czy logiem ugrupowania rządzącego, zdjęcie Magyara doklejane jest do zdjęcia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Przekaz jest jasny – popieranie TISZY oznacza poddaństwo Budapesztu wobec Kijowa i wciąganie Węgier w wojnę Ukrainy z Rosją. Fidesz kontynuuje tę ordynarną propagandę nawet teraz, kiedy od trzech tygodni niemal codziennie na jaw wychodzą szczegóły służalczej postawy Orbána i Petera Szijjarto wobec Kremla.

– Chodzi o to, żeby pokazać Magyara jako marionetkę Zełenskiego. Czasami pojawia się inna wariacja tego samego wątku, czyli Magyar jako marionetka Ursuli von der Leyen. Albo Zełenski jako pionek von der Leyen, a Magyar jako podwładny Kijowa. Trudno się już w tym wszystkim połapać, choć nie ma sensu nawet próbować. Ważne, że to na nikogo już nie działa – śmieje się Léderer.

Ostatnie sondaże nie pozostawiają wątpliwości. TISZA ma wyraźną przewagę, od ośmiu do nawet 19 pkt proc. nad Fideszem. W ocenie Léderer wiarygodność badań opinii nie jest taka niska, jak mogłoby się wydawać, ale trzeba znać metodologię stosowaną przez konkretne pracownie oraz powody rozbieżności w niektórych sondażach. Dodaje, że jedyne instytuty badawcze, które wciąż wskazują partię rządzącą na pierwszym miejscu, to albo podmioty o zerowej wiarygodności – powołane kilkanaście miesięcy temu i bez wcześniejszego doświadczenia – albo pracownie stosujące coś na kształt kreatywnego liczenia głosów.

Kreatywne sondaże wyborcze

Okazuje się bowiem, że zwłaszcza Instytut Nézőpont, prorządowy think tank chwalący się nawet na swojej stronie internetowej organizowaniem ceremonii z udziałem Orbána, w swojej metodologii stosuje narzędzia predykcyjne. Jeśli spojrzeć na średnią sondaży przeprowadzanych przez tę pracownię, Fidesz ma w nich 5–6 pkt proc. przewagi nad opozycją. Tyle tylko, że – jak tłumaczy Léderer – nie oznacza to wcale, że z ankiet wynika, iż więcej osób chce głosować na obecną władzę.

Oni po prostu nie brali pod uwagę niezdecydowanych. Jeśli ktoś mówił, że nie wie, na kogo głosować, ankieterzy Nézőpontu patrzyli na odpowiedzi na inne, bardziej światopoglądowe pytania, na przykład dotyczące Unii Europejskiej, ochrony środowiska czy kwestii gospodarczych. Na podstawie tych wskazań próbowali potem przewidzieć, na kogo taka osoba ostatecznie oddałaby głos. Z metodologicznego punktu widzenia to czysty absurd, ale w ten sposób byli w stanie wykazać, że większe poparcie ma Fidesz – dodaje.

Dwie niewiadome

Przed niedzielnym głosowaniem są już tylko dwie niewiadome. Pierwsza to skala przewagi TISZY, która zaczyna mieć nawet szanse na zdobycie większości konstytucyjnej. W środę 8 kwietnia pracownia Median, uznawana za najbardziej wiarygodną na Węgrzech, przedstawiła swoją ostatnią symulację podziału mandatów w 199–osobowym parlamencie. Według tych badań TISZA zdobędzie od 135 do 142 mandatów, co dałoby możliwość odwrócenia praktycznie wszystkich reform przeprowadzonych przez Fidesz w zakresie ustroju państwa. Jeszcze kilka miesięcy temu taki wynik uznawany był za całkowicie niemożliwy, jeszcze kilkanaście dni temu wydawał się abstrakcją. Szanse na całkowitą klęskę Orbána i jego lojalistów rosną z godziny na godzinę.

Drugą niewiadomą, choć znacznie mniej istotną, jest kwestia przekroczenia pięcioprocentowego progu przez skrajnie prawicowe ugrupowanie Mi Hazánk. W tej chwili, w opinii większości badaczy, szanse na to wynoszą mniej więcej 50 proc. Gdyby tak się stało, radykałowie, domagający się między innymi wyjścia Węgier z Unii Europejskiej, protestujący przeciwko szczepionkom i propagujący otwarty rasizm, mogliby stać się języczkiem u wagi węgierskiej polityki. Gdyby ani Fidesz, ani TISZA nie zdobyły większości, to właśnie oni decydowaliby o składzie rządu. Szanse na to są bardzo niewielkie, ale mimo wszystko wynik skrajnej prawicy trzeba obserwować, bo ich wejście do parlamentu oznaczałoby najpewniej utratę kilku mandatów przez TISZĘ.

Czarne chmury nad Budapesztem

Czy więc porażka Orbána naprawdę jest realna i tak prawdopodobna, jak teraz się wydaje? – Koalicja, która przez lata utrzymywała go przy władzy, nie jest już monolitem. Dla mnie kluczowy jest fakt, że od premiera odwrócili się jego własni kapitaliści. Oligarchiczna klasa, którą wytworzył przez kilkanaście lat rządów, nie widzi sensu dalszego popierania tej struktury. Po części wynika to ze słabszej koniunktury gospodarczej, ale też z korupcji, braku inwestycji i izolacji na arenie międzynarodowej – twierdzi prof. Gábor Scheiring z Georgetown University Doha, badacz zajmujący się systemami nieliberalnymi.

Tłumaczy też, że ewentualny upadek reżimu Orbána miałby potężne konsekwencje dla międzynarodowej koalicji spod znaku MAGA, dla której Węgry były ważnym wzorcem do naśladowania. Nawet jeśli rząd w Budapeszcie nie ma tak wielkich zasobów politycznych i dyplomatycznych jak Rosja, Turcja czy Stany Zjednoczone, to jednak niemal całkowita szczelność systemu, który Orbán tu stworzył, przez lata stanowiła inspirację dla innych nacjonalistycznych populistów.

Jeśli Fidesz upadnie, kibicom antyliberalizmu zostanie już praktycznie tylko Erdogan. Putina czy Łukaszenki nie ma co brać pod uwagę, bo to dyktatorzy, a jeden z nich aktywnie prowadzi wojnę. Nikt przy zdrowych zmysłach nie chce go naśladować. Ale już turecki lider może sobie pozwolić na projekcję siły w regionie przy jednoczesnym całkowitym monopolu na władzę na podwórku krajowym. Orbán był inspiracją, bo robił to wszystko, regularnie wygrywając w miarę równe i uczciwe wybory. Jeśli przegra, cios dla tej koalicji będzie olbrzymi – analizuje.

András Léderer dodaje z kolei, że nikt z zagranicznych mocodawców za Orbána umierać nie będzie. Nawet J.D. Vance, który wyjechał stąd wczoraj, powiedział na konferencji prasowej, że bez względu na to, kto wygra wybory w niedzielę, Węgry będą dla Ameryki ważnym partnerem. Można to oczywiście interpretować jako zapowiedź odmowy uznania ewentualnej porażki Orbána albo jako gotowość do współpracy z innym rządem.

Wydaje się więc, że przydatność mafijnego, skorumpowanego reżimu Fideszu jest już na wyczerpaniu. Przez lata Orbán odgrywał rolę konia trojańskiego, gotowego reprezentować każdego, kto mu coś zaoferuje – Rosję, USA, Izrael czy Chiny. Przez lata narodowi populiści na Węgrzech mogli liczyć na naprawdę imponujący parasol ochronny, złożony z szerokiej międzynarodowej koalicji. Być może właśnie ktoś w tym parasolu wcisnął guzik w uchwycie, bo mechanizm ewidentnie zaczyna się zwijać. W Budapeszcie jest teraz bardzo słonecznie, ale nad Fideszem zbierają się naprawdę czarne chmury.

Socjolog, reporter, latynoamerykanista. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, studiował też na Narodowym Uniwersytecie Walijskim, w Kordobie i Bilbao. Pisze o europejskiej skrajnej prawicy, populizmie, krajach Ameryki Łacińskiej, Globalnego Południa, wydarzeniach na Zachodzie i południu Europy. Nominowany do Grand Press 2020 w kategorii „reportaż prasowy”. Laureat dziennikarskich stypendiów przyznawanych przez „Deutsche Welle”, Balkan Insight i Balkan Investigative Reporting Network. Autor książki „Koniec tęczy. Chile po Pinochecie”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Polityką” i „Przeglądem”, publikował też m.in. na łamach „Washington Post”, „Foreign Policy”, „El País" i „Foreign Affairs”. W TVP World prowadzi „Wider View”, cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych.
