Co się należy Beacie Szydło, czyli politycy dosadnie o nagrodach dla ministrów PiS

– Pani premier Beata Szydło przejdzie do historii jako chytra baba z Brzeszcz, która poszła do władzy nie po to, żeby zmieniać Polskę, tylko żeby się nachapać – tak sprawę nagród dla rządu Beaty Szydło i samej Beaty Szydło przyznanych przez… Beatę Szydło komentuje Krystyna Lubnauer z Nowoczesnej. Inni politycy są nie mniej dosadni.