Daniel Passent: Wiem, co jest w życiu najważniejsze

Daniel Passent jest publicystą POLITYKI od 60 lat. 28 kwietnia obchodzi zaś 80. urodziny. W rozmowie z nami opowiada o pracy, o tym, kiedy pisze felietony i jak zbiera materiały, o słuchu muzycznym (którego nie ma), ojcostwie, wnukach i o tym wreszcie, co uważa za ważne w życiu. – Dzieci, praca dom – to są moje priorytety – przyznaje. A o długim stażu w redakcji naszego tygodnika mówi tak: – Piszę indywidualnie, ale lubię prace kolektywne. Jestem predestynowany do działań zbiorowych. Gdzie byłoby mi tak dobrze jak w POLITYCE?