Od 25 kwietnia dziennikarze nie mają wstępu do Sejmu – zadecydował marszałek Marek Kuchciński. Do parlamentu mogą wejść tylko ci przedstawiciele mediów, którzy otrzymali stałe przepustki. Apelujemy, by zakaz został cofnięty, bo narusza konstytucję i przeczy standardom demokratycznego państwa prawa.

W filmie wypowiedzieli się: redaktor naczelny POLITYKI Jerzy Baczyński, Jacek Gądek, Maciej Głogowski, Monika Olejnik, Grzegorz Sroczyński, Łukasz Warzecha, Dominika Wielowieyska oraz Paweł Wroński.