Dunin-Wąsowicz o Warszawie i Krakowie w książkach fantastycznych

Dunin-Wąsowicz opowiadał również o przygotowywanej przez siebie książce o nurtach gettowych, o Żydach w literaturze fantastycznej. Zagadnienie pojawia się w stu wybranych przez niego utworach literackich, choćby jako historia alternatywna – o widmach przeszłości wychodzących współcześnie z piwnic warszawskiego Muranowa w powieści Igora Ostachowicza „Noc żywych Żydów”.

Co poleca jeszcze przeczytać Dunin-Wąsowicz? Ponieważ lubi w fantastyce tworzenie takich światów, gdzie dopiero po stu stronach dowiaduje się, jak ten świat funkcjonuje, to wymienił „Inne pieśni” i „Lód” Jacka Dukaja. – Ostatnio przejrzałem również powieść „Omega” Marcina Szczygielskiego. To jest fantastyka dla nastolatków. Bohaterka dostaje na urodziny plik z grą i okazuje się nagle, że cały świat ją otaczający i miasto, w którym żyje, stają się wirtualne.