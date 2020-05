Nie ma co się bać

Prof. dr hab. Czesław Czabała o tym, czy lęk i strach to zawsze patologia.

AGNIESZKA SOWA: – Strach i lęk to najbardziej powszechne ludzkie emocje. Towarzyszą człowiekowi od momentu narodzin do śmierci. Teraz doświadczamy go wszyscy, na masową skalę.

CZESŁAW CZABAŁA: – I wszyscy możemy się przekonać, jak bardzo jest potrzebny. Strach przed zakażeniem i przed śmiercią mobilizuje do działania, które chroni najbliższych, nas samych, obywateli własnego kraju i całego świata. Tworzy wspólnotę ludzką, w której troska o innych, poświęcenie dla innych, solidarność z innymi ujawniają się jak nigdy dotąd w historii.