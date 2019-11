Kiedy przestać wspominać

Co radzi Meik Wiking, propagator duńskiego hygge i lykke, uznany przez „The Times” za najszczęśliwszego człowieka świata.

Pamięć może być rujnująca, gdy człowiek ciągle wraca do trudnych wspomnień. Ale pamięć może też być lekarstwem, bo pozytywne wspomnienia wzmacniają i odbudowują nadwątlone poczucie sensu życia oraz dobrostan. Tak wynika z badań psychologów m.in. z Instytutu Badań nad Szczęściem w Kopenhadze, założonym przez Meika Wikinga. Ten autor książek „Hygge. Klucz do szczęścia” oraz „Lykke. Po prostu szczęście” w swym najnowszym podręczniku „Sztuka tworzenia wspomnień. Jak kreować i zapamiętywać szczęśliwe chwile” prezentuje wyniki analiz, a przy okazji daje wytyczne, co zrobić, by nauczyć się przywoływać wspomnienia, gdy tylko okażą się potrzebne.