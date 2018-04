W Gdyni można zrobić wszystko

Poniższy tekst ukazał się w cyklu „Portrety Miast” w POLITYCE w 2014 r.

Geneza Gdyni leży w międzywojniu. Można pokusić się o stwierdzenie, że Gdynia to najbardziej udane dziecko II Rzeczpospolitej. II RP da się oceniać bardzo różnie – miała i wzloty, i mroczne strony, ale Gdynia jej się udała – jest wizytówką wielkiego wysiłku gospodarczego, ale też społecznego światłych elit i tysięcy ludzi, którzy przyjechali tutaj, by razem z lokalną społecznością kaszubską budować zupełnie nowe miasto. Gdynia jest więc konglomeratem przybyszów z całej Rzeczpospolitej z miejscowymi Kaszubami, którzy żyli tam od lat, utrzymując się z rolnictwa i rybołówstwa. Ten konglomerat funkcjonował dobrze, mimo wzajemnych uprzedzeń, objawiających się choćby w dowcipach. W nowoczesności świetnie się to utarło, a korzenie kaszubskie są dla gdynian tak oczywiste, że właściwie nie trzeba o nich wspominać.

Geneza miasta jest gospodarczo-polityczna. W porcie gdańskim Rzeczpospolita nie miała dobrego dostępu do morza. Co prawda gwarantowały go odpowiednie traktaty, jednak były one albo omijane, albo w szczególny sposób traktowane przez Niemców działających w Wolnym Mieście Gdańsku, więc istniała potrzeba zapewnienia możliwości pełnego, nieskrępowanego dostępu do morza. Taki jest powód zaprojektowania miasta, które powstało szybko i błyskotliwie: najpierw zaczęto budować port, dopiero potem samo miasto. Gdynia została zbudowana od linijki architektów, od pomysłu. Nie narastała warstwami, jak każde inne miasto, przez setki lat, podczas których nieustannie coś się burzy, coś dobudowuje – została pomyślana i postawiona. To widać – jest miastem bardzo modernistycznym, posiadającym z rozmachem zbudowane centrum i łączącym się z portem – co w dzisiejszych polskich warunkach jest rzadkością, bo nie ma drugiego takiego miasta, do którego port wchodzi i otwiera je jak wrota.

Wolny Gdańsk, szybka Gdynia

W Gdyni czuć morskość. W Gdańsku tego nie ma – owszem, jest tam stary, historyczny port na Motławie i statki spacerowe, jednak port jest od miasta odsunięty, nie widać go. Gdynia zaś jest prawdziwie portowa, ponieważ te dwie przestrzenie łączą się w jedno i przebywa się naraz w obu z nich.

Projekt „Gdynia” nie był pomysłem odosobnionym i wyjątkowym. Wszystko zostało sprzężone z magistralą węglową – która ze Śląska prowadziła właśnie do Gdyni – i z Centralnym Okręgiem Przemysłowym. To był zamysł, projekt, a mimo to trudno nazwać Gdynię miastem sztucznym. Jeżeli chodzi o tkankę miejską, w Gdyni – porównując ją z Sopotem i Gdańskiem – własność prywatna kamienic, domów itd. najszybciej wróciła do właścicieli, bo żyją oni – bądź ich dzieci czy wnuki – do dzisiaj. Mniej jest własności komunalnej. Tak szybka reprywatyzacja ułatwia zarządzanie, bo miasto zajmuje się rozwojem, a nie, na przykład, administrowaniem budynkami.

Łączy się to z przedsiębiorczym charakterem Gdyni. Chodził kiedyś żart odwołujący się do gdańskiej tradycji Wolnego Miasta: wolny Gdańsk, szybka Gdynia. Ten bon mot obrazuje dynamikę, rozwój i ambicje Gdyni.

Czuje się to dzisiaj, czuło się także w latach powojennych – w bardzo specyficznym klimacie, powodowanym tym, że zjeżdżało tutaj wielu marynarzy oraz ludzi, którzy przywozili rozmaite towary, o jakich w Polsce można było tylko marzyć. Tutaj były sklepy i komisy, maleńkie sklepiki i hale – i tutaj przyjeżdżali ludzie z głębi kraju, by owe frykasy kupić.

Problemów też nie brakuje

Gdynia wciąż przyciąga. Odbywa się tutaj mnóstwo znakomitych imprez i działa wiele prężnych instytucji kulturalnych: znany w całej Polsce Teatr Muzyczny, Teatr im. Gombrowicza, bardzo dobry kwartalnik literacki „Bliza”. Pod kątem kultury masowej najbardziej popularny jest Open’er, festiwal znany w Europie i na świecie, na który zjeżdżają masy ludzi.