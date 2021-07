Letnia edycja Festiwalu Jazz Jantar 2021 | 12-25 lipca 2021

Już 12 lipca ruszy letnia odsłona gdańskiego Festiwalu Jazz Jantar. Po wirtualnej edycji wiosennej organizatorzy zapraszają do słuchania jazzu w Klubie Żak. Wydarzenie potrwa do 25 lipca.

Spod znaku Blue Note

Lato w pełni na Jazz Jantar wystartuje 12 lipca koncertem jednego z najwybitniejszych trębaczy młodego pokolenia Ambrose Akinmusire, związanego z legendarną wytwórnią Blue Note. To będzie już drugi występ kwartetu artysty w Klubie Żak. Muzycy przedstawią materiał z najnowszego albumu Akinmusire „On the Tender Spot of Every Calloused Moment”, zainspirowanego ostatnimi wydarzeniami z życia Afro-Amerykanów i ruchu Black Lives Matter.

Drugi amerykański artysta ze stajni Blue Note, wydający swoje albumy także we własnej wytwórni, saksofonista Logan Richardson jest bardzo dobrze znany gdańskiej publiczności (4 razy na Jazz Jantar). Jego nowy album „Afrofuturism” także nawiązuje do klasowych i rasowych podziałów we współczesnej Ameryce. Materiał został nagrany w studio zbudowanym w domu Charlie Parkera, który Richardson kupił dwa lata temu. Kwintet Logana Richardsona wystąpi w Klubie Żak 24 lipca.

Pierwszy raz w Polsce

Odkryciem dla fanów pianistyki jazzowej będzie Emmet Cohen, który w Polsce wystąpi pierwszy raz. Młody (31 lat) pianista podczas lockdownu stworzył „Live From Emmet's Place”, cotygodniowy streaming, który miał miliony wyświetleń w Internecie. Jego styl gry „stride” nawiązujący do stylu pianistycznego, który rozwinął się w Harlemie w latach 20. ubiegłego wieku powinien przypaść do gustu fanom jazzu. Na koncert Emmet Cohen Trio zapraszamy 21 lipca.

Chłopaki z Naszego Miasta

Festiwal Jazz Jantar zawsze był wsparciem dla lokalnej sceny jazzowej. W lipcowym programie znalazły się 3 trójmiejskie (a dokładniej z racji zamieszkania: trójmiejsko-kaszubskie) grupy. Na początek debiutanci czyli Filip Żółtowski Quartet. Zespół powstał w ubiegłym roku i tworzą go studenci i absolwenci gdańskiej Akademii Muzycznej. Ich koncert 16 lipca otworzy weekend koncertów plenerowych, a jeden z młodych muzyków, perkusista Mikołaj Stańko pojawi się na scenie ponownie dwa dni później, jako członek nowej formacji uznanego kontrabasisty Piotra Lemańczyka. W nazwie zespołu pojawiły się słowa Electric Band i one dobrze określają charakter muzyki, który Piotr Lemańczyk ma zamiar zaprezentować.

Inny kontrabasista jest liderem trzeciego trójmiejskiego zespołu zaproszonego na Festiwal. Michał Bąk Quartetto 24 lipca zaprezentuje materiał z nowego albumu „Fortess”.

Czesi grają jazz

Rok 2020 miał być rokiem czeskiej sceny jazzowej na festiwalu, ale z wiadomych względów to się nie udało. 14 lipca zapraszamy na koncert Janoušek-Wróblewski Quartet, stworzonego przez młodych mieszkańców Pragi, którzy zaproponują fuzję tradycji nowoorleańskiej, nowojorskiego downtownu, free jazzu czy hard-bopu uzupełnioną elementami rocka, surf-rocka, soulu i muzyki współczesnej. Co się odwlecze... to wyjdzie na dobre! Jesienią musieliśmy uznać wyższość pandemii, ale w tym czasie młodzi awangardowi jazzmani wywodzący się ze środowiska brneńskiej Akademii Muzycznej JAMU i ich pedagog, czyli zespół Pavel Zlámal & PQ dokończyli swój drugi album. Recenzent Jan Hocek na jazzport.cz pisze wprost: "tego arcydzieła Zlámala & PQ można słuchać bez końca!" i przyznał albumowi najwyższą możliwą notę. O czym będziemy mogli przekonać się na sobotnim koncercie w plenerze 17 lipca.

Avant

17 lipca na scenie plenerowej Festiwalu (w tle bloki osiedla Zaspa) wystąpi także niemieckie trio Dell Lillinger Westergaard czyli wibrafonista Christopher Dell, perkusista Christian Lillinger i kontrabasista Jonas Westergaard. Razem wydali trzy albumy, a o “Beats” Martin Schray na freejazzblog.org pisał: “Świadomie wyprodukowany i zaprojektowany dźwięk jest bardzo plastyczny, mocny, wręcz hiperrealny. Oprócz instrumentów słychać oddechy muzyków, co jeszcze bardziej przybliża słuchacza do akcji. W tych warunkach utwory zamieniają się w akustyczne zagadki. Nazywają to „wieloperspektywicznością” lub „ustrukturyzowaną improwizacją zamiast gadżetów free-jazzowych”, jak to ujął Christian Lillinger.”

Polska Scena Jazzowa

Kolejny artysta, którego będzie można posłuchać na Festiwalu zagrał setki koncertów w przeróżnych składach. Jego debiutancka płyta "Facing the Challenge" spotkała się ze świetnym odbiorem i była nominowana do Fryderyka w kategorii Jazzowy Debiut Roku. „Story of 82" to drugi, autorski album Krzysztofa Pacana. Tytuł płyty nawiązuje do daty urodzin artysty, jest to w pewnym sensie jego muzyczna autobiografia, podsumowanie, ale też określenie kierunku w którym chciałby dalej podążać. Krzysztof Pacan Quartet złożony z wytrawnych muzyków wystąpi 23 lipca.

Letnią odsłonę Festiwalu Jazz Jantar 25 lipca zamknie koncert Charles Mingus Group założona przez Franciszka Pospieszalskiego. Muzycy przypomną repertuar legendarnego amerykańskiego kontrabasisty Charlesa Mingusa, przede wszystkim utwory z płyt „Changes One” oraz „Changes Two”, które są albumami z ostatnich lat jego kariery.

- „To płyty nagrane u schyłku jego życia. To była bardzo ciekawa era, gdzie ścierały się kontrasty ballad i niebywałych swingowych fastów - podkreślił muzyk. - Myślę, że Mingus przekładał na płyty również swój silny charakter. Potrafił być bezwzględny, czasem zaborczy i agresywny. W kompozycjach umieszczał również swoje przemyślenia polityczne i antyrasistowskie. Ale są też utwory poświęcone kobietom” - dodał.

Program 24. Festiwalu jazz Jantar / lato

12.07.2021 / G.20.00 / poniedziałek

Ambrose Akinmusire Quartet / All That Jazz

Ambrose Akinmusire – trąbka / Sam Harris – fortepian / Matt Brewer – kontrabas / Justin Brown – perkusja

14.07.2021 / G.20.00 / środa

Janoušek-Wróblewski Quartet / Jazz from the Czech Republic

Štěpán Janoušek – puzon /Michal Wróblewski – saksofon / Miloš Klápště - kontrabas / Jan Chalupa - perkusja

16.07.2021 / G.20.00 / piątek / koncert plenerowy

Filip Żółtowski Quartet / Humanity / Młoda Polska

Filip Żółtowski - trąbka / Szymon Zawodny – saksofon / Wojtek Wojda - Piano/Moog / Mikołaj Stańko – perkusja

17.07.2021 / G.20.00 / sobota / koncert plenerowy

Pavel Zlámal & PQ / Jazz from the Czech Republic

Pavel Zlámal – saksofon / Martin Konvička – fortepian / Juraj Valenčík – bas / Václav Pálka – perkusja

Dell Lillinger Westergaard / Beats / Avant Days / polska premiera

Christopher Dell – wibrafon / Christian Lillinger – perkusja / Jonas Westergaard - kontrabas

18.07.2021 / G.20.00 / niedziela / koncert plenerowy

Piotr Lemańczyk Electric Band / Boost Time / Polska Scena Jazzowa / premiera

Piotr Lemańczyk – 6 strunowa gitara basowa / Szymon Łukowski – saksofon / Ariel Suchowiecki – fortepian elektryczny / Mikołaj Stańko - perkusja

21.07.2021 / G.20.00 / środa

Emmet Cohen Trio / All That Jazz / pierwszy raz w Polsce

Emmet Cohen – fortepian / Philip Norris – kontrabas / Kyle Pool - perkusja

23.07.2021 / G.20.00 / piątek

Krzysztof Pacan Quartet / Story of 82 / Polska Scena Jazzowa

Krzysztof Pacan – gitara basowa / Piotr Wyleżoł – fortepian / Radek Nowicki – saksofon / Sebastian Frankiewicz - perkusja

24.07.2021 / G.20.00 / sobota

Michał Bąk Quartetto / Fortress / Młoda Polska / premiera

Michał Bąk – kontrabas / Emil Miszk – trąbka / Jakub Klemensiewicz - saksofon tenorowy / Sławek Koryzno - perkusja

Logan Richardson / Afrofuturism / All That Jazz / polska premiera

Logan Richardson – saksofon / Laura Taglialatela – głos / Igor Osypov – gitara / Joe Sanders – kontrabas / Greg Hutchinson - perkusja

25.07.2021 / G.20.00 / niedziela

Charles Mingus Group / All That Jazz

Franciszek Pospieszalski - kontrabas / Piotr Damasiewicz – trąbka / Marek Pospieszalski - saksofon tenorowy / Franciszek Raczkowski – fortepian / Bartosz Szablowski - perkusja

Więcej informacji oraz bilety na stronie Festiwalu: www.jazzjantar.pl.