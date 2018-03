Sejmowa komisja powiedziała „tak” dla zakazu aborcji

Sejmowa komisja opowiedziała się za zakazem aborcji. Pozytywnie zaopiniowany przez nią projekt komitetu „Zatrzymać aborcję” przedstawiony przez Kaję Godek ma uniemożliwić kobietom przerywanie ciąży ze względu na ciężkie wady płodu. – To jest nieludzkie. Jeżeli ta ustawa przejdzie przez polski parlament, to będzie to ostatecznym dowodem na bezgraniczną arogancję tej władzy – komentuje wynik obrad komisji Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej.