PiS pozbawia wolności obrońców puszczy. Strach protestować?

Czy mamy do czynienia z kryminalizacją protestów społecznych? Rzeczywiście, obecna władza nader często wykorzystuje przepisy karne do radzenia sobie z protestami przeciwko sobie samej. Ale mamy też do czynienia z procesem równoległym: prywatyzacją instytucji państwa. Staje się ona narzędziem do tłumienia wolności protestowania. Takie instytucje jak Sejm czy ministerstwa przestały należeć do suwerena. Władza PiS przejęła je w posiadanie, czego dowodem jest używana przez organy ścigania PiS koncepcja „naruszenia miru domowego”.

Od czwartkowego popołudnia 22 osoby, które protestowały w siedzibie Lasów Państwowych przeciwko bezprawnej wycince Puszczy Białowieskiej, są pozbawione wolności. Nie mają jeszcze postawionych zarzutów, ale policja mówi o naruszeniu miru domowego.

Działaczy Obozu dla Puszczy zatrzymano na 24 godziny, mimo że nie było to konieczne dla prowadzenia dalszego postępowania. Wystarczyło ich spisać i wezwać na przesłuchania. Jednak zastosowano najostrzejszą możliwą formę reakcji: pozbawienie wolności. Zapewne poskarżą się na zatrzymanie do sądu i sąd oceni, czy taka reakcja policji była konieczna i proporcjonalna w demokratycznym społeczeństwie (art. 31 ust. 3 konstytucji). Ale gołym okiem widać, że była to po prostu forma represji, zmierzająca do zemsty i odstraszenia od dalszych protestów.

PiS znów sięga po koncepcję naruszania miru domowego

Z drugiej strony można odnotować pewien postęp: wobec ekologów zastosowano przynajmniej konkretną procedurę, która przewiduje drogę odwoławczą. Mniej szczęścia mają np. Obywatele RP, notorycznie pozbawiani wolności na kilka godzin w pozaprawnym trybie „legitymowania”.

Niemal równo trzy lata temu, 20 listopada 2014 roku, policja w podobny sposób poradziła sobie z okupacją siedziby Państwowej Komisji Wyborczej przez grupę prawicowych działaczy, m.in. z Solidarnych 2010 i Ruchu Narodowego. Na czele okupacji stali Ewa Stankiewicz i Grzegorz Braun. W okupowanych pomieszczeniach PKW zorganizowali konferencję prasową, na której ogłosili, że żądają ustąpienia PKW i unieważnienia wyborów samorządowych. Policja siłą wyciągnęła protestujących i zatrzymała 12 osób. Media, wówczas „niepokorne”, uznały to za łamanie demokracji i praw człowieka. Wielu zatrzymanych dostało zarzuty naruszenia miru domowego, kilku zostało prawomocnie skazanych na grzywnę.

Władza PiS koncepcję naruszania miru domowego stosuje permanentnie. Tak było z protestami pod Sejmem w sprawie „głosowania kolumnowego” 16 grudnia ubiegłego roku. Potem marszałek Marek Kuchciński zamknął teren Sejmu dla obywateli. A Obywatele RP w proteście „wkraczają” od tamtego czasu na teren Sejmu, łamiąc bezprawny ich (i moim) zdaniem zakaz marszałka. Za co są zatrzymywani lub „legitymowani”, a policja kieruje wnioski o ukaranie za „naruszanie miru domowego marszałka Sejmu”.