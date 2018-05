Agnieszka Sowa Czy pieniądze dają szczęście Mam, ale nie dam Prof. Janusz Czapiński o tym, czy duże pieniądze psują ludzi.

Agnieszka Sowa: – Im więcej pieniędzy, tym mniejsza chęć do dzielenia się nimi. Prawda czy fałsz? Janusz Czapiński: – Część tych, którzy dorobili się naprawdę dużego majątku, zachowuje się w taki skrajnie egoistyczny sposób, patrząc tylko na korzystny bilans jakiejkolwiek relacji czy podjętej przez siebie decyzji. Ale to jeszcze nie oznacza, że wszyscy są tacy. Przynajmniej część nie zgubiła zdolności odczuwania empatii. Jak im się to udało? Wiele zależy od tego, w jakiej kto żyje kulturze. W indywidualistycznej, której prototypem niewątpliwie jest społeczeństwo amerykańskie, istnieje rzeczywiście silna presja, że grać należy na siebie, indywidualnie lub na to trochę poszerzone ego, czyli molekularną rodzinę. Tam inni pozostają poza sferą zainteresowania. Natomiast w tradycyjnych kulturach kolektywistycznych, które nie przeszły na liberalizm gospodarczy, liczy się znacznie szerszy krąg ludzi: klan, szeroka rodzina, społeczność pracownicza w firmie. Tam znacznie słabiej widać te odruchy ku sobie, potocznie kojarzone z egocentryzmem zamożnych. Jednak statystyki wyraźnie wskazują, że ludzie bogaci dają mniej na cele charytatywne niż biedni. A powinno być odwrotnie. Statystyki są różne. Porównania międzynarodowe pokazują jasno: im bogatszy kraj, tym większa szczodrość obywateli. Polska bardzo różni się pod tym względem od krajów skandynawskich. Bogaci Polacy mniej chętnie niż np. Szwedzi dzielą się swoim majątkiem. Ale odsetek tych, którzy są skłonni brać udział w akcjach charytatywnych, jest wśród osób zamożniejszych tylko odrobinę mniejszy niż wśród uboższych. Nie można więc kategorycznie stwierdzić, że im bogatszy Polak, tym ma mniejszą skłonność do dzielenia się pieniędzmi. Ani też wysnuć generalnego wniosku: im ktoś jest bogatszy, tym większy z niego egocentryk. To jak wytłumaczyć zachowania uczestników eksperymentu przeprowadzonego na University of California, Berkeley? Psychologowie polecili osobom dobranym w pary grać w Monopol. Rozgrywka była tak ustawiona, że jeden szybko zdobywał przewagę. I nie dość, że wygrywający od razu zaczynali przybierać dominujące pozy i mówić władczym tonem, to jeszcze zjadali więcej precli, którymi uczestnicy mieli się równo podzielić. To badanie na kilkudziesięciu osobach, które nie pokazuje, jakie były wyjściowo dyspozycje uczestników i jakie były różnice w ich zachowaniu po osiągnięciu wygranej. A właśnie te różnice są tu istotne. Poza tym inspiracją był tu eksperyment więzienny prof. Zimbardo. A ja nie zgadzam się z tą jego ostrą tezą, że tylko sytuacja determinuje zachowanie człowieka, a cechy indywidualne i dyspozycje nie mają znaczenia. Nie zgodzę się także na tezę, że pieniądze zmieniają cechy osobowości. Po prostu istotnie statystycznie większy odsetek egocentryków dochodzi do większego bogactwa. Zwłaszcza w Polsce i w USA. Dlaczego te dwa kraje są szczególne? W Polsce, jak w innych krajach na dorobku, jest na ogół bardzo wysoki poziom korupcji i biznesowego cwaniactwa. Największe szanse na szybkie dorobienie mają amoralni cynicy, którzy najczęściej nie wykazują żadnej empatii, nie obchodzi ich, czy komuś innemu dzieje się krzywda. Fortuny zbijają zwykle bezduszni cwaniacy, bo reguły dochodzenia do bogactwa są brudne. To bezpardonowa rywalizacja bez zważania na dobro innych ludzi. Nie ma mowy o żadnym dzieleniu się bogactwem zdobytym po trupach innych, słabszych, biedniejszych ludzi. A Stany Zjednoczone są ikoną indywidualizmu, kultury, która rzeczywiście umacnia przekonanie, że człowiek jest kowalem swego losu. Osiągnąłem to wszystko sam, bo miałem wystarczająco silną motywację, najpierw, żeby się kształcić, jak najlepiej, jak najdłużej, później pracować, przykładać się do tej roboty, wykazać się i w związku z tym awansować, także finansowo. Jednym słowem: moje bogactwo jest moim dziełem. A biedni ludzie są sami sobie winni. Nie starali się, popełnili błędy, to niech teraz cierpią. Tylko egoiści mają szansę dojść do wielkiej fortuny? Nie, ale na pewno jest im łatwiej. Silne ego u ludzi, którzy zaspokoili swoje podstawowe potrzeby, zwiększa szanse na bogacenie się, bo oni mają ręce bardziej skierowane do siebie, podejmują różne zabiegi po to, żeby awansować w hierarchii społecznej, bo to wzmacnia ich ego; pragną więc mieć jeszcze więcej władzy, pieniędzy, lepszy dom i samochód, jeszcze bardziej się wyróżniać na tle innych. I rzeczywiście, ci egocentrycy mogą się łatwiej bogacić pod warunkiem, że są zarazem ludźmi bardziej szczęśliwymi. Ale do wielkich pieniędzy mogą także dochodzić ci, którzy są mniej egocentryczni, o ile mają wystarczająco pogodne dusze. Dlaczego? Ludzie, którzy mają większe poczucie szczęścia, są po prostu bardziej aktywni życiowo. Inwestują swój czas, np. dłużej się uczą. Są bardziej otwarci, łatwiej nawiązują relacje, mają większe poczucie własnej wartości, większą wiarę we własne siły i w to, że im się uda. Że osiągną sukces. A pieniądze dają szczęście? Wśród najbogatszych Amerykanów 40 proc. jest mniej szczęśliwych od średniej amerykańskiej. Podejrzewam, że ci nieszczęśliwi bogacze to dziedzice fortuny rodzinnej, nie sami doszli do swoich pieniędzy. Ale, niestety, tak precyzyjnych badań nie było. Z drugiej strony wiadomo, że bogactwo poprawia dobrostan psychiczny, ale tylko do momentu zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka. Później już nie ma wpływu na poczucie szczęścia. Natomiast dobrostan psychiczny wpływa na łatwość bogacenia się. Jest bardzo dużo badań, które to potwierdzają, także w skali makro, w porównaniach międzynarodowych. W krajach ubogich trzeba dosypywać pieniędzy, żeby ludzie stawali się coraz bardziej szczęśliwi, a w krajach zamożnych poc

