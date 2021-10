Co się stało z lasami?

Las to nie jest park, to nie jest obszar pocięty drogami do wywózki drewna. Las – co to takiego? Spróbujcie zapytać leśnika, a wtedy posłuchacie jego dziwnych wypowiedzi. Ze zdumieniem można się dowiedzieć, że istnieje nawet kierunek: hodowla lasu. Czyżby lasy trwające na kuli ziemskiej od milionów lat potrzebowały hodowli? „Hodowla lasu” jest tak samo absurdalnym pojęciem jak „hodowla gór”. To, co leśnicy nazywają lasem, jest w zasadzie powierzchnią uprawną drzew.