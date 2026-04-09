Na ukraińskim froncie toczy się kilka różnych wojen – zależnych od terenu, sił i celu. Gdyby Rosja uderzyła na Polskę, początek wyglądałby inaczej.

Według rosyjskiego oficjalnego portalu Wiedomosti liczba niesprawnych wagonów towarowych na kolei osiągnęła 156 tys., czyli 11 proc. całego taboru. W połowie 2025 r. było to 86 tys. W dużej mierze to efekt sankcji, które utrudniają sprowadzanie łożysk tocznych pracujących pod wysokim obciążeniem. Lokalna produkcja jest niewystarczająca, bo zakupione zachodnie obrabiarki numeryczne nie są kalibrowane online (również przez sankcje), przez co stają się bezużyteczne.

W obwodzie chersońskim rosyjski kierowca sfilmował drogę oddaloną o ponad 50 km od linii frontu. Co pewien czas widać zniszczone wojskowe ciężarówki i furgonetki. Mężczyzna mija płonący transporter z bojowym wozem piechoty na naczepie niskopodłogowej. To efekt ataków ukraińskich dronów, które – jak się okazuje – są skuteczne także daleko od terenów kontrolowanych przez ukraińskie wojska.

Nadal płonie duży skład paliw w Teodozji na Krymie, trafiony przez ukraińskie drony zeszłej nocy. Widać, że straty będą tu naprawdę spore, nie licząc infrastruktury. Z kolei minionej nocy ukraińskie drony trafiły w duży skład paliw w Krymsku w Kraju Krasnodarskim – w wybuchu, a następnie pożarze, zginęło dwóch Rosjan, przypuszczalnie strażaków lub pracowników „naftobazy”.

Płk Pawło Palisa, wiceszef Biura Prezydenta Ukrainy, powiedział ukraińskiej agencji RBK-Ukraina, że siły rosyjskie mają ambitne plany na rok 2026 i lata kolejne. Według niego w przyszłym roku Rosjanie skupią się na zajęciu pozostałej części Donbasu oraz zintensyfikują działania na pograniczu obwodów dniepropietrowskiego i zaporoskiego.