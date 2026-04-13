Jakub Halcewicz
Jakub Halcewicz
13 kwietnia 2026
Świat

Papież Leon XIV staje na drodze krucjaty Trumpa. „Po to tu jestem. Po to jest Kościół”

13 kwietnia 2026
Papież Leon XIV w Libanie pod koniec 2025 r. Papież Leon XIV w Libanie pod koniec 2025 r. ministryinfo.gov.lb / mat. pr.
Rzadko dochodzi do takiej wymiany zdań. Prezydent USA Donald Trump nazywa papieża Leona XIV słabym. Głowa Kościoła katolickiego odpowiada, że nie boi się amerykańskiej administracji. Kościół ma ze skrajną prawicą pod górkę i za oceanem, i nad Wisłą.

Oprócz wojny realnej Donald Trump prowadzi działania w sferze symbolicznej. Przez część swoich zwolenników jest uważany za uosobienie Zbawiciela. Wojna na Bliskim Wschodzie bywa przedstawiana jako krucjata. Gdy papież Leon XIV – który krytykował politykę administracji Trumpa, choćby migracyjną, jeszcze jako kardynał Robert Prevost – zaczął stawiać granice jej pseudoreligijnym nadużyciom, stał się kolejnym celem trumpowskiej furii.

Jakiego papieża nie chce Trump

We wtorek nad ranem amerykański prezydent poświęcił głowie Kościoła katolickiego cały wpis. „Papież Leon jest SŁABY w kwestii przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej” – podsumował Trump. Nie chcę papieża, który uważa, że Iran powinien mieć broń nuklearną. Nie chcę papieża, który uważa, że to coś strasznego, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę kraj, który wysyłał ogromne ilości narkotyków do Stanów Zjednoczonych i, co gorsza, opróżniał swoje więzienia, wypuszczając do naszego kraju morderców, handlarzy narkotyków i zabójców. I nie chcę papieża, który krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych za to, że robię dokładnie to, do czego zostałem wybrany”.

Jego zdaniem papież powinien być mu wdzięczny: „Gdybym nie był w Białym Domu, Leon nie byłby w Watykanie”. Trump sugeruje, że konklawe wybrało na tron piotrowy Amerykanina celowo, by Kościół mógł sobie poradzić z amerykańskim prezydentem. Przypomina też rzekome prześladowania Kościołów w czasie pandemii COVID-19. W końcu przywołuje postać brata papieża Louisa, który przyznał w jednym z wywiadów, że jest konserwatywnym zwolennikiem ruchu MAGA. „O wiele bardziej go lubię – pisze Trump. – Leon powinien się ogarnąć jako papież”.

„Po to tu jestem. Po to jest Kościół”

Zwierzchnik Kościoła katolickiego odpowiedział tego samego dnia. O komentarz do wypowiedzi Trumpa był pytany przez dziennikarzy na pokładzie samolotu do Algierii. Papież mówił, że nie chce wdawać się w debatę z amerykańskim prezydentem. „Nie obawiam się administracji Trumpa ani głośnego głoszenia przesłania Ewangelii, bo właśnie po to tu jestem. Po to jest Kościół” mówił dziennikarzom. Zapowiedział, że nadal będzie promował pokój i zabierał głos przeciwko wojnie. „Zbyt wielu ludzi dziś cierpi na świecie. Zbyt wielu niewinnych ludzi ginie. I myślę, że ktoś musi wstać i powiedzieć: jest lepszy sposób, by to robić”.

Leon XIV jest zdecydowanym krytykiem wojny z Iranem i już wcześniej o amerykańskiej groźbie zniszczenia irańskiej cywilizacji powiedział, że jest „nie do przyjęcia”. Wezwał prezydenta USA do znalezienia „wyjścia” z konfliktu. Wielokrotnie mówił o potrzebie deeskalacji. Jednocześnie szybka publiczna wymiana zdań między papieżem a przywódcą innego państwa należy do rzadkości.

Wyczucie chwili papieża Leona

Obecny papież kontynuuje linię Franciszka. Działa jednak odmiennie, w swoim stylu. Wydaje się, sprawniejszy, roztropniejszy, nie popełnia gaf. To, jak papież prowadzi narrację przeciwko amerykańskiej wojnie, jest katolickim mistrzostwem świata – mówi dr hab. Paulina Guzik, która naukowo zajmuje się komunikacją w Kościele.

Według niej Franciszek był z innego kontekstu kulturowego, z innego pokolenia. Leon jest dobrze zorientowany medialnie. Działa tak, jakby prowadził ciche konto na X, obserwował dyskusje o Kościele i polityce. Dobrze wie, co się dzieje i jakie są reakcje na jego słowa – kontynuuje Guzik. Papież jest ostrożny. – Inaczej niż Franciszek, który poszedł piechotą do rosyjskiego ambasadora, nie przejmując się oburzeniem Ukraińców, Leon nie podejmuje gwałtownych decyzji. Ale kiedy chce powiedzieć coś ostrego, mówi. Ma dobre wyczucie chwili.

Skrajna prawica przeciw Kościołowi

Jej zdaniem świadczy o tym fakt, że papież nie czekał do Wielkanocy, by powiedzieć, że Bóg nie słucha modlitw tych, którzy prowadzą wojnę – swój apel o pokój przekazał w Niedzielę Palmową. Była to odpowiedź na medialne doniesienia o nabożeństwach zainicjowanych w Pentagonie przez amerykańskiego sekretarza obrony Pete’a Hegsetha. Padały w nich wezwania do Boga, by „wybił zęby bezbożnym”, oraz modlitwy, by wojska USA zastosowały „przytłaczającą przemoc wobec tych, którzy nie zasługują na litość”.

Krytyka Leona ze strony Trumpa rymuje się z tą, która spadła na polskich biskupów, zwłaszcza na kard. Grzegorza Rysia, po ich liście z okazji 40. rocznicy wizyty Jana Pawła II w synagodze i przeciwko antysemityzmowi. „Ekscelencje, ogarnijcie się!” – wołał w mediach społecznościowych Krzysztof Bosak (Konfederacja). Bo Kościół ma ze skrajną prawicą pod górkę i za oceanem, i nad Wisłą.

Jakub Halcewicz

Jakub Halcewicz

Dziennikarz, redaktor i działacz społeczny po dziennikarstwie i filozofii (podyplomowo) na Uniwersytecie Warszawskim. W „Polityce” od 2023 r. Odpowiada za media społecznościowe.

Pisze głównie o polityce, historii, polityce historycznej, Kościele katolickim i stosunkach polsko-litewskich. Był redaktorem „Gazety Wyborczej”, MamPrawoWiedziec.pl, „Przeglądu Powszechnego” i „Więzi”. Publikował także w „Newsweeku”, „Press”, „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym” i „Znaku”.

Należy do Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa, Stowarzyszenia 61, Towarzystwa „Więź” oraz (jako bierny członek) do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
