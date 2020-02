Wydanie specjalne "Kręgosłup" - premiera nowej serii "Żyjmy lepiej"

W tej publikacji całościowo podsumowujemy stan wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z różnymi dolegliwościami kręgosłupa. Już od 5 lutego w lutego w dobrych punktach sprzedaży prasy i na sklep.polityka.pl

Skargi na rozmaite dolegliwości kręgosłupa zgłasza już ponad 80 proc. dorosłych Polaków. Co czwarty pacjent odwiedza z tego powodu co najmniej raz w roku jakiegoś lekarza. 8 mln naszych rodaków cierpi na chorobę zwyrodnieniową. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z najpowszechniejszą chorobą cywilizacyjną. Część dolegliwości wynika w sposób naturalny z deficytu hormonów i starzejących się tkanek, ale inne są sumą wcześniejszych złych nawyków, przeciążeń, mikrourazów i niejednokrotnie złej diety.

Do współtworzenia naszego kompendium dotyczącego budowy i funkcji kręgosłupa, połączonego z praktycznym poradnikiem zaprosiliśmy kilkudziesięciu ekspertów – lekarzy różnych specjalności, fizjoterapeutów i specjalistów zajmujących się zawodowo rozwiązywaniem problemów związanych z kręgosłupem. Wszyscy oni dzielą się swoim doświadczeniem i doradzają w jaki sposób radzić sobie z problemami wynikającymi z chorób i zwyrodnień kręgosłupa. Proponują konkretne środki prewencyjne i zaradcze – jak nie dopuszczać do bólu, minimalizować go i sprawić, by nigdy nie wrócił. Stan swoich kręgosłupów czytelnicy mogą ocenić wypełniając specjalnie w tym celu przygotowane ankiety. Na łamach pisma znajdzie się też fotograficzny zestaw 60 łatwych, skutecznych i poglądowych ćwiczeń dla dzieci i dorosłych wraz z klarownymi instrukcjami ich wykonywania. Przygotowane przez doświadczonych fizjoterapeutów zestawy ćwiczeń do samodzielnego wykonywania prawie wszędzie i w stosunkowo krótkim czasie, pomogą w uzyskaniu lepszej sprawności, wzmocnią mięśnie i przyniosą ulgę w bólu.

