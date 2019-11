Między pracą a harówką

Dlaczego współcześnie praca – jeśli już nawet nie zabija – to tak wiele osób dobija psychicznie.

W krajach rozwiniętych spada odsetek osób odpowiednio wykwalifikowanych, by zapełnić istniejące i powstające miejsca pracy.

Od zarania dziejów toczy się dyskusja, czy praca jest niezbędna człowiekowi do szczęścia. Z jednej strony wiele kultur ceniło pracę i zachęcało do jej rzetelnego wykonywania w życiu doczesnym. Z drugiej – niemal wszystkie wizje raju lub krainy bogów rysują obraz „krainy bez znoju”, w której praca jest przyjemnością, a nie koniecznością.

Herosi zza pługa

W tradycji greckiej praca była traktowana niejednoznacznie. Bogowie nie pracowali, jeśli już (jak Hefajstos), to po to, by coś stworzyć.