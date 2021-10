XV edycja Warsaw Model United Nations | 22-25 października

W tym roku już po raz piętnasty młodzież z całego świata pojawi się w Warszawie, aby dyskutować o globalnych problemach i udoskonalać swoje umiejętności oratorskie w ramach Warsaw Model United Nations 2021. Inicjatywa ta polega na symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby wspierać edukację polityczną młodych ludzi. WawMUN organizowany jest przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w dniach 22-25 października br.

„Świat wielobiegunowy” - pojęcie, które staje się coraz bardziej popularne i, jak twierdzi wiele osób, coraz bardziej trafne. Tą kwestią oraz wieloma innymi tematami z nią związanymi będą zajmować się uczestnicy tegorocznej, już piętnastej edycji Warsaw Model United Nations, która rozpocznie się 22 października i potrwa do 25 października. Obrady będą miały miejsce w Warszawie, do której zjedzie na nie młodzież z całego świata.

Model United Nations to popularna na całym świecie konferencja modelująca obrady ONZ. WawMUN natomiast to największa taka inicjatywa w krajach Europy Środkowowschodniej. Jej organizatorem jest stołeczne II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego. Podczas czterech konferencyjnych dni (22-25 października 2021 r.) uczniowie i studenci z różnych zakątków globu będą debatować po angielsku w komitetach utworzonych na wzór tych oenzetowskich na tematy związane z dzisiejszymi problemami globalnymi - pandemia, ubóstwo, dziedzictwo sztuki czy prawa kobiet. Tegoroczna edycja, odbywająca się po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, jest szczególnie ważna dla wszystkich uczestników, dla których MUN-y to jedyna w swoim rodzaju okazja na debatę, poprawienie umiejętności językowych czy nawiązanie znajomości.

