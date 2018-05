Anna Tylikowska „JA”, czyli kto? Człowiek w egolandii Krótka historia JA i pojęć pokrewnych.

Mirosław Gryń/Polityka Pojęcie ego wyrosło z idei indywidualizmu, podkreślającej wartość osobistych celów, zdolność jednostek do samostanowienia. Na stole, przy którym siedzi kilka osób, leży ostatni kawałek ciasta. Kto go zje? Egoistka sięgnie po ten kawałek jakby ukradkiem, przekonana, że jeśli nie zrobi tego ona, to ktoś inny. Egocentryk zje ciasto, kiedy zgłodnieje, zachwalając jego smak – tak, jakby odczuwana przez niego przyjemność mogła udzielić się innym. Egotystka uzna, że ostatni kawałek jej się należy, ewentualnie zaproponuje zaniesienie go nieobecnemu koledze, czerpiąc satysfakcję z własnego altruizmu. Egomaniak oświadczy, że ciasto czeka właśnie na niego, a jeśli ktoś sądzi inaczej, to jest idiotą.

W centrum tej wielości stoi pojęcie ego czy też Ja, a także terminy od niego pochodne i wobec niego przeciwstawne. Narodziny Pojęcie to, choć dzisiaj trudno w to uwierzyć, jest młode – liczy sobie mniej niż półtora wieku, co w perspektywie setek tysięcy lat historii ludzkości jest okamgnieniem. Wcześniej człowiek traktował siebie jako część większej całości – określała go przynależność do wspólnoty, takiej jak plemię w czasach najdawniejszych czy antyczna polis, albo pozycja zajmowana w hierarchicznym społeczeństwie, np. bycie posiadaczem ziemskim, chłopem bądź mnichem w średniowiecznej Europie. Pojęcie ego wyrosło z idei indywidualizmu, podkreślającej wartość osobistych celów, zdolność jednostek do samostanowienia. Idea ta dojrzewała stopniowo, jej zapowiedzią było przyznanie prawa do głosowania i poszukiwania szczęścia obywatelom miast-państw w starożytnej Grecji. Tłumiony w średniowieczu indywidualizm zaczął rozkwitać wraz z nowożytną filozofią, nauką, sztuką, ekonomią, państwowością. Oświeceniowi myśliciele dostrzegli w ludziach potencjał dokonywania samodzielnych wyborów etycznych, wyswobadzając ich z religijnych powinności. Technologiczne wynalazki oferowały coraz większą niezależność – zdobywcy Dzikiego Zachodu, sprawnie operując bronią palną, mogli obyć się bez sojuszników. Dzięki maszynie parowej, rozwojowi przemysłu i miast ludzie zaczęli masowo się przemieszczać – a w nowych miejscach, uwolnieni od wpływu społeczności, w których się urodzili, mogli tworzyć nowe tożsamości. Romantyzm nadał wartość temu, co najbardziej osobiste, czyli emocjom i intuicjom. W ostatnich dwóch stuleciach indywidualizm stał się w naszym kręgu kulturowym rozwiązaniem systemowym. Nowoczesne państwa bazują na dwóch indywidualistycznych zasadach: kapitalistycznym prawie do prywatnej własności oraz demokratycznym prawie do podejmowania autonomicznych decyzji. Korzystanie z tych praw wymaga niezależności, pobudza rywalizację, która opiera się na poczuciu własnej ważności i wyjątkowości. Stawia w centrum zainteresowania samego siebie – zwłaszcza pytania o możliwości, cele i pragnienia, które odróżniają człowieka od innych, więc muszą być określone samodzielnie. Wagę takich pytań docenił pod koniec XIX w. William James, profesor filozofii i psychologii Uniwersytetu Harvarda, współtwórca koncepcji pragmatyzmu, wedle której poszukiwanie prawd absolutnych nie ma sensu – prawdziwe jest to, co skuteczne w zaspokajaniu potrzeb. James najwyraźniej zauważył, że definiowanie siebie stało się dla współczesnych mu ludzi niezwykle ważne i użyteczne, bo w „The Principles of Psychology” (Zasady psychologii, nieprzetłumaczone na język polski) – czyli dwutomowym dziele z 1890 r., uznawanym za pierwszy nowoczesny podręcznik psychologii – wprowadził cały zestaw służących temu pojęć. Jaźń to według niego doświadczanie siebie jako unikatowej, różniącej się od innych osoby, złożone z Ja oraz jaźni materialnej, społecznej i duchowej. Ja, inaczej „czyste ego”, jest neutralnym obserwatorem doświadczeń – rodzajem psychicznego centrum, które można kojarzyć z duszą – poznającym własną wyjątkowość poprzez przedmioty i osoby, z którymi człowiek się utożsamia, a także decyzje moralne czy trudne do wyrażenia przeżycia duchowe. Teoria Jamesa była prawdopodobnie zbyt skomplikowana, żeby przeniknąć do popkultury, dlatego pojęcie ego jest kojarzone raczej z psychoanalizą stworzoną na przełomie XIX i XX w. przez Zygmunta Freuda. Według tego austriackiego lekarza ego jest względnie świadomą częścią psychiki, odpowiedzialną za godzenie przeciwstawnych tendencji – z jednej strony instynktów biologicznych, a z drugiej nakazów społecznych. Freud stworzył koncepcję osobowości złożoną, jednak łatwą do uproszczenia, intrygującą i zarazem wyjaśniającą wiele wcześniej niezrozumiałych zjawisk, takich jak odczuwanie fizjologicznie nieuzasadnionego bólu czy niechęć wobec osób, które teoretycznie należałoby kochać. Psychoanaliza zakorzeniła się w zbiorowej świadomości ludzi Zachodu, jednak to teoria Jamesa do dzisiaj inspiruje badaczy Ja, którzy na ogół wyróżniają w nim kilka składników, coraz częściej też odwołują się do zawartej w niej idei Ja poznającego, pozwalającego dystansować się wobec myśli, emocji i dążeń tworzonych przez tę część psychiki, którą Freud nazywał ego. Rozwój Rozwój psychologii przebiegał dwoma torami: akademickim i praktycznym. W pierwszych kilkudziesięciu latach XX w. pracujący w uczelnianych laboratoriach behawioryści, podobnie jak prekursorzy psychologii poznawczej, ignorowali problematykę Ja. W tym samym czasie praktycy, tacy jak Carl Jung, David Rapaport czy Margaret Mahler, rozszerzali i udoskonalali Freudowską koncepcję ego – pewnie dlatego, że poczucie własnej wartości, samokontrola i obraz siebie stanowią stałe tematy sesji terapeutycznych. W drugiej połowie XX w. oba tory zaczęły się łączyć, czego przejawami były m.in. skoncentrowana na pojęciu Ja teoria i terapia Carla Rogersa oraz rozwój terapii poznawczo-behawioralnej, opartej na założeniu, że sposób myślenia o sobie decyduje o doświadczanych emocjach i podejmowanych działaniach. W 1994 r. dwie profesorki psychologii społecznej, Mahzarin Banaji z Uniwersytetu Harvarda i Deborah Prentice z Uniwersytetu Yale, doliczyły się ponad pięciu tysięcy psychologicznych publikacji poświęconych Ja – a teraz jest ich znacznie więcej. Człowiek poszukujący w psychologii odpowiedzi na pytanie: „Kim jestem?” ma do dyspozycji klasyczne koncepcje Freuda i Rogersa, dzięki którym może uznać, że jego ego ulega presji nieświadomości, a Ja realne jest niezgodne z idealnym. Korzystając z popularnych poradników, może się zastanawiać, czy jest zwykłym egoistą, czy nieznośnym dla innych narcyzem? Czy jego samoocena jest adekwatna – może jest zaniżona, zawyżona albo niepewna? Jeśli zagłębi się w temat, może odkryć, że zgodnie z nowszymi teoriami jego Ja może być niezależne, współzależne lub możliwe (bazując na pracach Hazel Markus, profesorki Uniwersytetu Stanforda), ponowoczesne bądź nasycone (opierając się na koncepcji Kennetha Gergena, profesora amerykańskiego Swarthmore College), dialogiczne lub polifoniczne (wykorzystując teorię Huberta Hermansa, emerytowanego obecnie profesora holenderskiego uniwersytetu w Nijmegen)… i tak dalej. Niezainteresowani psychologią także dokonują licznych samookreśleń: Jakie są moje najważniejsze zdolności, jaki kierunek studiów powinnam wybrać? Czy chcę być singlem? Czy moja tożsamość się zmieni, jeśli zamieszkam na wsi? Mam żonę, i jednocześnie pociągają mnie mężczyźni – jestem gejem czy biseksualistą? Czy stając się matką, przestanę się samorealizować? Jeśli staram się nie jadać mięsa, ale czasami jadam ryby – czy mogę nazywać się wegetarianką? Skoro nie jestem katolikiem ani nie praktykuję innej religii – czy to znaczy, że jestem niewierzący? W natłoku pytań o siebie łatwo przeoczyć kwestię najważniejszą: czy zyski z dążenia do zdefiniowania siebie wynagradzają związane z tym koszty? Inwazja Zdaniem Renaty Salecl, słoweńskiej filozofki i socjolożki z Uniwersytetu Lublańskiego, pod pozorami wolności, jaką zaoferowała ludziom współczesność, kryje się tyrania wyboru – czyli presja podejmowania licznych, niekoniecznie potrzebnych decyzji (które, ze względu na ilość możliwości, trudno kiedykolwiek uznać za trafne). Określanie tego, kim się jest, oraz samorealizacja stały się zdaniem Salecl przymusem – podobnym do konieczności wybierania odpowiedniego dla siebie smartfona, optymalnej diety czy ścieżki kariery. Akceptując ten przymus, stajemy się mieszkańcami Egolandii – krainy, która kusząc licznymi możliwościami, pogrąża wielu ludzi w niepewności, niepokoju, poczuciu nienasycenia i osamotnienia. Egolandia to, na szczęście, kraina mentalna. Można się z niej wyprowadzić, wybierając nieuleganie tyranii wyboru, koncentrując się na kwestiach łatwiejszych do określenia niż własne Ja, takich jak: Co mam ochotę zjeść na śniadanie? Może lepiej pojechać do pracy rowerem zamiast autem? Czy chcę doświadczyć tej chwili w pełni, czy wolę ją sfotografować? Co mogę dzisiaj zrobić, żeby sprawić przyjemność ukochanej? Decyzję o porzuceniu Egolandii można oczywiście połączyć z wykorzystywaniem oferowanych przez nią możliwości – ważne, żeby zachować umiar. *** Minisłownik ALLOCENTRYZM to koncentrowanie myśli, emocji i działań na otoczeniu, wymagające otwartości na to, co „nie jest mną”, „nie jest moje”, może obejmować troskę o istoty inne niż ludzie. Jest czymś więcej niż altruizm, za jego przeciwieństwo uznaje się egocentryzm. ALTRUIZM jest gotowością do bezinteresownego działania na rzecz innych, związanego z poniesieniem osobistych kosztów. Obserwowany nie tylko u ludzi, bazuje prawdopodobnie na wbudowanej w mózgi wielu gatunków zwierząt zdolności do empatii. Niektórzy uznają altruizm za przeciwieństwo egoizmu, inni za jego dopełnienie – zgodnie z założeniem, że jeśli robi się coś dla kogoś, to w nadziei na uzyskanie jakichś korzyści. AUTOPREZENTACJA oznacza próby kierowania wrażeniem, jakie wywiera się na innych. Schlebiając innym, grożąc im, usprawiedliwiając się, eksponując swoje zalety bądź podkreślając własną bezradność, ludzie zwiększają szanse na osiągnięcie swoich celów, takich jak spełnienie przez kogoś prośby lub żądania. Przede wszystkim jednak tego typu, niekoniecznie świadome, zachowania mają na celu gromadzenie informacji na temat Ja, podtrzymywanie lub podnoszenie samooceny, budowanie tożsamości – bo inni ludzie jakoś na zachowania człowieka reagują, co pozwala mu wyciągać wnioski o sobie. Autoprezentacja jest terminem bliskim pojęciom takim, jak persona, maska i Ja publiczne. DECENTRACJA to, po pierwsze, umiejętność wyobrażenia sobie i przyjęcia cudzego punktu widzenia, rozwijana zwykle między siódmym a dwunastym rokiem życia, traktowana jak przeciwieństwo naturalnego dla młodszych dzieci egocentryzmu. Po drugie, termin ten oznacza umiejętność dystansowania się wobec własnych przekonań i myśli – także tych dotyczących Ja – aktywizowaną spontanicznie albo uzyskiwaną dzięki praktykowaniu uważności bądź wykorzystaniu psychoterapeutycznych technik, takich jak derefleksja. W obu znaczeniach decentracja pozwala na dostrzeganie wielu aspektów sytuacji. DEREFLEKSJA jest opracowaną przez Victora Frankla metodą zmniejszania zaabsorbowania bolesnymi wspomnieniami, problemami czy negatywnymi wizjami przyszłości. Jej istotą jest przekierowanie uwagi z własnego Ja na innych bądź pozytywne doświadczenia. DYSOCJACJA jest oddzieleniem się od jakiejś części Ja bądź doświadczenia. W lekkiej postaci polega na odcinaniu się od spraw mało istotnych – większość ludzi „odłącza się”, wykonując codzienne czynności, takie jak mycie zębów czy dojazd do pracy, co sprawia, że nie potrafią ich sobie dokładnie przypomnieć. W postaci umiarkowanej dysocjacja jest mechanizmem obronnym, pozwalającym na radzenie sobie ze stresem – np. człowiek, który definiuje swoje Ja poprzez pracę lub związek, może „odciąć się” od informacji o zwolnieniu lub rozstaniu, angażując się w gry komputerowe, fantazjowanie czy picie alkoholu. Skrajna dysocjacja może prowadzić do depersonalizacji bądź derealizacji, czyli zniekształconego spostrzegania siebie bądź otoczenia, albo do niepamięci ważnych zdarzeń. Przykładowo, człowiek z zaburzeniem osobowości narcystycznym lub borderline może urządzić karczemną awanturę życiowej partnerce, po czym minimalizować jej znaczenie lub twierdzić, że nic się nie stało, a osoba, która dowiedziała się, że jej dziecko umarło, może zacząć gotować mu obiad. EGO to w znaczeniu potocznym opinia człowieka o sobie samym, związana z poczuciem własnej wartości lub ważności. Właśnie w tym znaczeniu mówi się o ego „rozrośniętym”, „wybujałym”, „słabym” czy „urażonym”. Psychologiczne rozumienie ego jest bardziej skomplikowane. W psychoanalizie Zygmunta Freuda oznacza ono część psychiki odpowiedzialną za świadome doświadczanie rzeczywistości i przystosowywanie się do jej ograniczeń. Pozostałe dwa składniki psychiki są nieświadome – id jest siedliskiem popędów dążącym do przyjemności, a superego kieruje się społecznymi powinnościami. Zadaniem ego jest pogodzenie celów id i superego – ponieważ są one nieznośnie konfliktowe, ego stosuje mechanizmy obronne (wyparcie, racjonalizacja, projekcja, sublimacja), żeby uchronić się przed doświadczaniem lęku, poczucia winy, frustracji itp. Freudowska wizja ludzkiej psychiki była przygnębiająca, bo przedstawiając ego jako mediatora „gaszącego pożary” wybuchające między potężnymi obszarami nieświadomości, pozostawiała niewiele przestrzeni dla samoświadomości, samokontroli, samorealizacji. Kontynuatorzy idei Freuda, tacy jak Heinz Hartmann czy Erik Erikson, przypisywali ego kolejne zdolności, np. kontrolowania impulsów i emocji, nawiązywania relacji z innymi czy rozwoju w biegu życia. Wielu badaczy psychiki, być może dla podkreślenia swojej niezależności od psychoanalizy, porzuciło pojęcie ego na rzecz Ja. EGOCENTRYZM ma dwa znaczenia, w pierwszym jest naturalnym etapem rozwojowym – zgodnie z ustaleniami Jeana Piageta dzieci do siódmego roku życia traktują siebie jako centrum świata, bo nie potrafią jeszcze odróżniać się od otoczenia, spojrzeć na rzeczywistość z cudzego punktu widzenia. W znaczeniu drugim egocentryzm jest skupieniem na sobie, sprawiającym, że człowiek nie dostrzega uczuć, poglądów, motywów innych ludzi. Człowiek taki może, lecz nie musi posiadać cech narcystycznych – „czysty” egocentryk sądzi, jak dziecko, że jest w centrum uwagi, więc akceptacja ze strony innych jest mu obojętna. Osoby narcystyczne są uzależnione od zewnętrznych przejawów aprobaty. EGOIZM, czyli naukowy odpowiednik potocznej samolubności, polega na przedkładaniu własnych interesów nad cudze. Egoista kieruje się dobrem swoim lub najbliższych, zważając na innych tylko o tyle, o ile dostrzega w tym istotne dla siebie możliwości lub zagrożenia. Zgodnie z wieloma teoriami biologicznymi, ewolucyjnymi, a nawet etycznymi egoizm jest warunkiem przetrwania jednostek i gatunków – co czyni go naturalnym, pożądanym i pożytecznym. EGOMANIA to synonim megalomanii, oznaczający koncentrację na własnej wyjątkowości, ważności, doskonałości. Egomaniak ma nierealistycznie wysoką samoocenę, której źródłem są urojenia dotyczące swojego znaczenia i możliwości. Jego relacje z otoczeniem są zwykle obustronnie trudne – choć manifestuje samozadowolenie, którym drażni innych, czuje się niedoceniany. EGOTYZM jest tym, co popularnie nazywa się „rozbuchanym ego” – nadmiernym zainteresowaniem sobą (własnymi cechami, uczuciami, pragnieniami), połączonym z kierowaniem na siebie uwagi otoczenia. Przejawia się też przesadnie korzystną opinią o sobie i dążeniem do jej podtrzymywania. Skrajnie nasilony, staje się egomanią. Psycholodzy odróżniają go od egotyzmu atrybucyjnego, będącego powszechnym zniekształceniem myślenia, polegającym na przypisywaniu sobie (np. swoim umiejętnościom, wkładowi pracy) sprawstwa za sukces, przy jednoczesnym wypieraniu się odpowiedzialności za niepowodzenia (spostrzegane np. jako niekorzystny zbieg okoliczności). JA jest, w najprostszym rozumieniu, obrazem samego siebie. W psychologii jest ono zwykle definiowane jako złożony system wiedzy na swój temat, np. Carl Rogers wyróżnił w nim Ja realne (to, jak człowiek się spostrzega) oraz Ja idealne (jaki chciałby być), do których Tory Higgins dodał Ja powinnościowe (osobiste przekonania o zobowiązaniach). Najnowsze teorie Ja podkreślają, że jest ono schematem poznawczym (lub zespołem takich schematów), czyli zorganizowanym zbiorem informacji na swój temat, powstającym na bazie doświadczenia (co wyjaśnia wpływ dzieciństwa na dorosłe życie), odpowiedzialnym za interpretowanie zdarzeń oraz liczne emocje, motywacje i działania. Oznacza to, że Ja jest nie tyle statycznym autoportretem, ile raczej aktywnym centrum doświadczenia, określającym osobiste możliwości i ograniczenia oraz jakość życia. Np. Roy Baumaister opisuje trzy wymiary Ja: intrapersonalny (związany z samoświadomością, samowiedzą, samooceną), interpersonalny (odpowiedzialny m.in. za autoprezentację) oraz działający (związany m.in. z budowaniem poczucia sprawstwa i samokontrolą). JA OBSERWUJĄCE albo inaczej: meta-świadomość, Ja-świadek lub Ja poznające, to szczeg

