Tekst „Śmierć za śmierć?” Ewy Banaszkiewicz (POLITYKA 15) czytałam z mieszanymi uczuciami. Z moim przekonaniem, że czerpanie przyjemności z zabijania zwierząt kłóci się z wizerunkiem cywilizowanego człowieka, do pewnego stopnia podziwiałam nawet autorkę, że podjęła próbę bardziej obiektywnego spojrzenia na środowisko myśliwych. Szkoda tylko, że tego obiektywizmu autorce zabrakło, gdy posunęła się do porównania działalności myśliwych ze swoim wyobrażeniem o losie zwierząt laboratoryjnych.

Apeluję do autorki o to samo, o co apeluje ona – o „dar rozróżniania”. Rozróżniania między stereotypem badań naukowych z czasów Pawłowa czy Kartezjusza (zwierzę równa się automat) a tym, co dzieje się we współczesnych europejskich laboratoriach. Przypominam, że obowiązujące w UE prawo dotyczące wykorzystania zwierząt do celów naukowych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r.