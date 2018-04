Nacjonaliści z pielgrzymką na Jasną Górę

Nastrój był sielankowy, bo i lato przyszło przed wiosną, i cała Jura Krakowsko-Częstochowska coraz bardziej odgrzebywała się spod hiperpostmodernistycznego śmieciowiska lat 90. i coraz bardziej przypominała siebie samą.

Jura – wapienne zamczyska na zielonych wzgórzach, jasnomure ryneczki wsi i miasteczek, coraz bardziej wylizanych i uszyldowionych coraz znośniej, a między tym tłumy turystów w błyszczących samochodach na śląskich i małopolskich rejestracjach. I sama Częstochowa – odmalowana, przystrzyżona, wyasfaltowana ładnie, zielona. Żyć nie umierać.

Pod murami klasztoru kręcili się policjanci i policjantki na koniach. Patrolowali przed przyjazdem nacjonalistów. Prezentowali się bardzo malowniczo, z czego zdawali sobie sprawę. Byli radośni i zuchowaci, aż radość brała patrzeć. Zawołali mnie i poprosili, by zrobić im fotki. Pytałem, czy nie boją się, że mogą się dziś odbyć jakieś przepychanki z nacjonalistami.

– Może i coś będzie, ale co tam! – promieniowali z koni radośnie, wiosennie, a jeden to aż pałkę zademonstrował policyjną – ale damy radę! Choćby jeden na pięćdziesięciu!

Ale – na oko – nie było się czego bać.

Narodowcy wysiedli na parkingu pod jasnogórskim klasztorem, od razu się od nich zaroiło. Chłopaki w garniturach jak na niedzielę, dziewczyny odwalone jak do kościoła. Tylko opaski mieli na ramionach. Młodzież Wszechpolska to rzadko estetyka kiboli; wielu raczej wygląda jak cherubinki, które zaraz zaczną śpiewać „Tomorrow Belongs to Me” z „Kabaretu”, szczególnie jak na te marynareczki założą opaski z logo organizacji. Albo jak studenccy korporanci sprzed wojny. Tak też się do siebie zwracają: „kolego”. Kolego to, kolego tamto. Ludzie na nich mówią: „kujony”, „młode Herr Fliki”. Gdy robiłem im zdjęcia i wrzucałem na fejsa, moi ukraińscy znajomi ryczeli ze śmiechu: to tak wyglądają wasze nacki? Jakbyś zobaczył naszych…

Widziałem. Robią wrażenie. W dodatku wielu obytych jest z bronią. Są, oczywiście, wyjątki, ale polscy faktycznie często wyglądają przy nich jak leszczyki. Nawet jeśli, jak Falanga czy OSW „Strzelec”, bawią się bronią i próbują montować poważne akcje. Jak na przykład słynna i nieudolna akcja falangistów na ukraińskim Zakarpaciu, kiedy to próbowali wejść w roli pożytecznych idiotów w geopolityczne rozgrywki Rosji, i w celu rozjątrzenia sytuacji w regionie podpalić budynek Stowarzyszenia Kultury Węgierskiej.

Być może dlatego polscy nacjonaliści tak bardzo lubią się obnosić z kibolami. Czy to na przykład w antyukraińskich akcjach w Przemyślu, czy na Marszach Niepodległości. Te środowiska się przenikają, ale nie są tożsame, a to obecność kibolskich mas sprawia wrażenie, że polscy nacjonaliści to duża, groźna siła.

Ale Młodzież Wszechpolska to organizacja dość wyjątkowa, nawet jak na polskie warunki. Po jasnogórskim dziedzińcu, po alejkach Błoń Jasnogórskich włóczyły się niedzielnie odstawione dzieciaki bawiące się w nacjonalizm. Były uprzejme i grzeczne. Nie miały w sobie ani krzty stereotypowej nacjonalistycznej agresji: nikt nawet krzywo nie spojrzał na turystów o afrykańskiej czy azjatyckiej urodzie, na ludzi mówiących po niemiecku, rosyjsku i ukraińsku, nikt nie pohukiwał nac-haseł, od nikogo wódą nie śmierdziało. Mieszali się z religijnymi ekstatykami z Zakonu Chrystusa Króla, którzy przechadzali się po okolicy w płaszczach koloru krwi, w tychże płaszczach ustawiali się do kolejki po włoskie lody, obsiadali stoliczki kawiarenek i wesoło obgadywali znajomych kapłanów albo próbowali montować teologiczne teorie.

Na miejscu był świeżo wybrany szef MW Ziemowit Przebitkowski i biegał jak w ukropie, bo co chwila ktoś go do czegoś potrzebował. Rzecznik organizacyjny tłumaczył „liberalnym i lewackim” mediom, dlaczego nie dostali akredytacji na konferencję Młodzieży, która miała się odbyć po mszy: twierdził, że to paulini nie wydali na akredytację zgody. Po tym, jak dowiedział się od dziennikarzy, że paulini informują, że zgody nie wydała MW, szybko zakończył naprędce montowany briefing.

***

Przed mszą nacjonaliści zgromadzili się w przejściu przed kaplicą z Czarną Madonną, rozwinęli sztandary: mieczyki Chrobrego owinięte biało-czerwoną szarfą, widoczne na flagach, zawisły w najświętszym miejscu polskich katolików. Ksiądz-nacjonalista Roman Kneblewski, który swego czasu odciął się od Narodowej Demokracji, bo „nie jest demokratą” (i który objęty jest kościelnym zakazem wypowiedzi na tematy polityczne), w kazaniu nawoływał do wprowadzenia „czystego nacjonalizmu”.

„Możemy nazywać się narodowcami, ale to nie ma sensu, bo na angielski to i tak byłoby tłumaczone jako nationalist”. Wołał o „karanie tych, którzy polskich narodowców nazywają faszystami czy nazistami”, bo „nie ma dla nas, Sarmatów, nic bardziej obmierzłego niż totalitaryzm. U nas jest ważny personalizm, osoba ma swoją godność. To jest niepolskie, gdy ktoś mówi o sobie, że jest Polakiem i faszystą, to jest oksymoron”.