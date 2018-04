Poniższy tekst ukazał się w POLITYCE w 2014 r.

1.

Jest taka historia o młodej dziewczynie zajmującej się historią mówioną, zbieraniem i nagrywaniem świadectw żyjących jeszcze powstańców warszawskich.

Powstańcy, których relacje rejestrowała, byli jak najbardziej autentyczni. Po którejś z kolei rozmowie dziewczynę uderzył fakt niezwykłej spójności wspomnień – rozmówcy opisywali takie same sceny i wydarzenia, chociaż walczyli w różnych oddziałach i w różnych częściach miasta. Kiedy podzieliła się swoimi wątpliwościami ze swoim starszym szefem, ten we wspomnieniach autentycznych powstańców rozpoznał sceny z wajdowskiego „Kanału”.

Piszę o tym, bo to jeden z najlepszych przykładów na potęgę pamięci zbiorowej. Pamięć wspólnoty jest tak silna, że z biegiem lat jest w stanie wyprzeć pamięć osobistą, pamięć wydarzeń doświadczonych. Podejrzewam, że jest to zapewne ewolucyjnie wypracowany mechanizm, umożliwiający wspólnocie trwanie dzięki spójności, jaką zapewnia.

Stąd trudno się dziwić, że dla większości Polaków ich zinternalizowaną świadomością historyczną jest inteligencko-szlachecka narracja dworku na Kresach, powstań, wojny polsko-bolszewickiej, warszawskiej inteligencji, II RP, września ’39 i tak dalej. Nawet jeśli ich przodkowie w niej nie uczestniczyli, bo też znakomita większość Polaków jest pochodzenia chłopskiego i pobielane dworki oglądali raczej z innej perspektywy niż ta zachowana w pamięci wspólnej. Uszlachcenie „mas chłopskich” w jakimś stopniu się powiodło. Nie powiodło się natomiast wciągnięcie do tej narracji Ślązaków.

2.

Historie Śląska i Polski rozdzieliły się definitywnie w XIV w. Kazimierza Wielkiego zrzeczenie się praw do Śląska było już tylko potwierdzeniem stanu faktycznego. Śląskie miasta zwracały się w kierunku Pragi i przynależność do Korony Czeskiej była oczywistością. Kolejne momenty kluczowe i zwrotne w historii Śląska to wojny husyckie, wojna trzydziestoletnia i wojny śląskie. Żadna z nich nie miała szczególnego znaczenia w historii Rzeczpospolitej. Polska i polskość na Śląsku pojawią się nieśmiało dopiero w drugiej połowie XIX w., postulaty narodowe dobrze współbrzmią ze społecznymi. Do tego czasu świadomość własnej tożsamości zasadniczej większości słowiańskojęzycznych mieszkańców Śląska jest klasowa, państwowa i religijna, nie etniczna. Ślązacy mówiący po śląsku (lub wasserpolsku, jak chętnie język ten nazywali Niemcy) uznają się za katolickich Prusaków mówiących pō naszymu, przy czym znaczenie słowa „Prusak” oznacza przede wszystkim bycie poddanym króla pruskiego, nie jest identyfikacją etniczną.

Historie Polski i Śląska w sposób faktyczny stykają się dopiero w 1919 r., państwowo Polska pojawia się w części Śląska w 1922 r., w całości w sposób niezbyt sympatyczny – w roku 1945.

Wtedy historia Górnego Śląska zostaje opowiedziana na nowo, w sposób pasujący do polskiej narracji, będącej zresztą lustrzanym odbiciem narracji niemieckiej – jej sensem staje się „odwieczna walka o polskość” oraz epizody mające coś z Polską wspólnego. Najważniejszym do 1945 r. wydarzeniem w siedmiusetletniej historii miasta Gliwice (z którego okolicami moja rodzina związana jest, od kiedy sięgamy pamięcią) staje się w tej narracji przejazd wojsk Sobieskiego w 1683 r. Co drugie, starsze niż sto lat, drzewo w okolicach Gliwic staje się drzewem osobiście przez Sobieskiego posadzonym. O tym, że maszerujące polskie wojsko ludność Śląska brała – z przerażeniem – za Tatarów, nie ma oczywiście w tej narracji ani słowa.

Z całą powagą używa się określenia „zabór pruski” w odniesieniu do Śląska, jakby śląska przynależność do orbity różnych niemieckich państwowości była wyłącznie przelotna i na dodatek niemoralna.

Język tej narracji ma na celu stworzyć złudzenie, jakby przez siedemset lat swojej historii Śląsk oczami swoich mieszkańców walczył z germańskim „najeźdźcą” i spoglądał tęskno w stronę „Macierzy”, by w końcu do niej powrócić.

3.

We wspomnieniach każdej znanej mi śląskiej rodziny obecny jest charakterystyczny wątek obcości, dotyczącej ostatnich kilkudziesięciu lat. W szkole dzieci uczą się polskiej narracji historycznej – Sienkiewicz, rozbiory, powstania, odzyskanie niepodległości, wrzesień ’39, powstanie warszawskie, PRL. W domu zwykle nie uczą się żadnej i dopiero wchodząc w dorosłość, jeśli są tym zainteresowane, odkrywają własną obcość wobec narracji historycznej, którą na jakimś poziomie zdążyły już zinternalizować.

Nagle okazuje się, że dziadek, owszem, był na wojnie, ale po której stronie? W rodzinnych albumach dziadkowie noszą niewłaściwe mundury. Okazuje się, że używane jak obelga polskie słowo „folksdojcz” dotyczyło babci, cioci i wszystkich przodków na Górnym Śląsku mieszkających. Nagle więcej sensu zaczynają zyskiwać prowadzone przyciszonym głosem albo wręcz po niemiecku – żeby dzieci nie rozumiały – rozmowy dorosłych.

Przychodzi więc w końcu dla tych, którzy zadają sobie o własną tożsamość pytania – a wydaje mi się, że szczególnie tutaj, na Górnym Śląsku, jest to znakomita większość – czas na uświadomienie sobie obcości. Okazuje się nagle, że na życie naszych przodków rozbiory, rzeź Pragi, powstania styczniowe czy warszawskie nie miały żadnego wpływu. Żyliśmy gdzieś indziej. I nie poza głównym nurtem historii, nie na uboczu, bo często w nurcie najbardziej rwącym – tyle że innym.