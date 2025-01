Dobroć powinna trwać

Ruszamy z cyklem „Kącik adopcyjny im. Stanisława Tyma”. Raz w miesiącu nasze łamy oddamy im, „stworzeniom metafizycznym” – jak by to powiedział Tym. Mamy nadzieję, że uda nam się połączyć dobrych ludzi z dobrymi zwierzętami. Bo dobroć nie jest fanaberią, jest obowiązkiem. Także naszym wobec Staszka.

Feniks

Bytom, samiec, 10 lat, 18 kg, kanapowiec, niezbyt ruchliwy, niewidomy.

Dostałem takie imię, bo opiekunka miała nadzieję, że jak mityczny Feniks podniosę się z popiołów… Chyba się udaje. Dużo już przeżyłem. Na szyi mam bliznę po łańcuchu, na którym przez wiele lat mnie trzymano. No i nie widzę, ale zupełnie mi to nie przeszkadza. Kiedy trafiłem do schroniska, byłem skrajnie wychudzony. Lubię inne psy, ale te muszą być cierpliwe, przecież skoro nie widzę, czasem mogę niechcący na nie wpaść. W domu radzę sobie naprawdę dobrze, zawsze znajduję drogę do miski – i na kolanka. Jeśli miałbym wybrać jedną rzecz, którą chciałbym robić do końca życia, byłoby to przytulanie się do człowieka.