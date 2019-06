Już od ośmiu lat u progu lata POLITYKA oddaje do Państwa dyspozycji „Omnibus wakacyjny” i zachęca do rozwiązywania przygotowanych przez nas łamigłówek. W lesie, na plaży, pod namiotem, w samolocie – wszędzie tam można się sprawdzić, rozwiązując zagadki logiczne, liczbowe, słowne i zadania z wiedzy ogólnej. Nasz najnowszy „Omnibus” trafił właśnie do kiosków – podobnie zresztą jak specjalne wydanie „Forum na lato”.