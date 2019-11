Towarzyscy mają się lepiej

W czym człowiekowi pomaga, w czym przeszkadza akcesja do grup, wspólnot, organizacji społecznych.

Nie tylko bliskie związki pozwalają człowiekowi zachować dobrostan psychiczny i fizyczny. Zależy on także od przynależności do grup społecznych, z których członkami niekoniecznie łączą go bliskie więzi. Pozwala to jego życiu nadać kierunek, poczucie sensu i celu, a w efekcie ma to związek zarówno ze zdrowiem psychicznym, jak i fizycznym. Przynależność do grup daje poczucie egzystencjalnego bezpieczeństwa.

Z jednej zatem strony akcesję do grup społecznych i budowanie społecznych sieci określa się czasem mianem społecznej kuracji.