Kolejna niehandlowa niedziela, czyli szansa dla... muzeów

Zakaz handlu? I tak pójdziemy do galerii!

Wzrost frekwencji pokazują wyniki w muzeach narodowych w dużych miastach. W Krakowie w porównaniu z niedzielą handlową frekwencja zwiększyła się o 18 proc. 4 marca było 4123 zwiedzających, a tydzień temu już 4849.

W Muzeum Narodowym w Warszawie wzrost wyniósł 11 proc. 4 marca, w niedzielę handlową, było 997 zwiedzających, 11 marca – 1118.

Najwyższy wzrost frekwencji zanotowało Muzeum Narodowe w Szczecinie. Odwiedziło je 34 proc. więcej zwiedzających niż w poprzednią niedzielę. 4 marca wystawy oglądały 232 osoby, a tydzień później już 352.

Muzeum w Szczecinie znajduje się w sąsiedztwie galerii handlowych Kaskada i Galaxy, dlatego pracownicy instytucji wymyślili w marcu żartobliwego mema „I tak pójdziemy do galerii!”, który stał się popularny w mediach społecznościowych (i został potem skopiowany przez instytucje w innych miastach). – Chcemy kontynuować tę akcję promocyjną, która z czasem wskaże mieszkańcom miasta i regionu alternatywę. Ale na to potrzeba czasu. Przymierzamy się do zwiększenia oferty wydarzeń właśnie na wolne niedziele, jednak program edukacyjny przygotowywany jest ze znacznym wyprzedzeniem, więc pierwsze efekty będą widoczne dopiero w kolejnym sezonie, czyli od września 2018 roku – tłumaczy rzecznik prasowy instytucji Daniel Źródlewski.

Jak wygląda aktualna oferta muzeów w Szczecinie, Krakowie i Warszawie w drugą niedzielę niehandlową?

Muzeum Narodowe w Szczecinie będzie czynne w godzinach 10–16. Trwa tam m.in. wystawa obrazów, mebli, porcelany, złotnictwa, akcesoriów mody i zabawek stylu Biedermeier. W południe wstęp wolny na spotkanie „Złotnictwo i biżuteria biedermeieru” z jubilerem Wojciechem Bryłką.

Muzeum Narodowe w Krakowie również będzie czynne w godzinach 10–16. Przez cały weekend będzie można kupić bilet normalny (20 zł) w cenie ulgowego (10 zł) na wystawę „Wyspiański”. Będzie można oglądać na niej nowo dodane pastelowe portrety Zofii i Marii Pareńskich, pierwowzorów panien z „Wesela”. Ich prezentacja będzie inauguracją projektu „Wyspiański. Aneks”, w ramach którego co kilka miesięcy będą prezentowane prace artysty z kolekcji zewnętrznych. Prace rzadko prezentowane publicznie, bo w następnej kolejności zaplanowane są projekty do dekoracji Domu Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie oraz rysunkowe portrety Mietka, syna artysty.

Muzeum Narodowe w Warszawie, które będzie w niedzielę czynne w godzinach 10–18, zaplanowało na niedzielę m.in. oprowadzanie po wystawie „Paderewski” (o 16) oraz „Sztuka Wicekrólestwa Peru” (o 14). W południe, w ramach wprowadzenia do wystawy, wykład Marka Płuciniczaka o sztuce południowoamerykańskiej. Placówka przypomina, że zwiedzanie bardzo ułatwia zakup biletów online.

