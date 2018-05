red. Ego: przydatne lektury Nie czytałeś? Nie przeocz

„(Nie)zwyczajne Ja”, Jolanta Toporowicz, wyd. Mądrość Wschodu i Zachodu Pomoc w spojrzeniu na własne Ja i prezentacja autorskiej mapy poziomów świadomości. „Poznaj siebie”, Krzysztof Sadecki, wyd. Edipresse Jak poznać siebie nie przed lustrem, a przez obserwację rzeczywistości i emocji, które różne jej przejawy budzą w człowieku. „Zaakceptuj siebie. O sile samowspółczucia”, Malwina Huńczak, wyd. Edgard Self-compassion jako metoda na emocjonalną siłę i wiarę w to, że złe sytuacje da się zmienić. „Książka dla ciebie. Kim jesteś i dokąd zmierzasz”, Ewa Mukoid, wyd. Rebis Czego pragnę? Co mi sprzyja, co zagraża? Którą drogą iść? Ćwiczenia, które pomagają odpowiedzie

