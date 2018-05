Marcin Rotkiewicz Altruizm: rzecz ludzka Samolubny altruista Co człowiekowi dało przejście od ja do my.

P. Wegner/123 RF Małpy, nie tylko szympansy, włączając się w jakiś konflikt dwóch osobników, chętniej wspierają wyżej stojącego w hierarchii lub tego, który właśnie wygrywa, gdyż później mogą mieć z tego korzyści. Na początku było ego. Tym zdaniem można zacząć każdą opowieść na temat przełomowego wydarzenia, do którego doszło na Ziemi około czterech miliardów lat temu: narodzin życia. Choć naukowcy i filozofowie mają spory kłopot z ustaleniem jednej precyzyjnej definicji, czym ono w swej istocie jest, to za moment jego powstania raczej zgodnie przyjmuje się pojawienie się cząsteczek chemicznych, które potrafiły same się replikować, czyli tworzyć własne kopie. Życie więc od samego początku było egoistyczne.

Często czyimś kosztem, czego przykładem jest człowiek – energię pozyskuje, zjadając inne zwierzęta i rośliny. Umieranie za ośmiu kuzynów Świadomość fundamentalnej samolubności życia jest stosunkowo nowa. Choć od dawna pisano o brutalności przyrody, to przywoływano również mnóstwo przykładów współpracy, a nawet bezgranicznego poświęcenia organizmów. Weźmy watahę wilków – trudno znaleźć lepiej kooperujące i lojalne wobec siebie zwierzęta. Jeszcze większe wrażenie robią mrówki czy pszczoły. Większość z nich – poza królową i samcami żyjącymi bardzo krótko – zrezygnowała z podstawowego ewolucyjnego prawa do reprodukcji, czyli posiadania potomstwa. Mrowisko czy ul wydają się zatem zbiorowiskami osobników wręcz przerażająco podporządkowanych nadrzędnemu dobru wspólnoty. Dlatego w dyskusjach o ewolucji pojawiła się w pewnym momencie koncepcja „dobra gatunku”, dla którego będą poświęcać się jego członkowie. Jak to się ma do egoizmu jednostek? Zagadkę tę udało się rozwiązać dopiero w połowie ubiegłego wieku, m.in. dzięki temu, że w biologii ogromną rolę zaczęła odgrywać genetyka. W 1966 r. George C. Williams, biolog ze State University of New York, opublikował książkę „Adaptacja i dobór naturalny: krytyka niektórych współczesnych nurtów myśli ewolucyjnej”. Zakwestionował w niej wspomniany i popularny pogląd, że nadrzędnym dobrem, któremu podporządkowują się wszystkie żywe organizmy, jest interes gatunku. Według niego gra ewolucyjna odbywa się na o wiele niższym poziomie i nie liczy się w niej interes jakichkolwiek grup. Co więcej, nie ma znaczenia nawet dobro pojedynczych organizmów – ważne są wyłącznie geny, które niezmiennie od czterech miliardów lat „pragną” (co jest, jeszcze raz podkreślmy, tylko metaforą, gdyż cząsteczki chemiczne żadnych pragnień ani celów nie mają) wyłącznie jednego: skutecznie powielić się, by trwać dalej. Takie podejście tłumaczyło m.in. owe fascynujące zachowania społeczności owadów, w których robotnice mrówek czy pszczół wydają się poświęcać dla dobra całej kolonii: zamiast rozmnażać się, ciężko pracują, a często też oddają życie w obronie ula albo mrowiska. Jeśli jednak spojrzy się z perspektywy interesów genów, nie ma w tym zachowaniu krztyny altruizmu. Nie trzeba bowiem samemu się rozmnażać, by powielić własne DNA. Mrówki i pszczoły tworzą społeczności bardzo blisko spokrewnionych ze sobą osobników. Poświęcenie dla królowej jest więc działaniem w interesie własnych genów. Spojrzenie z takiej perspektywy świetnie tłumaczyłoby także zachowania człowieka, takie jak nepotyzm i niekiedy wręcz obsesję na punkcie więzów krwi. Williams nie był jedynym ojcem tej rewolucyjnej idei. William D. Hamilton, brytyjski biolog z Oxfordu, sformułował w 1964 r. teorię dostosowania łącznego. Również według niej posiadanie potomstwa i opieka rodzicielska są tylko szczególnymi przypadkami strategii rozprzestrzeniania własnych genów. Dany organizm może bowiem działać na rzecz ich reprodukcji, pomagając przeżyć i spłodzić potomstwo swoim braciom, siostrom, kuzynom czy bratanicom. Sparafrazował to wybitny brytyjski genetyk i biolog John B.S. Haldane, który kiedyś stwierdził, że mógłby oddać życie za dwóch swoich braci lub ośmioro kuzynów. Z tymi pierwszymi człowiek statystycznie dzieli połowę materiału genetycznego, z drugimi – jedną ósmą. Powyższe koncepcje spopularyzował brytyjski biolog Richard Dawkins, publikując w 1976 r. słynną książkę „Samolubny gen”. Jedno z jej najczęściej cytowanych zdań brzmi: „Jesteśmy oto maszynami przetrwania – zaprogramowanymi zawczasu robotami, których zadaniem jest ochranianie samolubnych cząsteczek, zwanych genami”. O jego książce szybko zrobiło się głośno (stała się bestsellerem przetłumaczonym na wiele języków, w tym polski), a „samolubne geny” jako symbol nowej rewolucyjnej teorii zrobiły medialną karierę, pojawiając się m.in. na okładce amerykańskiego tygodnika „Time”. Pomocne zjadanie Mimo iż przyroda napędzana jest tak samolubnym mechanizmem, a akty poświęcenia i współpracy to w wielu wypadkach działania na rzecz własnych genów, można jednak znaleźć sporo przykładów kooperacji niespokrewnionych osobników. I nie mówimy tu na razie o ludziach. Przywoływanym w tym kontekście przykładem są krewetki czyściciele, które zjadają pasożyty żerujące na innych zwierzętach morskich, w tym drapieżnych murenach. Mogłyby marnie skończyć jako pokarm owych ryb, ale drapieżniki przestrzegają „umowy”, by nie robić im krzywdy w zamian za ich usługi. Takie obopólnie korzystne relacje nie przeczą jednak egoizmowi genów, bo dotyczą zjawiska, które określa się w literaturze naukowej mianem mutualizmu, czyli sytuacji, w której obydwie strony jednocześnie uzyskują profity ze współpracy. Problem pojawia się dopiero w przypadku zachowań, które określa się mianem altruistycznych. W sensie biologicznym są to działania na rzecz dobra innego osobnika kosztem własnego. Wśród ludzi można znaleźć sporo takich przykładów. Czy zatem człowiek wyrwał się z fundamentalnego dla ewolucji biologicznej egoizmu genetycznego? A jeśli tak, to dlaczego? I czy inne gatunki też potrafią być altruistyczne? Próbował to wyjaśnić amerykański socjobiolog Robert Trivers. W tym celu na początku lat 70. ubiegłego wieku sformułował teorię altruizmu odwzajemnionego. Zgodnie z nią korzystną strategią z punktu widzenia samolubnych genów jest niekiedy wzajemna pomoc, nawet bez uzyskania natychmiastowych korzyści, a nie walka. Ta druga opcja może bowiem skończyć się klęską obydwu konkurentów, a współpraca będzie opłacalna na dłuższą metę dla dwóch stron. Oczywiście jest to możliwe pod warunkiem, że przestrzega się zasady „ja pomogę dziś tobie, a ty jutro mnie”. Słuszność tej koncepcji potwierdziły prace z zakresu teorii gier (lata 80. XX w.), pokazujące, że tzw. strategia wet za wet może być rzeczywiście opłacalna. Warto rozpoczynać interakcje z niespokrewnionymi osobnikami od współpracy, a później kopiować to, co robi druga strona. Innymi słowy, jeśli druga strona zachowuje się fair, to postępować fair. Jeśli oszukuje, to też zacząć ją oszukiwać. Strategie współpracy programów komputerowych – naukowcy od teorii gier organizowali ich „turnieje”, by sprawdzić, które okażą się trwałe i rozpowszechnione – stanowiły jednak tylko duże uproszczenie skomplikowanych interakcji zachodzących w przyrodzie. Czy zatem w realnym życiu organizmy potrafią postępować altruistycznie? Czy na przykład szympansy, najbliżsi biologiczni kuzyni człowieka, z którymi jeszcze około sześciu milionów lat temu dzielił on wspólnego przodka, potrafią kooperować z niespokrewnionymi osobnikami? Dyskusja na ten temat trwa do dziś. Część naukowców twierdzi, że tak. Inni, że nie, a przykłady altruizmu odwzajemnionego są niezwykle rzadkie, dyskusyjne i wcale nie dotyczą szympansów, ale na przykład nietoperzy wampirów dzielących się między sobą krwią wyssaną z ofiar (choć i ten przypadek jest kwestionowany). Dlaczego? Bo postawa altruistyczna okazuje się niebezpieczna dla danej społeczności – grozi wykorzystaniem większości altruistów przez nielicznych oszustów, którzy z czasem mogą system wywrócić do góry nogami (wszyscy zaczną oszukiwać). Dlatego wymaga ona m.in. dobrej pamięci, by wiedzieć, kto gra fair, a kto nie, oraz odpowiednich mechanizmów społecznych wzmacniających egzekwowanie zasad uczciwej współpracy. Kłopotliwy trójkąt A co z człowiekiem? Można by długo omawiać wiele różnych koncepcji dotyczących genezy jego altruizmu. Tu skupimy się na kompleksowym wyjaśnieniu, które zaproponował prof. Michael Tomasello, dyrektor Instytutu Antropologii Ewolucyjnej Maxa Plancka w Lipsku i ceniony psycholog poznawczy. W jego placówce badawczej – jednej z najlepszych na świecie – prowadzone są bowiem niezwykle ciekawe badania porównujące zachowania dzieci i szympansów właśnie w kontekście współpracy i altruizmu. Według Tomasella człowiek okazuje się istotą w bezprecedensowy sposób przystosowaną, emocjonalnie i poznawczo, do współpracy z bliźnimi w ramach grup o wspólnej kulturze. A wszystkie jego najbardziej imponujące osiągnięcia – od złożonych technologii, przez symbole językowe i matematyczne, aż po instytucje społeczne – są produktem nie osobników działających samotnie, ale jednostek wchodzących ze sobą w interakcje. Dzieci już od pierwszych miesięcy życia nastawione są na kooperację i nie jest to skutek wychowania, ale biologicznie wrodzone zachowanie. Wykazał to przed kilku laty zespół prof. Paula Blooma, psychologa z Uniwersytetu Yale. W jego badaniach nawet trzymiesięczne dzieci potrafiły odróżnić, co jest dobrym, a co złym zachowaniem w sytuacji społecznej. Naukowcy zrobili to w bardzo pomysłowy sposób, bo przecież tak małe dzieci mówić jeszcze nie potrafią. Wyświetlali im mianowicie filmiki, w których proste figury geometryczne z domalowanymi oczami odgrywały scenki. Na przykład czerwona piłka próbowała wtoczyć się pod górę, a żółty kwadrat w pewnym momencie jej pomagał. Pojawiał się też zielony trójkąt, który piłkę spychał w dół. Później zaś wyświetlano niemowlakom drugi filmik, pokazujący piłkę zbliżającą się do kwadratu albo do trójkąta. Maluchy wyraźnie dłużej przyglądały się scenom spotkania piłki z przeszkadzającym jej zielonym trójkątem – jakby dziwiły się, że chce się ona do niego zbliżyć. W kolejnym badaniu zamiast filmu użyto marionetek, żeby sprawdzić, po które dzieci (tym razem nieco starsze) będą chętniej sięgać na zakończenie eksperymentu: pomagające czy przeszkadzające. I niemal wszystkie wybierały marionetkę „życzliwą”. Wprowadzono też trzecią postać, „neutralną”, która nie pomagała ani nie przeszkadzała. I niemowlęta chętniej wybie

