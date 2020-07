O trzech filarach dobrego samopoczucia.

Ludmiła Podgórska, Marta Waszkiewicz i Agnieszka Węgiel o tym, po co zmieniać sposób jedzenia, ćwiczyć i dbać o dobre ułożenie sobie tego wszystkiego w głowie.

AGNIESZKA MAZURCZYK: – Czy jedzenie wpływa na kondycję?

AGNIESZKA WĘGIEL: – Oczywiście. Najpierw musimy zadbać o to, co i w jakich odstępach czasu wprowadzamy do organizmu jako paliwo i czy to paliwo jest wysoko wartościowe i prawidłowo zbilansowane. Dopiero później możemy dołożyć aktywność fizyczną, i to też nie hardcorową, typu przygotowania do maratonu czy ćwiczenia 5 razy w tygodniu. Na początku bardziej chodzi o aktywność spontaniczną: chodzenie zamiast jazdy samochodem, wchodzenie po schodach, a nie wjeżdżanie windą, jazda na rowerze po pracy plus jakiś dodatkowy trening.