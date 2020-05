Epidemia strachu

Wokół epidemii kwitną niezwykłe domysły i teorie spiskowe – jak ustrzec się zakażenia paranoją.

Paranoik zachowuje się jak Jason Bourne, bohater znanej serii filmów sensacyjnych, tyle że nim nie jest. Postrzega świat jako nieustanne zagrożenie, a życie jako walkę o przetrwanie w starciu z ukrytymi i jawnymi przebiegłymi wrogami. Czuje się wykorzystany, skrzywdzony, wręcz prześladowany przez rodzinę, przyjaciół i współpracowników. Jest skryty, więc najbliżsi mogą nawet nie podejrzewać, co naprawdę o nich myśli i co do nich czuje. W kontaktach z ludźmi jest nieufny i wrogi. Ale to im, a nie sobie przypisuje te właśnie motywy.