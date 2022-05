„Salon” mieści w sobie wszystko to, co najlepsze w architekturze, w projektowaniu wnętrz, we wzornictwie i sztuce. Dziedziny te traktujemy jako nierozerwalną całość.

Artystyczne zdjęcia łączymy z interesującym słowem. Naszą specjalnością są debaty i wywiady. Drążymy sens projektowania, wyjaśniamy zamierzenia architektów, wizje artystów. Opisujemy historie i emocje związane z powstawaniem własnego domu. Poruszamy istotne tematy społeczne, ekonomiczne, kulturalne. Jesteśmy szczególnie wrażliwi na klasyczne piękno, historyczne budynki, które trwają dzięki technologiom powstałym w efekcie setek lat myśli architektonicznej. Uważamy je za ważny łącznik między pokoleniami. Myśląc o domu, wracamy do jego fundamentalnego znaczenia związanego z poczuciem bezpieczeństwa, posiadaniem własnego miejsca na ziemi. Promujemy kreatywność, innowacje, ekologię. Wierzymy, że są one ważne dla naszych czytelników. Cennik i formaty (plik pdf)

Harmonogram (plik pdf)

Zasady publikacji (plik pdf)

Specyfikacja techniczna (plik pdf)