Jesteś miłośnikiem Gdyni i modernizmu? Nie może Cię zabraknąć!

Pełny tytuł wydarzenia brzmi: „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. - badania i popularyzacja". To już szósta międzynarodowa konferencja naukowa z tego cyklu. Gdyńska konferencja to obecnie najważniejsze w Polsce, cykliczne wydarzenie o tym charakterze. Konferencja rozpocznie się 24 maja o godz. 10:00 wręczeniem na ręce Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni, potwierdzenia członkostwa w Docomomo International, organizacji skupiającej miasta i badaczy, związanych z dziedzictwem modernizmu w historii architektury.

Specjalnie dla miłośników gdyńskiego modernizmu przygotowany został blok wystąpień, który rozpocznie się w czwartek, 24 maja, o godz. 16:00. W tym bloku będzie można posłuchać wystąpień Andrzeja Szczerskiego - Gdynia i geografia architektury modernistycznej w II Rzeczypospolitej, Marii Jolanty Sołtysik - Architektura gdyńskich kościołów okresu międzywojennego i jej powojenne kontynuacje, Anny Orchowskiej-Smolińskiej - Architektoniczne środki wyrazu w kształtowaniu modernistycznych witryn i parterów gdyńskich budynków, Marcina Szerle i Weroniki Szerle - „Willa czynszowa” na gdyńskich Działkach Leśnych. Funkcjonalny i społeczny wymiar architektury mieszkaniowej dzielnicy, na tle równoległych realizacji doby modernizmu i Artura Tanikowskiego - Tel Awiw i Gdynia: miejskie pejzaże kulturowe.

Drugi dzień konferencji rozpocznie się o godz. 9:00 i w tym dniu usłyszymy wystąpienia zagranicznych prelegentów, którzy przyjadą do Gdyni po raz pierwszy i po raz kolejny. Co ostatni nie kryją swego oczarowania zachowanym i pielęgnowanym dziedzictwem modernizmu i ich wystąpienia przyciągają uwagę słuchaczy w sposób szczególny. Widzą oni Gdynię inaczej niż mieszkańcy, zwracają uwagę na aspekty i elementy architektury i historii, które gdynianom mogą umykać i których mogą nie zauważać.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Obrady odbywać się będą w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Pełny program konferencji:

Czwartek, 24 maja 2018 r.

10:00 Rozpoczęcie konferencji

uroczystość związana z przystąpieniem Miasta Gdyni do organizacji DOCOMOMO



10:30 SESJA 1

1. dr Edward Denison, The Bartlett School of Architecture, University College London, Londyn, Wielka Brytania.

Marginal Modernism – New Horizons and Progressive Perspectives from a Small European Island / Modernizm na skraju: nowe horyzonty i nowoczesne wizje z małej europejskiej wyspy.

2. dr inż. Wido Quist, DOCOMOMO Nederland, Uniwersytet Technologiczny w Delft, Delft, Holandia, 30 years of Modernizing Modernism in the Netherland. / 30 lat modernizowania modernizmu w Holandii.

3. dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK, Politechnika Krakowska, Kraków,

Kontinuum – o libańskich projektach Karola Schayera.

4. Adriana Filinaite, Urząd Miasta Kowna, Wydział Dziedzictwa Kulturowego, Kowno, Litwa, Kaunas 1919-1939: The Capital Inspired by the Modern Movement / Kowno 1919-1939: stolica inspirowana modernizmem.



PRZERWA



13:00 SESJA 2

5. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. nadzw. PW, Politechnika Warszawska, Warszawa, Budownictwo jednorodzinne w Warszawie w latach 1945 – 1960. Podstawy, rozwój i architektura.

6. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw. PP, Politechnika Poznańska, Poznań

Modernizm na peryferiach. Architektura i urbanistyka małych ośrodków miejskich.

7. dr Małgorzata Korpała, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Nysa,

Faktura i kolorystyka architektury 20-lecia międzywojennego Lwowskiej Szkoły Architektonicznej.

8. mgr Maria Wąchała-Skindzier, mgr Magdalena Smaga, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków, Modernizm w Nowej Hucie.

9. dr inż. arch. Błażej Ciarkowski, Politechnika Łódzka, Łódź, Architektura nowego rytuału. Badania nad powojennymi modernistycznymi ośrodkami wypoczynkowymi.



PRZERWA 15.00 – 16.00

16:00 SESJA 3 – BLOK GDYŃSKI



10. dr hab. Andrzej Szczerski, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Gdynia i geografia architektury modernistycznej w II Rzeczypospolitej.

11. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Politechnika Gdańska, Gdańsk/ Gdynia

Architektura gdyńskich kościołów okresu międzywojennego i jej powojenne kontynuacje.

12. dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska, Politechnika Gdańska, Gdańsk/Gdynia

Architektoniczne środki wyrazu w kształtowaniu modernistycznych witryn i parterów gdyńskich budynków.

13. dr Marcin Szerle, mgr Weronika Szerle, Leibniz Science Campus Lipsk, Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia, „Willa czynszowa” na gdyńskich Działkach Leśnych. Funkcjonalny i społeczny wymiar architektury mieszkaniowej dzielnicy, na tle równoległych realizacji doby modernizmu.

14. dr Artur Tanikowski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Warszawa

Tel Awiw i Gdynia: miejskie pejzaże kulturowe.

Piątek, 25 maja 2018 r.

9.00 Uroczystość wręczenia medali CIVITAS E MARI za ochronę dziedzictwa modernizmu



9:30 SESJA 1

1. prof. dr hab. Jacek Purchla, Przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, Kraków, Modernizm na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

2. dr Jeremie Hoffmann, Urząd Miasta Tel Awiw-Jafa, Departament Konserwacji Zabytków, Tel Awiw-Jafa, Izrael, From early to Post, HUL approach in Modern cities / Podejście HUL (Historic Urban Landscape) a miasta modernistyczne - rozwój koncepcji.

3. prof. Adalberto del Bo, Politechnika w Mediolanie, Mediolan, Włochy, Modern architecture at the test of time / Architektura modernistyczna wobec próby czasu.

4. prof. nadzw. Vincenzo Riso, Uniwersytet Minho, Braga, Portugalia, Teaching architectural design for the conservation of modern built heritage / Nauka projektowania a ochrona modernistycznego dziedzictwa.

5. Carsten Bauer, absolwent podyplomowego studium (Meisterschüler), Schaustelle Nachkriegsmoderne, Berlin, Niemcy, Modernist movements. A prospect of various civic organizations, focusing on Berlin’s architectural heritage protection / Ruchy modernistyczne. Perspektywa różnych organizacji obywatelskich zorientowana na ochronę dziedzictwa architektonicznego w Berlinie.



PRZERWA



12:30 SESJA 2

6. mgr Medhanie Teklemariam, Asmara Heritage Project, Administracja Regionu Centralnego, Asmara, Erytrea, Asmara Modern Heritage Conservation: Lessons Learned and Future Perspectives / Ochrona modernistycznego dziedzictwa Asmary: doświadczenia i perspektywy.

7. dr Aneta Borowik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Architektura lat 60. i 70. XX w. na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim. Forma, ochrona, waloryzacja.

8. dr inż. arch. Jadwiga Urbanik, Politechnika Wrocławska, Wrocław, Od „Schlesische Heimstätte” do „Die farbige Stadt” - kolorystyka modernistycznej architektury mieszkaniowej na Śląsku i w Niemczech w okresie międzywojennym.

9. dr Małgorzata Gwiazdowska, Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie, Szczecin

Rozkwit modernizmu w Szczecinie w latach 20. i 30. Dzieje oraz ochrona konserwatorska obiektów w powojennym Szczecinie.

10. dr hab. Monika Bogdanowska, Politechnika Krakowska, Kraków, Tynki modernistycznego Krakowa. Problemy ochrony.

11. dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. PG, Politechnika Gdańska, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni, Gdańsk/ Gdynia, Architektura śródmieścia Gdyni – przedwojenne założenia i 90 lat realizacji.



PRZERWA 15.00 – 16.00



16:00 SESJA 3

12. prof. dr hab. Jakub Lewicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Warszawa, Architektura niedokończona – problemy badawcze i konserwatorskie.

13. dr hab. Aleksander Buriak, mgr Maria Rusinowa, Charkowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Charków, Ukraina, Dlaczego wspaniała architektura wczesnego ukraińskiego modernizmu jest mało znana w świecie i niepopularna na Ukrainie.

14. mgr inż. arch. Louis Stephen du Plessis, Uniwersytet Technologiczny w Durbanie, Republika Południowej Afryki, Modernist Influence in Durban – Design Responses of Low Rise Apartament Buildings / Modernistyczne wpływy w Durbanie i ich odzwierciedlenie w projektach niskiej zabudowy mieszkalnej.

15. dr hab. inż. arch. Joanna Olenderek, prof. nadzw. PŁ, Politechnika Łódzka, Łódź,

Rola detalu architektonicznego w propagowaniu modernizmu łódzkiego.

16. dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny, Politechnika Śląska, Gliwice, Dom modernistyczny – inicjatywa badawcza i popularyzatorska w zakresie architektury XX w..

organizator konferencji: Miasto Gdynia

współorganizator: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej,

patronat naukowy: DOCOMOMO International, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polski Komitet Narodowy ICOMOS,

Patronat medialny: Radio Gdańsk, TVP 3 Gdańsk, trojmiasto.pl, Spotkania z Zabytkami, Renowacje i Zabytki,

miejsce konferencji: Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia.