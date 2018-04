Dzięki nim Wrocław tworzy sztukę docenianą na świecie

W ciągu trzech dekad swego istnienia WRO wypracowało markę najważniejszego w Polsce miejsca, gdzie prezentuje się i rozmawia o sztuce współczesnej w jej szczególnym wymiarze – sztuki mediów. – Nasze projekty bardzo związane są z naszym środowiskiem, z zaufaniem, które powstaje tu na miejscu wokół WRO. Ale one jednocześnie funkcjonują w obszarze sztuki światowej, bo są u nas odbicia tego, co najważniejsze, a często nawet współtworzymy to, co najważniejsze – mówi Krajewski.