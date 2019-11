Stuhrowie – rozmowa z ojcem i synem

Z Jerzym i Maciejem Stuhrami rozmawia Katarzyna Czarnecka

KATARZYNA CZARNECKA: – Sława, dostatek, spełnienie zawodowe, miłość, fajna wielopokoleniowa rodzina – większość ludzi pewnie tak wyobraża sobie dobrostan. Było to panu przeznaczone? Wierzy pan w przeznaczenie?

MACIEJ STUHR: – Chciałbym odpowiedzieć, że nie. Swoją osobistą filozofię życiową opieram na tym, że możemy władać naszym losem. Bardzo chcę wierzyć w to, że w najgorszej biedzie możemy wziąć sprawy w swoje ręce. Ale jak się przypatruję życiu od 44 lat, to zauważam, że niektórym ludziom jest po prostu w życiu łatwiej, a za niektórymi snuje się smuga cienia i mimo starań ten los się nie chce odmienić.