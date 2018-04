„To nie są Polacy!”. Zebraliśmy głosy obu stron z obchodów rocznicy smoleńskiej

„To 96. marsz, tyle marszów, ile ofiar katastrofy. To pierwsza przesłanka, jeśli nie decydująca, dzięki której mogę powiedzieć, że marsze organizowane co miesiąc kończymy” – mówił Jarosław Kaczyński pod Pałacem Prezydenckim. Dodał, że marsze były po to, aby można było „dojść do prawdy”.

– Im dalej idziemy w to smoleńskie kłamstwo, tym dalej jesteśmy od zgody, ale wierzę, że w przyszłości uda nam się pogodzić – mówi POLITYCE jeden z uczestników kontrmiesięcznicy.