35-godzinny tydzień pracy? Pomówmy o tym

Partia Razem postuluje, by tydzień pracy skrócił się w Polsce z 40 do 35 godzin. Zdaniem jej przedstawicieli zbliży to nasz kraj do modelu zachodniego. „Słyszymy, że wreszcie ktoś wysuwa sensowny postulat. Bo ludzie dobrze wiedzą, że za granicą pracuje się krócej i zarabia się przyzwoite pieniądze” – wyjaśniała rzeczniczka Razem Dorota Olko. Powołany przez partię komitet ustawodawczy „Pracujmy krócej! 7 godzin pracy” rozpoczął zbiórkę podpisów pod swoim obywatelskim projektem. Propozycję komentują prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mączyńska, publicysta POLITYKI Rafał Woś oraz warszawiacy.